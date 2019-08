Mỹ mang chiến đấu cơ F-22 "hỏng" đến tham chiến ở Syria?

Truyền thông thế giới vừa tỏ ra cực kỳ sửng sốt với hình ảnh chiến đấu cơ F-22 Raptor mới vừa được Không quân Mỹ đăng tải lên Twitter chính thức của lực lượng này. Theo đó, chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Mỹ dường như đã tiếp liệu trên không trong không phận của Syria. Nguồn ảnh: Twitter. So sánh những hình ảnh mặt đất từ bức ảnh chụp cảnh tượng F-22 Raptor tiếp liệu trên không với hình ảnh vệ tinh trên Google Maps, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều nét tương đồng đến đáng ngạc nhiên với địa hình phía bắc thành phố Raqqa của Syria. Nguồn ảnh: Twitter. Raqqa là thành phố hiện đang nằm dưới sự kiểm soát lực lượng người Kurd thân Mỹ - tuy nhiên việc không quân Mỹ xuất hiện trong vùng trời của Syria một cách "không chính thống" như thế này cũng rất có thể làm xảy ra sự leo thang căng thẳng không đáng có giữa các bên liên quan. Nguồn ảnh: Twitter. Thậm chí, giới quan sát quốc tế còn ghi nhận thấy điều bất thường từ chiếc tiêm kích F-22 Raptor trong những bức hình được Không quân Mỹ đăng tải lên Twitter của nước này và chỉ ra rằng dường như, chiếc F-22 Raptor này đã... "bị thương". Nguồn ảnh: Twitter. Trong hình ảnh, có thể thấy một vết lõm và thậm chí là một vết "rách" trên phần mũi của chiếc chiến đấu cơ F-22 Raptor. Với một phi cơ bình thường, vết lõm này chỉ làm giảm đôi chút hiệu năng bay ở tốc độ cao của phi cơ nhưng với F-22 Raptor, mọi chuyện lại hoàn toàn khác vì đây là một chiến đấu cơ tàng hình. Nguồn ảnh: Twitter. Một vết rách nhỏ trên phần vỏ của F-22 Raptor có thể dẫn tới việc chiếc máy bay này bị mất khả năng tàng hình hoàn toàn do lớp vỏ chống phản xạ radar bị mất kết cấu, điều này là cực kỳ tối kỵ với máy bay tàng hình. Nguồn ảnh: Twitter. Giới quan sát cho biết, một sự cố nhỏ ở phần mũi máy bay như vậy thường có thể do những tai nạn hy hữu khi chiếc chiến đấu cơ đâm vào chim ở tốc độ cao. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong quá trình tiếp liệu, cần tiếp liệu của chiếc KC-135 đã vô tình cắm thẳng vào mũi chiếc F-22 Raptor khiến nó bị hư hại. Nguồn ảnh: Twitter. Hiện tại, Không quân Mỹ đang triển khai 12 chiếc chiến đấu cơ F-22 Raptor ở một căn cứ sân bay quân sự thuộc Qatar - đây cũng là quốc gia Trung Đông hiện tại đang có số lượng chiến đấu cơ F-22 Raptor đóng quân đông nhất. Nguồn ảnh: Twitter. Tuy nhiên vì lý do an ninh và bảo vệ bí mật quân sự, Mỹ không tiết lộ rằng căn cứ sân bay này tên là gì và nằm ở khu vực nào trên lãnh thổ Qatar. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-22 Raptor thể hiện những động tác bay cực kỳ... nóng tính.

Truyền thông thế giới vừa tỏ ra cực kỳ sửng sốt với hình ảnh chiến đấu cơ F-22 Raptor mới vừa được Không quân Mỹ đăng tải lên Twitter chính thức của lực lượng này. Theo đó, chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Mỹ dường như đã tiếp liệu trên không trong không phận của Syria. Nguồn ảnh: Twitter. So sánh những hình ảnh mặt đất từ bức ảnh chụp cảnh tượng F-22 Raptor tiếp liệu trên không với hình ảnh vệ tinh trên Google Maps, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều nét tương đồng đến đáng ngạc nhiên với địa hình phía bắc thành phố Raqqa của Syria. Nguồn ảnh: Twitter. Raqqa là thành phố hiện đang nằm dưới sự kiểm soát lực lượng người Kurd thân Mỹ - tuy nhiên việc không quân Mỹ xuất hiện trong vùng trời của Syria một cách "không chính thống" như thế này cũng rất có thể làm xảy ra sự leo thang căng thẳng không đáng có giữa các bên liên quan. Nguồn ảnh: Twitter. Thậm chí, giới quan sát quốc tế còn ghi nhận thấy điều bất thường từ chiếc tiêm kích F-22 Raptor trong những bức hình được Không quân Mỹ đăng tải lên Twitter của nước này và chỉ ra rằng dường như, chiếc F-22 Raptor này đã... "bị thương". Nguồn ảnh: Twitter. Trong hình ảnh, có thể thấy một vết lõm và thậm chí là một vết "rách" trên phần mũi của chiếc chiến đấu cơ F-22 Raptor . Với một phi cơ bình thường, vết lõm này chỉ làm giảm đôi chút hiệu năng bay ở tốc độ cao của phi cơ nhưng với F-22 Raptor, mọi chuyện lại hoàn toàn khác vì đây là một chiến đấu cơ tàng hình. Nguồn ảnh: Twitter. Một vết rách nhỏ trên phần vỏ của F-22 Raptor có thể dẫn tới việc chiếc máy bay này bị mất khả năng tàng hình hoàn toàn do lớp vỏ chống phản xạ radar bị mất kết cấu, điều này là cực kỳ tối kỵ với máy bay tàng hình. Nguồn ảnh: Twitter. Giới quan sát cho biết, một sự cố nhỏ ở phần mũi máy bay như vậy thường có thể do những tai nạn hy hữu khi chiếc chiến đấu cơ đâm vào chim ở tốc độ cao. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong quá trình tiếp liệu, cần tiếp liệu của chiếc KC-135 đã vô tình cắm thẳng vào mũi chiếc F-22 Raptor khiến nó bị hư hại. Nguồn ảnh: Twitter. Hiện tại, Không quân Mỹ đang triển khai 12 chiếc chiến đấu cơ F-22 Raptor ở một căn cứ sân bay quân sự thuộc Qatar - đây cũng là quốc gia Trung Đông hiện tại đang có số lượng chiến đấu cơ F-22 Raptor đóng quân đông nhất. Nguồn ảnh: Twitter. Tuy nhiên vì lý do an ninh và bảo vệ bí mật quân sự, Mỹ không tiết lộ rằng căn cứ sân bay này tên là gì và nằm ở khu vực nào trên lãnh thổ Qatar. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-22 Raptor thể hiện những động tác bay cực kỳ... nóng tính.