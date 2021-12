Lộ tổn thất của Ukraine ở Donbass, phải dùng máy bay để tải thương

Sau nỗ lực bất thành của Quân đội Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát một số khu vực ở Donbass, quân đội Ukraine đã bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Bất chấp những tuyên bố của Kiev rằng, họ không có thương vong hoặc rất ít; nhưng trên thực tế, đã có hàng chục người chết và bị thương; hình ảnh một máy bay vận tải quân sự đã phải được sử dụng để sơ tán họ, đã nói lên điều này. Theo thông tin từ truyền thông Nga, một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Quân đội Ukraine đã hạ cánh tại sân bay của Thủ đô Kiev cách đây vài giờ. Máy bay đã cất cánh từ khu vực Donbass và chuyển đến Kiev vài chục người bị thương và hy sinh. Những thương binh và xác của các quân nhân Ukraine, đầu tiên được đưa đến một bệnh viện địa phương; qua những hình ảnh, hiện vẫn chưa thể đánh giá số lượng của những người thiệt mạng. Từ cuối tháng 10 đến nay, Quân đội Ukraine bị tổn thất rất nghiêm trọng, mà nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ từ dân quân DPR và LPR; theo thông tin, số quân Ukraine chết và bị thương, cơ bản là do vũ khí nhỏ và pháo binh của DPR và LPR gây ra. Các chuyên gia lưu ý rằng, Kiev đang cố tình che giấu những tổn thất của mình ở Donbass, vì họ lo ngại rằng, điều này không chỉ dẫn đến việc binh lính quân đội Ukraine đào ngũ hàng loạt, mà còn có thể dẫn đến một cuộc đảo chính quân sự ở nước này. Trong khi đó, lãnh đạo của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) đã tố cáo, có khả năng Quân đội Ukraine sẽ dùng máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2, thả các thùng chứa chất độc hóa học xuống vị trí của lực lượng dân quân DPR và LPR. Thông tin về vấn đề này do Denis Pushilin, người đứng đầu của nước Cộng hòa tự xưng Donetskl cung cấp; theo ông Pushilin, thành phần những chất độc hóa học, hiện vẫn chưa được xác định; đã được Quân đội Ukraine đóng gói nhỏ gọn, với mục đích sử dụng máy bay không người lái để thả. Người đứng đầu của DPR không nói rõ loại UAV nào được cho là sẽ dùng để rải chất độc hóa học; tuy nhiên loại UAV Bayraktar TB2, hiện hệ thống phòng không của các nước cộng hòa tự xưng chưa thể bắn hạ và có khả năng hoạt động ở khoảng cách xa, sẽ được ưu tiên sử dụng. Còn theo đại diện chính thức của lực lượng dân quân nước cộng hòa tự xưng Donetsk Eduard Basurin, nhắc lại thông tin Mỹ cung cấp cho Ukraine các thùng chứa vũ khí hóa học. Đó là một container nặng 300 kg đã được đưa đến Mariupol, thùng này chứa benzoxazepine, được sử dụng như một dung dịch xịt. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Basurin cho biết, đợt chuyển giao vũ khí hóa học đầu tiên từ Mỹ cho Ukraine, đầu tiên được máy bay Mỹ chở đến sân bay Boryspil của Ukraine vào tháng 10 vừa qua. Trước đó có thông tin cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại cuộc họp mở rộng của lãnh đạo của Quân đội Nga, với sự tham gia của Tổng thống Nga Putin đã nói rằng, một hành động khiêu khích đang được chuẩn bị ở Ukraine. Theo ông Shoigu, ở vùng Donetsk, Quân đội Ukraine, với sự giúp đỡ của Mỹ, có ý định sử dụng vũ khí hóa học. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các thành phần hóa học không xác định đã được chuyển đến các thành phố Avdeevka và Krasny Liman để phục vụ các hành động khiêu khích. Người đứng đầu lực lượng dân quân DPR Basurin sau đó đã xác nhận thông tin này, lưu ý rằng thuốc giải độc cho Quân đội Ukraine đã được cung cấp; những chất độc hóa học này có thể nhồi vào đạn 40mm và phóng đi từ súng phóng lựu. Nguồn ảnh: Thewar.

