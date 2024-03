Nga chọc thủng tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine ở Avdiivka

Tin tức chiến trường Ukraine hai ngày qua khá nóng, có thể mở ra một chương mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine; đó là tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka bị chọc thủng và Quân đội Pháp dường như đã thực sự lộ diện, khi người ta nhìn thấy một đội quân đang đi qua Bulgaria. Tuyến phòng thủ này được Ukraine tổ chức vội vã sau khi triệt thoái khỏi Avdiivka vào ngày 17/2, kéo dài từ làng Berdychi, qua Semenivka, Orlivka và Tonen'ke. Nhưng với việc tăng quân liên tục của Ukraine nên đã trụ vững được gần một tháng nay; như vậy tiền tuyến một lần nữa được nới lỏng. Cũng vào ngày 18/3, gần thị trấn Marinka, cách Avdiivka không xa, 18 binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 59 của Ukraine đã đầu hàng tập thể tại làng Georgievka. Những người lính trên đã bị tấn công trong quá trình di chuyển và quyết định tốt nhất mà họ có thể đưa ra, đó là đầu hàng để cứu mạng mình. Chỉ huy trung đội Ukraine xin đầu hàng là Trung úy Alexei Tkach, đã liên lạc với chỉ huy đơn vị Nga tại đó, yêu cầu không nổ súng, cũng như không được đưa họ vào danh sách trao đổi tù binh. "Chúng tôi cùng nhau quyết định không đưa vào danh sách trao đổi vì không có gì tốt đẹp đang chờ đợi chúng tôi ở Ukraine. Chúng tôi hoặc sẽ bị bỏ tù hoặc bị đưa trở lại “lò mổ”. Chúng tôi không cần phải chiến đấu vì sự tranh giành quyền lực này", trung úy Tkach nói. Các thông tin trước đó cho biết, số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ những tháng đầu năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái và các binh sĩ Ukraine trên 50 tuổi bắt đầu ra hàng Quân đội Nga trên quy mô lớn và xin đưa vào diện “không trao đổi tù binh”. Trên chiến trường Ukraine hiện nay, các nhóm tác chiến cơ bản của Quân đội Ukraine là các tiểu đội và trung đội. Trung đội chiến đấu 18 người này, về cơ bản có thể là toàn bộ lực lượng trong một khu vực phòng ngự, đồng nghĩa với việc trận địa này hoàn toàn bỏ trống. Quay trở lại với mặt trận Avdiivka, ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo, Quân đội Nga đã tiến vào làng Orlovka ở phía tây thành phố Avdiivka. Trang Topwar của Nga hôm 20/3 đưa tin, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở đây đang rút lui toàn diện. Việc đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi làng Orlovka đã hoàn thành vào sáng ngày 17/3. Tuy nhiên, do quân Nga phải đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine và củng cố các vị trí vừa chiếm được, nên kết quả được công bố chính thức vào ngày 19/3. Orlovka là ngôi làng trung tâm trên tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine ở phía tây Avdiivka, bao gồm Berdychi-Semenovka-Orlovka-Tonenkoe; các trận đánh giành Berdychi và Tonenkoe vẫn tiếp tục. Hiện Quân đội Ukraine đang kiểm soát phần phía tây của Berdychi và cố gắng phản công ở vùng ngoại ô phía tây bắc Tonenkoe. Theo thông tin sơ bộ, chỉ huy Ukraine đã lệnh bắt đầu sơ tán quân khỏi làng Tonenkoe. Như vậy, cuộc tiến công gần đây của Nga về phía bắc Orlovka đã cho phép Quân đội Nga tiếp cận vùng ngoại ô phía nam Semenovka. Đồng thời, các trận đánh ác liệt đang diễn ra gần khu vực phía bắc của ven làng Berdychi. Cuộc tấn công vào làng Semenovka có thể sẽ bắt đầu trong những ngày tới, với hai gọng kìm, phía bắc từ làng Berdychi, phía nam từ làng Orlovka và hướng tiến công chủ yếu là từ phía Avdiivka. Hiện nay làng Semenivka là đầu cầu để quân Ukraine tấn công làng Berdych; nếu khu vực này bị tấn công, thì quân Ukraine ở phần còn lại tại làng Berdych phải rút lui, nếu không đường tiếp vận và cả đường triệt thoái sẽ bị cắt đứt. Vì vậy, việc Orlovka thất thủ sẽ ảnh hưởng đến tình hình ở sườn phía tây bắc Avdiivka, cứ điểm tiếp theo của quân Ukraine chỉ là Novobakhmutivka, nơi có thể chi viện cho Berdych và Semenivka, nhưng hiện bị quân Nga tấn công từ hai hướng. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đang tích cực xây dựng tuyến phòng thủ mới ở phía tây, lợi dụng các chướng ngại vật tự nhiên như các điểm cao, sông ngòi để kéo dài đến khu vực cứ điểm Ocheretyne ở phía bắc. Như vậy Quân đội Nga sẽ gặp khó khăn lớn hơn khi tiếp tục tiến quân. Tuy nhiên trong lúc này, Ukraine có điểm tựa tinh thần, đó là Quân đội Pháp sắp đổ bộ vào thành phố cảng Odessa. Châu Âu đang nỗ lực hết mình để viện trợ cho Ukraine và có tin đồn rằng, Pháp đã gửi lực lượng đầu tiên tới Ukraine, hiện đã trên lãnh thổ Bulgaria. Người dân địa phương ở Bulgaria cho biết, họ đã nhìn thấy một đoàn xe gồm lính và vũ khí trang bị bị của Pháp gần thị trấn Sliven, đang phóng nhanh về phía Sofia, rồi từ đó tới Ukraine bằng xe tải. Không biết cơ quan tình báo Pháp sử dụng mạng lưới tình báo nào, để đảm bảo an toàn khi họ ở Odessa. Tuy nhiên, hai đợt tấn công bằng tên lửa vào Kharkov và Odessa, đã khiến các căn cứ lính đánh thuê của Pháp lần lượt bị xóa sổ hoàn toàn. Ông Sergey Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga, ngày 19/3 cho biết, họ đã nhận được thông tin tình báo liên quan đến sự việc trên, Pháp dự định triển khai đầu tiên khoảng 2.000 quân và đang chuẩn bị tiến vào Ukraine. Ông Naryshkin cho rằng, một khi tiến vào lãnh thổ Ukraine, Quân đội Pháp sẽ trở thành mục tiêu chính của Quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Pháp liên tục bác bỏ những "tuyên bố vô căn cứ" về việc họ có mặt tại Ukraine. Tuy nhiên, thông tin Quân đội Pháp vẫn đang ở Bulgaria, liệu họ có dám công khai đổ bộ vào Ukraine? (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, CNN, Bild).

