Sau khi Quân đội Ukraine bắt đầu tiến hành các hành động leo thang nghiêm trọng mới ở Donbass, Nga đã quyết định sử dụng các biện pháp chế áp điện tử, với những vệ tinh nước ngoài đang tiến hành theo dõi khu vực. Những dữ liệu vệ tinh mới nhất cho thấy, thực tế là các vệ tinh đi qua Donbass bị chế áp tích cực bởi các tổ hợp tác chiến điện tử chưa xác định; xét theo phạm vi gây nhiễu, nó có thể là về hệ thống tác chiến điện tử Krasukha và các loại vũ khí điện từ khác. Trên các hình ảnh vệ tinh, người xem có thể thấy một nguồn tác động vô tuyến mạnh mẽ, đang được thực hiện từ lãnh thổ Nga, đối với các khu vực ở Donbass. Điều này sẽ ngăn vệ tinh nước ngoài lấy được thông tin đáng tin cậy; và điều tương tự đã được quan sát thấy vài tuần trước. Có một số thông tin đáng chú ý đó là, hiện các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga cũng được triển khai ở đây, có nhiệm vụ không chỉ bảo vệ biên giới Nga, mà còn bảo vệ không phận của DPR và LPR; vì Nga đã tuyên bố rằng, sẽ không cho phép bất kỳ sự leo thang mới nào trong khu vực. Trong khi đó, phía Ukraine tiếp tục đưa quân đến khu vực Donbass; trong ngày hôm qua, đã phát hiện một số đơn vị và xe tăng của Ukraine đã được bố trí ở ngoại ô Donetsk. Theo cơ quan giám sát đặc biệt của OSCE, số xe tăng này của Ukraine đang ở trên trong làng Marinka, giáp khu vực giới tuyến; và theo phân tích của các chuyên gia quân sự, rất có thể đó là đơn vị bộ binh cơ giới của Quân đội Ukraine, được tăng cường thêm các phương tiện chiến đấu hạng nặng. Dựa trên báo cáo của phái đoàn giám sát đặc biệt OSCE, trong 24 giờ qua, người ta nhận thấy sự xuất hiện của một số xe tăng; tuy nhiên trước đó, các thiết bị quân sự khác cũng được phát hiện ở Marinka. Điều này xác nhận thông tin về việc Quân đội Ukraine, đang triển khai các đơn vị bộ binh cơ giới ở ngoại ô Donetsk. Mặc dù thực tế là trong hai tuần qua, số lượng các cuộc tấn công vào lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR đã giảm đáng kể; nhưng có khả năng, tình hình vẫn có thể leo thang. Đặc biệt là khi xét đến thực tế của phía Quân đội Ukraine, là ngoài việc sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 ở Donbas, họ đã bắt đầu sử dụng tên lửa chống tăng Javelin nhập trước đó của Mỹ ở đây. Các chuyên gia cho rằng, không thể tránh khỏi những cuộc đụng độ mới ở Donbass và xét theo tình hình hiện tại, các trận chiến trong khu vực có thể nổ ra trong tương lai rất gần. Trong bối cảnh đe dọa gây sức ép của NATO, máy bay chiến đấu F-18, máy bay vận tải quân sự và vũ khí không rõ nguồn gốc của Quân đội Canada, đã được triển khai tới biên giới Ukraine và Crimea. Hiện tại, được biết chiếc máy bay chiến đấu F-18 và cả chiếc máy bay vận tải quân sự, đã được chuyển đến căn cứ quân sự ở Romania; mặc dù trước đó ở Canada, họ đã từ chối đề xuất của Kiev về việc đưa quân đến Ukraine để đối đầu với Nga. Một số máy bay chiến đấu giấu tên của Không quân Canada, được cho là đã đến Romania. Theo phán đoán, hiện có khoảng từ 4-6 máy bay chiến đấu nước ngoài tại Romania, mặc dù gần đây các máy bay chiến đấu của Canada đã rời khỏi nước này. Hiện điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi và lo ngại nghiêm trọng về việc liệu NATO có đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang công khai chống lại Nga hay không? Đặc biệt là trong bối cảnh NATO từ chối tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga để đảm bảo an ninh. Các chuyên gia thu hút sự chú ý một thực tế đó là, việc thường xuyên luân chuyển lực lượng của NATO trên một số lãnh thổ của khối này gần Nga; và hành động hiện tại của Canada, đã gây ra mối quan ngại rất nghiêm trọng đối với an ninh Nga. Rất có thể NATO đang xây dựng các nhóm tác chiến gần biên giới Nga và thực hiện luân chuyển thường xuyên các lực lượng trong khu vực. Hiện chưa có bình luận chính thức nào về việc này; tuy nhiên những hành động như vậy, có thể được coi là một mối đe dọa đối với an ninh Nga. Nguồn ảnh: Foxt.

