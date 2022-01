Lãnh đạo NATO tuyên bố, sẵn sàng đối đầu với Nga ở châu Âu

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra lời đe dọa rõ ràng đối với Nga, tuyên bố rằng NATO sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra với Nga. Theo ông Stoltenberg, NATO đã sẵn sàng tham chiến ở châu Âu. Tờ The Defense Post dẫn lời cho biết: “Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg nói rằng, hiệp ước quốc phòng do Mỹ dẫn đầu, được chuẩn bị cho một “cuộc xung đột vũ trang mới ở châu Âu”, nếu các cuộc đàm phán không thành công”. Ông Stoltenberg cảnh báo Nga về một “hậu quả nghiêm trọng”, nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công mới vào Ukraine; ông cũng hy vọng rằng, những cuộc đàm phán và đối thoại khẩn cấp, có thể dẫn đến thành công. “Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra một con đường, một con đường chính trị phía trước và cùng giải quyết các vấn đề của Nga ... Nhưng nguy cơ xung đột vẫn còn”, ông Stoltenberg nói với phóng viên tờ Financial Times. Phát biểu trước cuộc gặp với Phó Thủ tướng Ukraine, ông Stoltenberg cho biết: “Lực lượng răn đe của NATO đáng tin cậy và mạnh mẽ? Chúng ta phải hy vọng và cố gắng vì những điều tốt nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”. Người đứng đầu NATO cho biết, họ đang nỗ lực trên con đường chính trị hòa bình và sẵn sàng tiếp tục làm việc với Nga; để cố gắng tìm ra con đường dẫn đến một giải pháp hòa bình. “Đồng thời chúng ta phải chuẩn bị đối phó với việc Nga lựa chọn sử dụng vũ trang, thay vì hợp tác”. Những lời đe dọa trực tiếp như vậy từ NATO là hoàn toàn không thể chấp nhận được, đặc biệt là trong bối cảnh ông Stoltenberg đe dọa Nga bằng một cuộc xung đột vũ trang, ngay cả trước khi cuộc họp diễn ra. Truyền thông Nga cho rằng, rõ ràng là ông Stoltenberg đang cố gắng gây áp lực lên Nga, và lần này không chỉ về mặt chính trị, mà còn cả quân sự. Chưa biết kết quả cuộc đàm phán thế nào, nhưng Nga cũng sẵn sàng chuẩn bị cho phương án xấu nhất, đó là đối đầu vũ trang với NATO. Sau khi được biết rằng cả Mỹ và đại diện NATO đều không có ý định tiến hành các cuộc đàm phán với Nga về tương lai và sự mở rộng của khối NATO, Nga đã đe dọa Mỹ với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và chấm dứt hoàn toàn bất kỳ cuộc đàm phán nào và tiến hành các biện pháp của riêng mình, để đối phó với NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói: “Dựa trên những tín hiệu đã nhận được từ Washington và Brussels trong những ngày gần đây, có lẽ sẽ là ngây thơ, nếu cho rằng cuộc đàm phán sẽ đạt được tiến độ nhanh. Tất nhiên đây là một thời điểm nhạy cảm, bởi vì chúng tôi đã được giao nhiệm vụ, đạt được một thỏa thuận một cách năng động, không tạm dừng, không cho các đồng nghiệp của Mỹ và NATO cơ hội để làm chậm nó lại và đưa nhau vào các cuộc thảo luận bất tận, về cùng một chủ đề. Nếu chúng ta đi vòng tròn và lặp lại điều tương tự, nếu chúng ta không nhìn thấy những dấu hiệu nhỏ nhất, của sự sẵn sàng từ phía bên kia, để xem xét các ưu tiên của chúng ta và phản ứng với chúng theo cách có tính xây dựng, thì cuộc đối thoại sẽ trở nên vô nghĩa”; hết lời dẫn. Trước đó Nga đã tuyên bố rằng, nếu NATO và Mỹ từ chối cung cấp cho Nga các đảm bảo an ninh, phía Nga sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả “chưa từng có”. Điều này có thể ám chỉ việc triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau, dọc theo biên giới của NATO, cũng như rất có thể là tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn, mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật; kể từ khi Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước INF, Nga hoàn toàn có quyền làm điều này. Nguồn ảnh: Foxt.

