Mỹ trao thưởng đến 100.000 USD để lính biệt kích mũ nồi xanh tại ngũ

Quân đội Mỹ cho biết, những binh lính có "kinh nghiệm tầm trung" trong lực lượng lính mũ nồi xanh của quân đội nước này sẽ nhận được khoản tiền thưởng sáu chữ số nếu tiếp tục ở lại phục vụ thay vì về hưu. Nguồn ảnh: BI. Khoản tiền thưởng được đề cập đến trong trường hợp này là 100.000 USD - nghĩa là gần 2,5 tỷ Đồng - một số tiền cực kỳ lớn với bất cứ ai, đặc biệt là với những quân nhân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. "Trình độ tầm trung" được nhắc tới ở đây là những binh lính có kinh nghiệm phục vụ trong quân ngũ từ 17 tới 19 năm. Nguồn ảnh: BI. Thông thường binh lính Mỹ khi phục vụ gần 20 năm trong các lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ lựa chọn việc về hưu và giải ngũ để được gần hơn với gia đình thay vì liên tục di chuyển tham chiến ở nước ngoài. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên với lực lượng lính mũ nồi xanh , việc đào tạo một binh lính với trình độ 17 tới 19 năm kinh nghiệm sẽ tốn cực kỳ nhiều kinh phí và khó có thể "lấp chỗ trống" sau khi những cựu binh này về hưu. Nguồn ảnh: BI. Đặc biệt là những kinh nghiệm sau gần 20 năm tham chiến của những lính mũ nồi xanh rõ ràng sẽ là một "kho tàng" không thể đánh đổi được bằng tiền bạc. Nguồn ảnh: BI. Với những binh lính Mỹ có ít kinh nghiệm hơn - khoảng 6 năm phục vụ trong lực lượng lính mũ nồi xanh , họ cũng sẽ nhận được khoảng 20.000 USD nếu đồng ý tiếp tục ở lại phục vụ. Nguồn ảnh: BI. Thông thường, những thanh niên Mỹ sau khi tốt nghiệp phổ thông ở tuổi 18 sẽ gia nhập quân đội và phục vụ trong vòng 5, 6 năm trước khi giải ngũ và đi học đại học. Nguồn ảnh: BI. Khi này, cựu binh Mỹ sẽ nhận được rất nhiều khoản trợ cấp ưu đãi, đặc biệt là việc được quân đội hỗ trợ tiền học đại học - một khoản tiền cực kỳ lớn khi mà nhiều người Mỹ phải trả góp học phí đại học tới năm 40 tuổi vẫn chưa hết nợ. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng Lục quân Mỹ cũng khẳng định, bất cứ ai tình nguyện gia nhập lực lượng phòng không cũng sẽ nhận được 60.000 USD tiền thưởng. Nguồn ảnh: BI. Đơn giản là do lực lượng pháo phòng không của quân đội Mỹ thường không nhận được sự hào hứng của quân nhân do lực lượng này không tham gia thực chiến nhiều trong bất cứ cuộc xung đột nào. Nguồn ảnh: BI. Mỹ là quốc gia không có chế độ nghĩa vụ quân sự, mọi quân nhân Mỹ phục vụ trong quân đội nước này đều là tự nguyện và được ký hợp đồng với quân đội kèm theo rất nhiều ưu tiên. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên do lực lượng này có tổ chức như một đơn vị lính đánh thuê khổng lồ, cấp chỉ huy của quân đội Mỹ không thể tự xếp binh lính vào các binh chủng theo yêu cầu thực tế mà thường phải thuận theo ý muốn, nguyện vọng của từng người lính. Nguồn ảnh: BI. Trong trường hợp quân nhân Mỹ không được xếp vào binh chủng mà họ mong muốn, họ sẽ sẵn sàng giải ngũ bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho những binh chủng thiếu người luôn có một khoản lương, thưởng hậu hĩnh hơn để thu hút người tình nguyện đăng ký. Nguồn ảnh: BI. Ngoài việc được nhận những khoản trợ cấp, lương khổng lồ, thân nhân của những binh lính Mỹ sẽ còn được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí, ưu tiên về giáo dục, y tế và các hoạt động cộng đồng khác ở quê nhà. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Vất vả huấn luyện như đặc nhiệm mũ nồi xanh của Mỹ.

