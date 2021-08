Mỹ xua quân tới Bắc Cực, sẵn sàng đối phó Nga trong tương lai

Theo tờ Forbes của Mỹ, 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống Iceland và được triển khai tại đây trong vài tháng. Đây là lần triển khai B-2 đầu tiên của Mỹ tới Iceland, và có thể mở đường cho việc triển khai máy bay ném bom tàng hình B-21 mới ở Iceland vài năm sau đó. Những máy bay ném bom chiến lược như B-1, B-2 và B-52 thường xuyên được triển khai tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới, để răn đe kẻ thù tiềm năng, đồng thời huấn luyện phối hợp với lực lượng không quân đồng minh để xây dựng các phương án tác chiến và chiến thuật. Tướng Jeff Harigian, Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi nói rằng, việc hợp tác thường xuyên với các đồng minh, giúp Không quân Mỹ ứng phó tốt hơn với những thách thức an ninh toàn cầu phức tạp mà Mỹ phải đối mặt hiện nay. Vào tháng 8 năm ngoái, 4 chiếc oanh tạc cơ B-52 đã được triển khai tới Vương quốc Anh để thực hiện các nhiệm vụ nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của Nga ở khu vực Baltic và Biển Đen. Vài tháng sau, bốn máy bay ném bom chiến lược siêu âm B-1B cũng được triển khai tới Na Uy. Việc điều máy bay ném bom B-1B tới Na Uy, địa điểm có thể bao phủ Bắc Âu và Bắc Cực, điều này đã làm dấy lên sự bất mãn mạnh mẽ của phía Nga, và buộc quân đội Nga đã điều máy bay ném bom tầm xa của riêng mình tới khu vực này. Cùng với việc đưa B-1B tới Na Uy, Mỹ đã cho B-2 cất cánh từ bang Missouri, tiếp nhiên liệu ở Azores, sau đó bay giữa Iceland và Anh và gặp B-1B ở Vòng Bắc Cực phía bắc Iceland. Tất nhiên, trong thời chiến, B-1B và B-2 có thể không bao giờ bay theo đội hình hỗn hợp, vì B-2 tàng hình còn B-1B thì không; việc bay theo đội hình sẽ tiết lộ vị trí của hai máy bay ném bom. Máy bay ném bom B-52 cũng có thể được bổ sung cho đội hình B-1B và B-2; cả ba loại máy bay ném bom này đều có tầm bay xuyên lục địa. Tập trung ở Anh, Na Uy hoặc Iceland, có thể giảm bớt gánh nặng cho máy bay tiếp dầu và giúp các máy bay ném bom của Mỹ tấn công mục tiêu nhanh hơn. B-52 có chi phí sử dụng thấp và mang được nhiều loại vũ khí; nhưng tốc độ của nó rất chậm, và không có khả năng tàng hình. So với B-52, B-1B nhanh hơn và có diện tích phản xạ radar nhỏ hơn, nhưng nó có thể mang ít loại vũ khí hơn. B-2 chậm hơn B-1B và mang được ít nhất vũ khí so với B-52 và B-1B, nhưng nó là máy bay ném bom duy nhất có khả năng tàng hình. Trong thời chiến, các biên đội B-52 và B-1B sẽ sử dụng vũ khí để phóng từ ngoài vùng hỏa lực tên lửa phòng không của đối phương. Ngược lại, B-2 là máy bay ném bom có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương, B-2 có thể thả một số lượng lớn bom dẫn đường bằng vệ tinh vào các mục tiêu được bảo vệ dày đặc của đối phương. Cả B-1B và B-52 đều có khả năng tấn công mục tiêu trên biển, nhưng tính năng này không có trên B-2; lý do là các máy bay ném bom cũ này có thể sử dụng các tên lửa chống hạm tầm xa mới. Một chiếc B-1B có thể mang tới 24 tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) với tầm bắn 500 km, trong khi B-52 có thể cũng mang theo 20 LRASM. Có thể trong thực tế chiến đấu, chỉ huy quân đội Mỹ có thể điều B-2 xâm nhập vào vùng phòng thủ mạnh nhất; đồng thời sử dụng B-1B và B-52 để tấn công tàu địch. Sự kết hợp của các lực lượng máy bay ném bom của Mỹ sẽ khá ổn định trong 10 năm tới. Không quân đang duy trì một lực lượng gồm 141 máy bay ném bom, bao gồm 76 chiếc B-52, 45 chiếc B-1B và 20 chiếc B-2. Số lượng này có khả năng sẽ không thay đổi cho đến khi B-21 đi vào hoạt động trong 5 năm tới hoặc lâu hơn. Hiện hai nguyên mẫu máy bay ném bom B-21 đang được chế tạo tại nhà máy của Northrop Grumman. B-21 giống như B-2, là một máy bay ném bom tàng hình có thiết kế kiểu cánh bay và dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên vào giữa năm 2022. Không quân Mỹ sẽ có khả năng sẽ mua 149 chiếc B-21 với giá 600 triệu USD/ chiếc và sát cánh cùng B-52. Quân đội Mỹ cũng có thể chi 11 tỷ USD để nâng cấp động cơ B-52. Với sự phục vụ trong tương lai của các máy bay ném bom B-21 mới, các máy bay ném bom B-1B và B-2 sẽ được cho loại biên. Kích thước và khả năng của B-21 vẫn còn là một bí mật, nhưng có khả năng, loại máy bay này nhỏ hơn một chút so với B-2, vì vậy nó có trọng tải thấp hơn và tầm bay gần hơn; nhưng cả B-21 và B-2 đều có khả năng tàng hình. Các lớp phủ tàng hình được sử dụng trên các máy bay ném bom này, cũng cần được bảo dưỡng cẩn thận trong một môi trường đặc biệt, không thể quá nóng, cũng không quá lạnh, không quá ẩm và không quá khô. Không phải vô lý khi Không quân Mỹ trang bị cho B-2 (và tương lai là B-21) những hầm trú ẩn có thể di chuyển đặc biệt, những hầm trú ẩn này sẽ được sử dụng cho những căn cứ không quân, không có nhà chứa máy bay cố định. Cùng máy bay B-2 đến Iceland, là máy bay vận tải C-5; máy bay này phải chở một số nhân viên kỹ thuật và vật tư phục vụ B-2 trong thời gian lưu lại. B-2 có thể khó ở ngoài rìa của vòng Bắc Cực trong một thời gian dài, do khí hậu Iceland không quá lạnh vào tháng Tám; nhiệt độ dao động quanh 10 độ. Nhưng trong lần triển khai B-2 sau đó, Iceland sẽ trở nên lạnh và ẩm ướt hơn. Nhiều nhân viên kỹ thuật đang bảo dưỡng B-2, chắc chắn sẽ ở lại để bảo dưỡng B-21 trong tương lai. Họ càng có nhiều kinh nghiệm sửa chữa B-2 trong điều kiện Bắc Cực ẩm ướt, và như vậy có sự chuẩn bị tốt hơn để cho phép B-21 bay trong cùng một thời tiết khắc nghiệt. Do đó, theo nghĩa này, việc triển khai B-2 hiện tại ở Iceland không chỉ liên quan đến căng thẳng ngày hôm nay; không chỉ với B-2, mà còn liên quan đến các cuộc xung đột trong 10 năm tới, và có thể liên quan đến các máy bay ném bom mới trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới từng bắn hạ thành công máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Nguồn: Ina.



