Oanh tạc cơ B-2 Spirit của Mỹ xuất hiện ở Anh "hù doạ" ai?

Cuối tuần vừa rồi, oanh tạc cơ B-2 Spirit của Không quân Mỹ đã có màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn tại căn cứ Không quân Fairford, Anh. Nguồn ảnh: Sina. Căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford được Mỹ chọn là nơi đồn trú cho các oanh tạc cơ B-2 Spirit của nước này khi đóng quân tại Xứ Sở Sương Mỳ. Nguồn ảnh: Sina. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ mang các oanh tạc cơ B-2 Spirit tới Anh nhưng là một trong những lần hiếm hoi loại máy bay ném bom hạng nặng này được trưng bày gần như công khai cho dân chúng. Nguồn ảnh: Sina. Người dân địa phương cho biết, thông thường sẽ có khoảng ba chiếc B-2 Spirit đồn trú tại căn cứ không quân hoàng gia Fairford, cứ mỗi hai tới ba tháng, các máy bay này sẽ lại được về nước, thay thế bằng một lô B-2 Spirit khác. Nguồn ảnh: Sina. Trước khi tới Anh, các máy bay B-2 Spirit này được cho là đã tham gia bay huấn luyện ở căn cứ Lajes của Không quân Mỹ đóng tại Bồ Đào Nha. Nguồn ảnh: Dailymail. Việc các oanh tạc cơ hạng nặng B-2 Spirit xuất hiện thường trực ở Anh từ lâu đã khiến Moscow và truyền thông Nga tỏ ra lo ngại. Nguồn ảnh: Dailymail. Bản thân B-2 Spirit cũng được Mỹ coi là một loại máy bay chiến lược, mang tính răn đe với những hành động hăm doạ nhiều hơn là thực chiến. Nguồn ảnh: Dailymail. Kể từ khi ra đời vào năm 1989 tới nay, những phi vụ thực chiến mà B-2 Spirit từng thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế Không quân Mỹ vẫn thích sử dụng B-52 hơn do có chi phí vận hành rẻ hơn và ngoại trừ Việt Nam ra, B-52 cũng chưa từng rơi ở bất cứ đâu. Nguồn ảnh: Dailymail. Còn với B-2 Spirit, chi phí vận hành của loại máy bay hiện đại này là quá cao, lại kèm theo nhiều nguy cơ khi vận hành do máy bay dễ bị hư hỏng nếu không được bảo dưỡng đúng quy trình. Nguồn ảnh: Dailymail. Chiếc B-2 Spirit duy nhất của Không quân Mỹ từng bị phá huỷ vào ngày 23/2/2008 do hư hỏng động cơ khiến nó bị phá huỷ hoàn toàn. Nguồn ảnh: Dailymail. Choáng với độ hiện đại bên trong khoang lái của siêu máy bay ném bom B-2 Spirit.

