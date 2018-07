Mỹ chuẩn bị cho B-1 về hưu, thay bằng siêu oanh tạc cơ B-21

Theo thông tin được trang We Are The Mighty đăng tải, các siêu máy bay ném bom B-21 sẽ sớm được đưa vào biên chế của Không quân Mỹ để thay thế cho các máy bay B-1 Lancer hiện đang phục vụ một cách mờ nhạt trong vai trò là máy bay ném bom chiến lược của nước này. Nguồn ảnh: USAF. Quá trình thay đổi dự kiến sẽ được bắt đầu từ giữa những năm 2020 tới đây. Dù chưa có thời gian cụ thể cho quá trình thay đổi này, tuy nhiên nhiều nguồn tin của Không quân Mỹ khẳng định với We Are The Mighty rằng ít nhất phải tới năm 2030 quá trình này mới kết thúc. Nguồn ảnh: Aviation. Điều này đồng nghĩa với việc ít nhất phải tới năm 2030 hoặc thậm chí là lâu hơn nữa, các máy bay ném bom B-1 Lancer mới được cho về hữu hết. Nguồn ảnh: Tube. Trước đó, cách đây khoảng vài tháng, Không quân Mỹ đã công bố chương trình nâng cấp lớn nhất từ trước tới nay cho các chiến đấu cơ B-1 Lancer. Theo đó, quá trình nâng cấp này sẽ giúp B-1 Lancer mở rộng khả năng mang vũ khí, kiểu dáng khí động học được cải tiến kèm theo các nâng cấp ở hệ thống liên lạc và động cơ. Nguồn ảnh: Sonic. Việc nâng cấp này được cho là có thể giúp các máy bay B-1 Lancer hoạt động tốt và tương thích với chiến trường thêm khoảng một thập niên nữa - vừa bằng thời gian nó sẽ tiếp tục tồn tại trong Không quân Mỹ trước khi bị cho về hưu hoàn toàn. Nguồn ảnh: Flyairway. Trong lịch sử, B-1 Lancer của Không quân Mỹ đã lần đầu tiên tham chiến ở chiến dịch "Cáo Sa Mạc" năm 1998 trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Trong chiến dịch này, các máy bay ném bom B-1 siêu hiện đại của Mỹ đã thực hiện hàng chục phi vụ oanh tạc mà không phải chịu bất cứ thiệt hại nào. Nguồn ảnh: Wiki. Trong thời gian diễn ra chiến tranh ở Iraq và Afghanistan sau đó, B-1 cũng đã thả xuống chiến trường này hàng trăm nghìn tấn bom JDAM mà không phải chịu bất cứ một thiệt hại đáng kể nào khi giao tranh. Mọi thiệt hại của B-1 tới nay đều là do tai nạn. Nguồn ảnh: Derst. Có khả năng bay với tốc độ tối đa Mach 1.25 ở độ cao 12.000 mét và tầm hoạt động tối đa 18.000 mét so với mực nước biển, máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer hiện tại là một trong những loại máy bay vô địch bất bại của Mỹ và thế giới khi nó chưa từng bị bắn hạ bất cứ một lần nào. Nguồn ảnh: Airliners. Các loại vũ khí tương thích với B-1 Lancer là rất nhiều, trong đó phổ biến nhất là một vài loại JDAM bao gồm GBU-31, GBU-38 và GBU-54. Nguồn ảnh: Lacert. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer nặng nề cất cánh. Nguồn: @UK Aviation.

