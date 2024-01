Mỹ khoe uy lực vượt trội của nhóm tấn công tàu sân bay CSG-1

Nhóm tấn công tàu sân bay CSG-1, dẫn đầu bởi tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, mới có những hoạt động diễn tập ở Biển Đông với Philippines, sau chuyến thăm theo lịch trình tới Cộng hòa Singapore. Khi ở Biển Đông, nhóm tấn công CSG-1 đã tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay với máy bay cánh cố định và cánh quay, diễn tập tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị trên mặt nước và trên không. Hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông là một phần trong sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuẩn đô đốc Carlos Sardiello, chỉ huy CSG-1 cho biết, “Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động an toàn ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, để tất cả các quốc gia đều có thể hưởng lợi từ việc sử dụng các vùng biển chung". Vị chỉ huy này nhấn mạnh rằng, Biển Đông là vùng biển quan trọng, nơi có tuyến vận chuyển thương mại trị giá gần 4.000 tỷ USD mỗi năm và có một số ngư trường giàu tài nguyên với khoảng 3,7 triệu lao động đang hoạt động tại đây. Kể từ khi đi qua Thái Bình Dương từ San Diego vào Biển Đông, nhóm tàu sân bay Mỹ đã tham gia các cuộc tập trận huấn luyện đa phương, ba bên và song phương ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để tăng cường khả năng sẵn sàng kết hợp với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Nhóm CSG-1 bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70), Cánh Không quân số 2 biên chế trên tàu sân bay, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Princeton (CG-59) và Hải đội khu trục DESRON 1, bao gồm tàu chiến lớp Arleigh Burke, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Hopper (DDG-70), USS Kidd (DDG-100), USS Sterett (DDG-104) và USS William P. Lawrence (DDG-110). Soái hạm của nhóm tấn công này là tàu sân bay USS Carl Vinson, đây là siêu tàu sân bay thứ ba thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Con tàu được đặt tên theo Carl Vinson (1883-1981), một nghị sĩ đến từ Georgia, để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ. Con tàu được hạ thủy khi Vinson còn sống vào năm 1980, thực hiện chuyến đi đầu tiên vào năm 1983 và trải qua tiếp nhiên liệu và đại tu từ năm 2005 đến năm 2009. USS Carl Vinson tham gia nhiều hoạt động tác chiến ở Trung Đông, đáng chú ý là các Chiến dịch tấn công sa mạc, Chiến dịch Tự do cho Iraq, Chiến dịch Giám sát miền Nam, và Chiến dịch Tự do bền vững. Trước khi tiến vào Biển Đông, CSG-1 đã tham gia cuộc tập trận hàng hải ba bên với Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) và Hải quân Hàn Quốc. Cuộc tập trận tạo cơ hội cho ba lực lượng hàng hải cùng nhau ra khơi và tiến hành lập kế hoạch nâng cao cũng như các hoạt động liên lạc hàng hải tiên tiến. Nhóm tấn công Vinson rời San Diego vào ngày 12/10 để triển khai theo lịch trình tới Tây Thái Bình Dương. Kể từ khi bước vào khu vực hoạt động của Hạm đội 7, nhóm này đã tham gia Cuộc tập trận thường niên 2023 ở biển Philippine. Các cuộc tập trận này mang lại cơ hội hợp tác với các lực lượng đồng minh như Hải quân Hoàng gia Australia, Hải quân Hoàng gia Canada và JMSDF nhằm tăng cường hơn nữa các nỗ lực hợp tác trong khu vực. CSG-1 là một đội tàu và máy bay đa nền tảng, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên toàn cầu, từ nhiệm vụ chiến đấu đến hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. CSG-1 hiện được triển khai tới khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Mỹ để hỗ trợ cho “một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Hạm đội 7 là hạm đội được triển khai ở tiền phương có quy mô lớn nhất của Hải quân Mỹ, hạm đội này thường xuyên diễn tập cũng như hoạt động với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

