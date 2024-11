Hiệu ứng domino ở nam Donetsk, Nga bao vây Velyka Novosilka

Quân đội Ukraine xác nhận tình hình của họ đang xấu đi rõ rệt ở cái gọi là mỏm đá Vremevsky, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của nó. Sau khi Quân đội Nga tiến vào Velikaya Novosyolka và chiếm được phần phía đông của cứ điểm này. Mặt trận thứ hai về cơ bản đã mở ra ở phía nam Donetsk. Nếu mấy tuần trước đây, Cụm Vostok chỉ thực hiện đòn tần công thăm dò vào hướng nam Velikaya Novosyolka, khu vực làng Makarivka, thì giờ đây, quân Nga đã tiến hành tấn công từ phía bắc và đông bắc. Điều này bất chấp thực tế là ở sườn phía đông và phía tây của chỗ phình ra đã nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Quân Nga đã tổ chức bao vây Velikaya Novoselka từ phía bắc, phía đông và phía tây. Ngoài ra còn có sự tiến bộ đến từ phía nam. Sự sụp đổ của khu định cư này có thể gây ra hiệu ứng domino trên toàn bộ mặt trận phía nam. Điều này sẽ giúp Quân đội Nga phát triển một cuộc tấn công theo hai hướng cùng một lúc, đó là ở khu vực Zaporozhye và Dnepropetrovsk. Ở Ukraine, họ đang so sánh tình hình ở khu vực Velikaya Novosyolka với những gì đã xảy ra vài tháng trước, với một khu vực kiên cố rộng lớn khác là Ocheretino. Quân đội Nga đã chiếm được Ocheretine vào mùa xuân, và sau đó là hiệu ứng sụp đổ liên hoàn, để quân Nga “tiến một mạch” đến tận Pokrovsk. Giới quân sự và dư luận Ukraina lo ngại rằng, khu vực kiên cố ở Velyka Novosyolka và Vremevka sẽ đi theo “vết xe đổ” Ocheretine, và Quân đội Nga sẽ đơn giản là phong tỏa nó, để lại một hành lang hẹp cho Quân đội Ukraine rút lui, dưới làn hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga. Trang Topwar của Nga đưa tin, trên hướng bắc, cách Velyka Novosyolka khoảng 3 km, các đơn vị xung kích của Cụm Vostok tiến theo hướng Yuzhno-Kurakhovsky, đã đánh bật quân Ukraine khỏi làng Rozdolnoye và áp sát trục đường T0518, nối cao tốc H15 với Velyka Novosyolka ở làng Bogatyr. Kênh Muchnoy của Ukraine cũng xác nhận việc mất Razdolnoye và các khu vực xung quanh, khi quân Nga đã nhanh chóng đánh bật quân Ukraine khỏi các vị trí phòng ngự. Việc quân Ukraine để mất làng Razdolnoye sẽ tạo bàn đạp cho quân Nga tiến đến làng Novyi Komar. Tuy nhiên quân Ukraine tại đây có khả năng không giữ được do thiếu quân số. Cụm Vostok của Nga đã áp sát làng Razdolny vào đầu tháng này, nhưng chỉ bắt đầu tấn công vào ngày 23/11 và san bằng mặt trận. Những người lính xung kích của Cụm Vostok đã chiếm được một ngôi làng kiên cố này trong hai ngày, đánh bật hoàn toàn đối phương ra khỏi làng vào tối 25/11. Việc quân Nga chiếm được làng Razdolny không chỉ giúp Cụm Vostok cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Ukraine, từ đường cao tốc H-15 đến Velikaya Novoselka, mà còn tiến về phía trước, bao vây cụm quân Ukraine ở khu vực Kurakhove từ phía tây. Trong khi đó, các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ báo cáo rằng, Quân đội Nga tiếp tục đạt được những thành tựu chiến thuật đáng kể ở khu vực phía tây Donetsk, tiến gần hơn đến việc bao vây Velyka Novosilka, đồng thời đe dọa các tuyến hậu cần của Ukraine. Theo hình ảnh định vị địa lý được công bố ngày 24/11, các đơn vị thuộc Lữ đoàn xe tăng số 5 thuộc Cụm Vostok, đã tiến tới vùng ngoại ô phía đông Velyka Novosilka. Đồng thời cũng đang tổ chức bao vây Velyka Novosyolka từ phía đông bắc và đông nam, buộc quân Ukraine phòng thủ phải rút lui. Phối hợp với mặt trận Velyka Novosyolka, Cụm Vostok đang đẩy mạnh tiến công ở khu vực phía nam Kurakhove, nhằm chiếm thêm các vùng lãnh thổ còn lại ở phía nam tỉnh Donetsk. Hiện quân Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Kurakhove, đẩy quân Ukraine về phía tây thành phố. Ở phía nam Kurakhove, theo các thông tin của ISW, Cụm Vostok đã tăng cường tấn công vào tuyến phòng thủ dọc sông Sukhi Yaly, do Lữ đoàn xung kích đường không 79 của Ukraine chốt giữ, chiếm làng Romanovka vào ngày 25/11 và các khu vực cánh đồng xung quanh ngôi làng này. Nhóm Vostok trong khu vực cũng đang dồn quân Ukraine phải rút lui về phía Tây theo hướng Konstantinopolske (tây bắc Ugledar). Đồng thời quân Nga từ đầu cầu của làng Dalneye, vượt trục đường O0510 Kurakhove - Uspenivka về phía tây, tiếp cận con đường liên thôn từ Dachne- Yantarne- Kostiantynopolske, trực tiếp bao vây thành phố Kurakhove từ hướng nam. Hiện tiềm năng phát triển tấn công của Quân đội Nga ở nam Donetsk là rất lớn, khi hệ thống phòng thủ kiên cố của Ukraine tại đây không còn, trong khi địa hình khu vực này tương đối bằng phẳng; quân số của Quân đội Ukraine tại đây cũng rất hạn chế và đang mất tinh thần. Có thể Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga tính toán, sau khi tràn ngập Kurakhove, hướng tiến công tiếp theo của họ sẽ là Velyka Novosyolka và tiếp tục tiến về phía bắc đường cao tốc H15, chứ không phải là thành phố Pokrovsk như giới phân tích quân sự phán đoán. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Topwar, ISW, Ukrinform).

