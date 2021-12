Phương Tây "lạnh gáy" với dàn vũ khí Nga sẽ nhập biên năm 2022

Năm 2018, Quân đội Nga đã ký một thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD với các nhà sản xuất vũ khí Nga, về phát triển và chế tạo vũ khí công nghệ cao đến năm 2027. Dưới đây là danh sách những vũ khí mới sẽ gia nhập biên chế chiến đấu nổi bật nhất của quân đội Nga trong năm 2022. Trước hết, quân đội Nga sẽ nhận được máy bay chiến đấu MiG-31 nâng cấp, trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal. Điều đó đã được tiết lộ vào cuối tháng 11/2021 bởi Trung tướng Andrey Yudin, Tư lệnh Không quân Nga. Ông Ivan Konovalov, Giám đốc Phát triển của Quỹ khuyến khích Công nghệ Thế kỷ 21 của Nga cho biết: “MiG-31 là máy bay chiến đấu được sản xuất dưới thời Liên Xô, được chọn làm phương tiện mang phóng cho các loại vũ khí mới, vì nó có thể cất cánh nhanh hơn và đạt độ cao lớn hơn so với các loại máy bay khác”. Ông Konovalov cũng cho biết thêm, trần bay tối đa của MiG-31 là 25 km. Từ độ cao này, máy bay MiG-31 có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không ở cự ly cách xa tới 2.000 km, bằng tên lửa siêu thanh Dagger. “Đặc điểm chính của tên lửa Dagger là tốc độ và cự ly mà nó có thể đạt được. Nói một cách đơn giản, không có hệ thống phòng không hiện đại nào của Nga và nước ngoài có khả năng bắn hạ các mục tiêu cách xa 2.000 km và có tốc độ đến Mach 10”; chuyên gia Konovalov nhận định. Theo ông Konovalov, tên lửa Dagger có thể tăng tốc đến tốc độ Mach 10 (khoảng 12.240 km/ h) và có thể liên tục thay đổi quỹ đạo bay; do vậy không vũ khí phòng không nào có thể đánh chặn loại tên lửa này. Loại vũ khí thứ hai là tên lửa siêu thanh Zircon; vào cuối tháng 11/2021, quân đội Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh phóng từ tàu chiến có tên Zircon. Lần phóng thử nghiệm cuối cùng này, để kiểm tra mức độ phù hợp của vũ khí đối với tàu nổi (trước đây nó chỉ được thử nghiệm cho tàu ngầm). Dmitry Litovkin, Tổng biên tập của “Tạp chí quân sự độc lập” cho biết: “Các cuộc thử nghiệm thành công đến mức, lãnh đạo Quân đội Nga đã đặt hàng với số lượng bí mật tên lửa Zircon cho Hải quân Nga. Bắt đầu từ tháng 1/2022, một số tàu chiến đấu của Nga, sẽ bắt đầu được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon. Tuy nhiên, việc trang bị tên lửa Zircon cho số tàu ngầm bị hoãn lại cho đến năm 2025, mà không rõ lý do”. Tên lửa Zircon có thể bay tới mục tiêu với tốc độ 2,5 km/ giây (gấp 8 lần tốc độ âm thanh) và sẽ là một vũ khí mới, ngoài tầm đánh chặn của các hệ thống phòng không trong thập kỷ tới. Theo ông Litovkin, Zircon ban đầu được phát triển như một vũ khí “phi đối xứng” với các nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm tối đa mười thiết giáp hạm. “Nói một cách đơn giản, những tên lửa Zircon sẽ được trang bị đầu đạn mạnh nhất, sẽ mang lại cho Quân đội Nga khả năng răn đe mới”; Litovkin lưu ý. Theo ông Konovalov: “Hiện tại, không có vũ khí nào có tính năng tương đương với tên lửa Zircon và Dagger. Lý do rất đơn giản, vì quân đội nước ngoài chỉ bắt đầu tích cực đầu tư vào phát triển công nghệ siêu thanh, khi ông Putin tuyên bố vào năm 2018 rằng, Nga đã chế tạo thành công những vũ khí này”. Loại vũ khí mang tính cách mạng thứ ba là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư T-14 Armata. Vào tháng 11/2021, Quân đội Nga đã ký một thỏa thuận về việc chế tạo thêm 132 xe tăng T-14 cho quân đội nước này. Theo các chuyên gia Nga, T-14 Armata được coi là xe tăng thế hệ thứ tư duy nhất hiện có trên thế giới. Như các chuyên gia lưu ý, nó vượt trội hơn hẳn các đối thủ nước ngoài về tính năng chiến đấu. Konovalov giải thích: “T-14 Armata chứa đầy những tính năng mà không loại xe tăng nào khác có được. Ví dụ T-14 là xe tăng duy nhất có tháp pháo không người lái và hệ thống ngắm bắn mục tiêu tự động hay “Hệ thống quản lý liên kết chiến thuật”. T-14 cũng là “xe tăng tàng hình” đầu tiên bị giảm tầm nhìn rõ rệt trong môi trường hồng ngoại, từ trường và vô tuyến và được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Afganit thế hệ mới. Lớp giáp mới của T-14 có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng và tên lửa chống tăng dẫn đường; ngoài ra hệ thống phòng hộ chủ động còn có thể làm “mù” những vũ khí này, bằng cách sử dụng lớp hệ thống mồi bẫy và xả khói mù. Konovalov kết luận: “T-14 có rất nhiều tính năng mà không loại xe tăng nào có được. Hiện tại, vũ khí tương tự gần nhất với nó, đang được phát triển bởi công ty Nexter của Pháp, hiện đang trong dự án “Hệ thống chiến đấu lục quân tương lai”; Phía Pháp chỉ thông báo rằng, họ đã tạo ra một mẫu pháo tăng nòng trơn vượt trội hơn pháo của T-14, nhưng chưa cho thấy khả năng của nó. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem xe tăng của Pháp có khả năng gì”. Nguồn ảnh: QQ.

