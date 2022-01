Nga bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng tới biên giới với NATO

Theo truyền thông phương Tây, hiện tại có khoảng 100.000 quân Nga và hàng nghìn thiết bị quân sự hạng nặng, đang được triển khai ở biên giới giữa Nga và Ukraine; mục đích là phòng ngừa Quân đội Ukraine có những hành động phiêu lưu quân sự, đối với lãnh thổ ly khai là Lugansk và Donetsk. Nhưng đoạn video mới đây, về một cuộc vận chuyển quy mô lớn các thiết bị quân sự, từ miền Đông của Nga sang biên giới phía Tây, được người dân đi đường quay và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, Quân đội Nga đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ bị NATO tấn công rất cao. Với quy mô của việc vận chuyển thiết bị quân sự sang biên giới phía Tây của Nga, theo ước tính của của các chuyên gia quân sự, có thể Nga sẽ tập trung lực lượng ở biên giới với các đối tác và các nước NATO lên tới 500 nghìn quân. Điều này có nghĩa là phần lớn quân đội Nga sẽ tập trung trên hướng này. Trên các đoạn video được quay ở các vùng khác nhau của phía tây nước Nga, người xem có thể thấy việc vận chuyển lực lượng, cùng với nhiều loại vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo phản lực phóng loạt (MRLS), xe bọc thép, xe công binh, xe tải quân sự, pháo dã chiến, v.v. Những quân nhân và vũ khí hạng nặng trên đang được vận chuyển đến biên giới của Nga giáp với các quốc gia. Theo thông tin của truyền thông Nga, quân số và vũ khí trên sẽ thuộc quyền quản lý của Quân khu phía Tây của Nga; được đánh giá là quân khu mạnh nhất của Nga hiện nay. Trước đây, người ta cho rằng, các thiết bị quân sự được chuyển tới miền Tây của Nga sẽ được triển khai ở biên giới với Ukraine, vì nguy cơ Lực lượng vũ trang Ukraine có thể tấn công cả Donbass và Crimea. Nhưng rõ ràng, quân đội Nga sẽ được triển khai trong nhiều căn cứ quân sự dọc theo toàn bộ biên giới phía tây và nhiều khả năng là ở cả biên giới của nước láng giềng Belarus với Ba Lan, Lithuania và Latvia. Nguyên nhân của việc này là việc Mỹ và NATO từ chối đàm phán về an ninh với Nga và rõ ràng, các biện pháp mà Nga đưa ra sẽ thực sự cứng rắn, dù rõ ràng mục tiêu quan trọng của quân đội Nga là bảo vệ biên giới của đất nước. Không chỉ tăng cường lực lượng ở biên giới phía Tây, Nga xác nhận kế hoạch triển khai căn cứ quân sự ở Cuba và Venezuela, khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác nhận ý định triển khai một lực lượng lớn quân đội Nga trên lãnh thổ của các quốc gia Mỹ Latinh, nơi được coi là “sân sau” của Mỹ. Theo Bộ trưởng Sergei Lavrov, hiện tại chưa có cuộc đàm phán nào của Nga với các nước này về vấn đề trên; tuy nhiên, việc Nga tiến hành triển khai cơ sở hạ tầng quân sự và quân sự của mình ở Venezuela và Cuba, “nhằm đáp trả NATO mở rộng sang phía Đông”. Xét đến việc NATO tiếp tục có ý định mở rộng biên giới của mình đến biên giới Nga, do vậy vũ khí hạt nhân của Nga có thể sẽ xuất hiện ở Cuba và Venezuela, bao gồm cả lực lượng Hải quân Nga và lực lượng không quân chiến lược của Nga. Ông Sergey Lavrov nói và nhấn mạnh rằng, việc triển khai các căn cứ quân sự của Nga tại các quốc gia này, có thể trở thành hiện thực; tuy nhiên tùy theo điều kiện, Nga sẽ có những bước đi vững chắc và phù hợp. Ngược lại, Mỹ đã phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Nga về khả năng triển khai quân đội Nga ở Cuba và Venezuela; Washington lưu ý rằng, nếu Nga triển khai quân ở “sân sau” của Mỹ, việc này sẽ ngay lập tức nhận được phản ứng từ Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết: “Mỹ sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ, nếu Nga đi theo hướng triển khai lực lượng quân sự ở Mỹ Latinh”, có lẽ ám chỉ việc triển khai “có đi có lại” các căn cứ và lực lượng quân sự của Mỹ ở Ukraine và tại Biển Đen. Hiện tại, mối quan hệ giữa Nga và NATO đang rất căng thẳng, do NATO đã không chấp nhận các điều kiện của Nga đưa ra, trong khuôn khổ cuộc đàm phán giữa hai bên tại Brussels ngày 12/1 vừa qua; và NATO đã quyết định chọn phương án đối đầu với Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Video do người đi đường quay về việc vận chuyển vũ khí, trang bị của Quân đội Nga sang biên giới phía Tây.

