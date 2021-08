Nga chính thức trang bị siêu súng tường tấn công AK-12 cho toàn quân

Nhà sản xuất quốc phòng Kalashnikov, một công ty con của tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Rostec; đã nói với các phóng viên tại triển lãm quốc phòng ARMY 2021 của Nga rằng, súng trường tấn công AK-12 sẽ trở thành vũ khí cơ bản mới của quân đội Nga. “AK-12 đã thay thế cho súng trường tấn công AK-74 kể từ năm 2018 và sẽ trở thành loại súng bộ binh cơ bản của Lực lượng vũ trang Nga trong vài năm tới”; Văn phòng báo chí của Kalashnikov thông báo. Văn phòng báo chí của Kalashnikov cho biết, thiết kế hiện tại và cũng là thiết kế cuối cùng của AK-12, dựa trên phản hồi từ các cuộc thử nghiệm thực địa, được thực hiện trước ARMY 2020. “Thiết kế cuối cùng của AK-12 được quyết định, sau khi Quân đội Nga đánh giá hoạt động của nó, đã được giới thiệu tại diễn đàn Army 2020. Hiện Kalashnikov đang sản xuất mẫu AK này, đã tính đến tất cả các cải tiến”, theo văn phòng báo chí của Kalashnikov cho biết. AK-12 là một trong rất nhiều thành viên của gia đình AK, xuất hiện lần đầu năm 2012; đây là phiên bản súng trường tấn công sử dụng đạn 5,45×39 mm, sử dụng nguyên lý trích khí dài, giống như phần lớn súng trong gia đình AK; nhưng đã được sửa đổi và nâng cao. AK-12 sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn có sức chứa 30 viên; toàn bộ súng nặng 3,5 kg khi chưa nạp đạn và cự ly sát thương tối đa 800m; tầm bắn hiệu quả 400m. Phiên bản sản xuất cuối cùng của AK-12 đã đưa tất cả các tính năng tiêu chuẩn của súng trường tiến công hiện đại trong cùng loại, bao gồm báng súng có thể thay đổi phù hợp với người sử dụng và có thể gấp lại; ray Picatinny để lắp các phụ kiện theo súng như kính ngắm quang học, đèn pin chiến thuật… Văn phòng báo chí của Kalashnikov cho biết thêm: “AK-12 đảm bảo cung cấp hỏa lực trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình và được phân biệt với các phiên bản AK trước bởi tính chính xác và công thái học tốt. Thiết kế của nó đã được thử nghiệm đầy đủ và khách hàng đã xác nhận điều này”. “Súng trường tấn công AK-12 sẽ trở thành vũ khí cơ bản của người lính Nga trong nhiều thập kỷ tới. Kinh nghiệm hoạt động trong quân đội khẳng định, nhiệm vụ mà Công ty được giao, đã hoàn thành toàn diện”; Văn phòng báo chí của Kalashnikov cho biết thêm. Được hoàn thành thiết kế vào năm 2011, AK-12 xuất hiện sau một chu kỳ nghiên cứu và phát triển khá hỗn loạn. Các phiên bản nguyên mẫu ban đầu, của khẩu súng trường tiến công này, được cho là có nhiều khiếm khuyết; nhưng lỗi của chúng, đã được nhà sản xuất che giấu một cách hiệu quả. Các khách hàng quân sự hàng đầu của Nga đã miễn cưỡng chấp nhận phiên bản này của AK-12, dựa trên mẫu súng trường tấn công AK-200. Vào năm 2016, Kalashnikov đã giới thiệu một khẩu AK-12 được thiết kế lại hoàn toàn. Khẩu AK-12 hiện tại được phát triển từ nền tảng đáng tin cậy là khẩu AK-400, biến thể mới hơn này hoạt động tốt hơn đáng kể trong các cuộc thử nghiệm, trong khi sản xuất rẻ hơn so với nguyên mẫu trước đó. Không kém phần quan trọng, AK-12 mới được cho là nhẹ hơn và chính xác hơn rất nhiều so với tiền nhiệm AK-74 của nó. Tự hào với một loạt các tính năng hiện đại và khắc phục được những điểm yếu cố hữu của gia đình AK trước đó; AK-12 đã đưa nền tảng AK lên một tầm cao mới về hiệu suất chiến đấu. Quân đội Nga đã chấp nhận AK-12, cùng với nó là phiên bản AK-15 giống thiết kế của AK-12, nhưng khác là sử dụng đạn 7,62×39 mm, vào trang bị vào năm 2018. Bản sửa đổi được trình bày tại ARMY 2020 đã bổ sung các cải tiến nhỏ về khẩu súng, bao gồm cổ báng súng bằng polymer được thiết kế lại và kính ngắm mới; nhưng không thực hiện bất kỳ thay đổi thiết kế cốt lõi nào. Và ngay buổi khai mạc ARMY 2021, Công ty Kalashnikov đã tiết lộ một biến thể AK-12 mới nhất của gia đình AK, đó là AK-12SP. Được thiết kế để sử dụng cho các lực lượng hoạt động đặc biệt. AK-12SP có phần cổ và báng súng khác, tay kéo khóa nòng có thể tháo rời; cần hạn định cách bắn giống súng trường tiến công phương Tây và phụ kiện mới như đèn pin, đèn chỉ thị laser và bộ giảm thanh. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của khẩu súng trường tấn công AK-12 - nguyên mẫu mạnh nhất trong dòng AK do Nga sản xuất. Nguồn: QPVN.



