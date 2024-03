Nga bất ngờ tấn công vào mục tiêu mà phương Tây không nghĩ tới

Sau vụ tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm Crocus City ở tây bắc thủ đô Moscow của Nga, chính phủ của Tổng thống Putin đã thực hiện nhiều biện pháp khẩn cấp khác nhau để bắt giữ và thẩm vấn kẻ sát nhân, nhưng không hề nới lỏng cuộc tấn công vào Ukraine. Vào ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố đêm 22/3, thì Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã điều động tới 14 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, để thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Truyền thông Ukraine dẫn thông tin từ Quân đội Ukraine cho biết, 14 máy bay ném bom Tu-95MS đã phóng ít nhất 29 tên lửa hành trình, trong đó mẫu chủ yếu là loại Kh-101 và Kh-555 vào các mục tiêu ở Ukraine. Đồng thời, Quân đội Nga cũng triển khai không dưới 28 máy bay không người lái cảm tử Geran-2 trong cuộc tấn công, mục tiêu chính của các tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử này, đó là các mục tiêu gần thành phố Stryi thuộc tỉnh Lviv, miền tây Ukraine. Vậy “cơ sở” này là gì? Đánh giá từ đoạn video tại chỗ do truyền thông Ukraine công bố, sân bay Stryi ở địa phương đã bị phá hủy nghiêm trọng. Điều đáng lưu ý là sân bay này gần đây đã được Ukraine triển khai dự án cải tạo, để chuẩn bị tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ. Tỉnh Lviv nằm ở phía tây Ukraine, giáp với Ba Lan, một quốc gia trong khối NATO, vì vậy tại đây có đường bộ vào Lviv từ Ba Lan, rồi từ Lviv đến chiến trường miền đông Ukraine. Do vậy Lviv đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nút phân phối viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Chính vì tỉnh Lviv nằm cách xa chiến trường miền đông ác liệt, nên đây là khu vực còn bầu không khí hòa bình tương đối của Ukraine và có an ninh tương đối tốt, nên Quân đội Ukraine đang chuẩn bị sử dụng một số sân bay đặt tại đây làm căn cứ triển khai chiến đấu cơ F-16. Ngay cả khi Quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công có chủ đích vào các căn cứ triển khai máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine trong tương lai, thậm chí trong trường hợp xấu nhất, những máy bay chiến đấu này vẫn có thể bay đến Ba Lan gần đó để "ở ẩn". Dù Ukraine lên kế hoạch chu đáo tỉ mỉ, nhưng Nga đã không cho họ cơ hội này, các cuộc tấn công có chủ đích của Quân đội Nga không đợi đến “tương lai”, mà bắt đầu ngay từ bây giờ. Nhận thấy công trình cải tạo sân bay Stryi để tiếp nhận F-16 sắp hoàn thành, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã biến nỗ lực của Ukraine thành “tờ giấy trắng”, có thể nói Nga quyết tâm biến những nỗ lực của Ukraine về vạch xuất phát. Động thái của Nga chắc chắn đang gửi tín hiệu tới Kiev, Mỹ cũng như các nước phương Tây khác; trước mặt Quân đội Nga, không có cái gọi là "khu vực hậu phương an ninh" ở Ukraine và toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều nằm trong hỏa lực bao trùm của Quân đội Nga, bất kỳ hành động nhỏ nào bạn thực hiện đều vô ích. Quả thực, so với việc tìm kiếm và săn lùng máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây hỗ trợ Ukraine, việc tấn công các sân bay Ukraine nơi F-16 có thể được triển khai là phương pháp hiệu quả hơn. Một số người có thể cho rằng, không loại trừ khả năng Không quân Ukraine sẽ triển khai những chiếc F-16 này ở Ba Lan. Khi thực hiện nhiệm vụ, những chiếc F-16 này sẽ cất cánh từ sân bay Ba Lan (nằm gần biên giới Ukraine-Ba Lan), sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tiếp tục quay trở lại hạ cánh ở sân bay Ba Lan. Trừ khi Nga quyết tâm gây chiến với NATO, còn nếu không, Moscow có thể khó hạ quyết tâm tấn công các sân bay này của Ba Lan. Nhưng cho dù Warsaw có sẵn sàng hợp tác với Kiev trong hoàn cảnh mạo hiểm như vậy, thì Nga cũng khó có thể dám “xuống tay”. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ với bán kính chiến đấu và số lượng vũ khí mang theo hạn chế; nếu cất cánh từ Ba Lan, quốc gia cách xa chiến trường miền đông Ukraine, chắc chắn nó sẽ tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu trong hành trình bay tới chiến trường miền đông. Do Không quân Ukraine không còn máy bay tiếp nhiên liệu trên không, nên những chiếc F-16 đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng khó có thể tiếp tục dựa vào lượng nhiên liệu mang theo để trở về sân bay mà nó cất cánh. Với khả năng tải và trọng lượng cất cánh của máy bay F-16 tương đối hạn chế, nếu F-16 càng mang nhiều nhiên liệu, thì khả năng tải để mang vũ khí càng ít, do vậy hiệu quả chiến đấu của nó càng thấp. Vì vậy, Nga không chỉ tìm kiếm và săn lùng F-16, mà việc phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau của Ukraine có thể bảo đảm cho máy bay F-16 hoạt động, cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Nga, không những từ bây giờ, mà còn về sau. Máy bay chiến đấu F-16 được lãnh đạo Kiev cũng như Quân đội Ukraine và nhiều nước NATO coi là "vũ khí thần kỳ để tiêu diệt Nga", có thể không phát huy được vai trò như mong đợi nếu Nga sử dụng các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo sân bay như hiện nay (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters).

