Nam Phi tung binh lực tập trận rầm rộ chuẩn bị mừng ngày quân đội

Để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập quân đội, Nam Phi vừa tổ chức diễn tập quy mô lớn, chuẩn bị cho những màn trình diễn "hoành tráng nhất lịch sử" sắp được diễn ra. Nguồn ảnh: BMDPO. Nam Phi - một quốc gia giàu có và ổn định bậc nhất ở châu Phi có sức mạnh quân sự khiến nhiều người phải bất ngờ khi họ có thể tự cung tự cấp được nhiều loại vũ khí hiện đại. Nguồn ảnh: BMDPO. Được thành lập từ năm 1912, đây cũng được coi là đội quân có tuổi đời cao bậc nhất ở châu Phi. Nguồn ảnh: BMDPO. Tính tới thời điểm hiện tại, quân đội Nam Phi đang có trong biên chế 40.000 quân thường trực và khoảng hơn 12.000 quân dự bị. Nguồn ảnh: BMDPO. Khác với nhiều quốc gia khác ở châu Phi từ lâu đã luôn chìm trong bạo loạn, phiến quân và phe phái, lực lượng quân đội Nam Phi chỉ bị cuốn vào hai cuộc chiến lớn của nhân loại đó là thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Nguồn ảnh: BMDPO. Ngoài ra, đội quân này cũng tham gia một vài xung đột ở biên giới với các nước láng giềng. Nguồn ảnh: BMDPO. Để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập đội quân hơn 100 năm tuổi này, quân đội Nam Phi đã tiến hành huấn luyện, tập luyện từ cả tháng nay. Nguồn ảnh: BMDPO. Có thể điểm mặt ra một vài loại vũ khí được Nam Phi sử dụng trong cuộc tập luyện này, trong đó chủ yếu là các loại vũ khí do Nam Phi tự sản xuất, trang bị. Nguồn ảnh: BMDPO. Xe thiết giáp chở quân Mamba Mk3 do Nam Phi tự sản xuất với khả năng bảo vệ hành khách khỏi đạn chống tăng, mìn và vũ khí hạng nhẹ. Nguồn ảnh: BMDPO. Xe chiến đấu bộ binh 8 bánh lốp Rooikat cũng do Nam Phi tự sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tìm diệt, chống thiết giáp, chống đổ bộ hoặc hành quân tốc độ cao. Nguồn ảnh: BMDPO. Xe tăng chủ lực của Nam Phi mang tên Olifant, đây là loại xe tăng chủ lực do Nam Phi và Anh cùng nghiên cứu sản xuất, là phiên bản hiện đại hoá từ xe tăng Centurion của Anh trong quá khứ. Nguồn ảnh: BMDPO. Máy bay vận tải CASA C-212 được Nam Phi sử dụng vào nhiệm vụ vận tải và thả hàng từ trên không. Nguồn ảnh: BMDPO. Huấn luyện cơ hạng nhẹ Hawk MK120 (trái) do Nam Phi tự sản xuất với sự kết hợp nghiên cứu, hoàn thiện của Anh và máy bay Saab Gripen do Thuỵ Điển chế tạo. Nguồn ảnh: BMDPO. Bất ngờ hơn nữa đó là trực thăng tấn công Danel Rooivalk - đây là loại trực thăng tấn công do Nam Phi tự sản xuất hoàn toàn và cũng là loại trực thăng tấn công chủ lực của nước này hiện tại. Nguồn ảnh: BMDPO. Trực thăng vận tải của quân đội Nam Phi cùng lực lượng đặc nhiệm nước này thể hiện khả năng đổ bộ đường không. Nguồn ảnh: BMDPO. Lính đặc nhiệm Nam Phi được "treo" dưới trực thăng vận tải thành từng chùm để tăng tốc độ đổ bộ. Nguồn ảnh: BMDPO. Những màn trình diễn mãn nhãn của quân đội Nam Phi không chỉ diễn ra vào ban ngày mà diễn ra vào cả ban đêm. Nguồn ảnh: BMDPO. Trực thăng tấn công Danel Rooivalk của Nam Phi tung pháo hoa gây mù tên lửa dẫn đường đối phương tạo ra cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Nguồn ảnh: BMDPO. Trực thăng tấn công của Nam Phi thể hiện khả năng tác chiến cơ động tuyệt vời của mình.

