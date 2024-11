Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 1.000 ngày; ngay sau khi chiến tranh nổ ra, truyền thông Mỹ đã công khai tuyên bố, Mỹ sẽ chiến đấu với Nga cho đến khi người Ukraine cuối cùng thất thủ. Đây là những gì người Mỹ nói và những gì họ làm. Hiện Tổng thống Ukraine Zelensky, người từng kiên quyết chống lại Nga, đã công khai tuyên bố: "Chiến tranh sẽ kết thúc vào năm 2025". Ngày 23/11, khi trao đổi với truyền thông nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị An ninh lương thực quốc tế "Ngũ cốc từ Ukraine" lần thứ ba, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, hoàn toàn có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vào năm 2025. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng cho rằng, về việc khi nào xung đột sẽ kết thúc, điều đó phụ thuộc vào thời điểm Nga muốn xung đột kết thúc và lập trường của Mỹ. Tổng thống Zelensky đề cập đến Nga và Mỹ, nhưng quên mất mình là Tổng thống Ukraine? Nói cách khác, tuyên bố của Tổng thống Zelensky cũng chứng minh một cách khách quan rằng, Ukraine không có quyền tự chủ trong cuộc chiến Nga-Ukraine và chỉ có thể để các cường quốc tự quyết định vận mệnh của mình. Trên chiến trường, chiến lược thất bại của Tổng thống Ukraine và bộ tham mưu của ông, chính là việc tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của Ukraine ở mặt trận Kursk. Vào ngày 6/8, Quân đội Ukraine đã bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga và chiếm tối đa hơn 1.300 km2 lãnh thổ Nga, chỉ bằng một đòn đột phá. Tuy nhiên, sau khi Quân đội Nga huy động quân và tiến hành phản công ở mặt trận Kursk, Quân đội Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn. Theo hãng tin Reuters, lãnh thổ Nga hiện do Quân đội Ukraine kiểm soát chỉ chưa đầy 800 km2 và thậm chí còn thấp hơn nhiều nữa. Nhưng điều quan trọng hơn là Lữ đoàn xe tăng 17 của Quân đội Ukraine, đơn vị chủ lực từng dẫn đầu các đơn vị xung kích tiến vào Nga, đã bị bao vây bởi Quân đội Nga ở khu rừng Olhovsky, bị tấn công dữ dội trong cuộc đột phá. Tới thời điểm hiện tại, về cơ bản toàn bộ Lữ đoàn 17 đã bị tiêu diệt và ra hàng. Từ quan điểm chiến lược, Kursk là con bài thương lượng cuối cùng và duy nhất của Tổng thống Zelensky. Trên thực tế, vào tháng 8 năm nay, Quân đội Ukraine đã tập trung toàn bộ lực lượng cơ động và tấn công vào Kursk, nhằm tạo đà cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ. Nhưng Đảng Dân chủ đã phải chịu thất bại thảm hại. Trong cuộc bầu cử này, bà Harris, ứng viên của Đảng Dân chủ, không chỉ thua ứng viên Trump của Đảng Cộng hòa với tỷ số cách biệt lớn, mà Đảng Cộng hòa còn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện Mỹ cùng lúc. Bắt đầu từ tháng 1 năm sau, ông Trump sẽ vào Nhà Trắng và lần này do lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa, nên ông Trump có thể thực hiện ý tưởng của mình, mà không sợ bị lưỡng viện Quốc hội phản đối. Trong quá trình vận động bầu cử, ông Trump đã công khai tuyên bố rằng “cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phải được giải quyết trong vòng 24 giờ”, Kiev rất lo lắng rằng, một khi ông Trump lên nắm quyền, ông sẽ ngay lập tức buộc Ukraine và Nga ngừng bắn. Trong trường hợp này, Kursk sẽ có tầm quan trọng trong đàm phán. Khi đó, chỉ cần Ukraine vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ Nga, nó có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán để thương lượng với Nga. Lúc này thế thượng phong trong các cuộc đàm phán với Ukraine của Nga sẽ bị mất, và Nga sẽ phải chịu sự nhượng bộ. Chính vì mục đích chính trị mà Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Quân đội Ukraine bảo vệ khu vực chiếm đóng Kursk bằng mọi giá, thậm chí còn tiếp tục điều thêm quân từ miền đông Ukraine đến tiếp viện cho Kursk, chỉ để giữ con bài thương lượng cuối cùng này. Nhưng rõ ràng là Quân đội Nga cũng đã nắm được ý định chiến lược của Ukraine và bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công tập trung vào Quân đội Ukraine. Ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov tuyên bố tại cuộc họp được tổ chức tại Bộ tư lệnh “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga rằng, Quân đội Nga sẽ tập trung nỗ lực tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine, qua đó tiêu diệt hiệu quả lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine vào năm 2025. Việc Lữ đoàn xe tăng 17 của Ukraine bị tiêu diệt, có lẽ là “giọt nước cuối cùng làm tràn ly”, phá vỡ việc triển khai quân sự của Ukraine tại khu vực Kursk, bởi phần lớn quân Ukraine đồn trú tại khu vực Kursk đã nhận được lệnh giữ vị trí, bất chấp thiệt hại. Đường tiếp tế của Quân đội Ukraine vào Kursk đã bị chặn bởi hỏa lực của không quân, pháo binh tầm xa và các lực lượng khác của Nga; trong khi quân tiếp viện của Ukraine không thể chuyển đến ở mặt trận. Trong trường hợp này, các đơn vị Ukraine ở Kursk chỉ có thể “đơn độc chiến đấu” trong vòng vây. Vấn đề khó khăn nữa với Quân đội Ukraine chiến đấu ở Kursk, đó là tinh thần binh lính đã bắt đầu suy sụp. Nhiều binh sĩ Ukraine ở khu vực Kursk còn quay súng bắn các sĩ quan chỉ huy của mình, rồi ra đầu hàng Quân đội Nga. Thất bại thảm hại ở tiền tuyến, lực lượng bị mắc kẹt và binh lính bắt đầu ra đầu hàng quân Nga, tất cả những điều này đồng nghĩa với việc Quân đội Ukraine khó có thể cầm cự ở Kursk được nữa, nên ngay cả Tổng thống Zelensky cũng hiểu rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine chắc chắn sẽ chấm dứt vào năm 2025. Tuy nhiên, những gì xảy ra trên mặt trận (nhất là mặt trận Kursk) trong thời gian ngừng bắn và Ukraine có thể giữ lại bao nhiêu lãnh thổ ở Kursk, tất cả những tính toán của Tổng thống Zelensky ngày càng nằm ngoài tầm tay của ông. (Nguồn ảnh: Sputnik, TASS, Kyiv Independent, Ukrinform, CNN).

