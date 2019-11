Mỹ chê vũ khí Trung Quốc kém chất lượng, đắt hàng do... "lót tay" nhiều

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề quân sự - chính trị của Mỹ đã cảnh báo các quốc gia trên thế giới về việc mua và sử dụng vũ khí có xuất xứ từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: Xinhuan. Vị trợ lý Ngoại trưởng này khẳng định, việc vũ khí của Trung Quốc có giá rẻ hơn các loại vũ khí khác cùng tính năng trên thị trường quốc tế có phần lớn nguyên nhân là vì chất lượng của vũ khí Trung Quốc kém hơn. Nguồn ảnh: Xinhuan. Cụ thể, dựa vào độ bền của các loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất, có thể khẳng định rằng chất lượng của những vũ khí này không thể tốt như các loại vũ khí hiện đại do châu Âu và Mỹ hiện đang xuất khẩu. Nguồn ảnh: Xinhuan. Ví dụ như các súng trường tấn công, súng tiểu liên hay thậm chí là pháo cỡ lớn của Trung Quốc luôn có tuổi thọ ngắn hơn so với các loại tương tự của phương Tây. Nguồn ảnh: Xinhuan. Nguyên nhân được chỉ ra là do Trung Quốc sử dụng kim loại chất lượng kém hơn để chế tạo nòng - dẫn đến việc nòng súng bị hao mòn nhanh hơn khi sử dụng. Nguồn ảnh: Xinhuan. Với các loại khí tài hiện đại khác như tên lửa hay radar, hiện tại cũng không có gì chắc chắn về tính năng hoạt động của chúng có đúng như lời Trung Quốc quảng cáo hay không, nhưng động thái phá giá trên thị trường buôn bán vũ khí của Bắc Kinh chắc chắn khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Nguồn ảnh: Xinhuan. Trong quá khứ, khi Kenya mua xe bọc thép chở quân VN-4 từ phía Trung Quốc, thậm chí đại diện bán hàng của Trung Quốc còn từ chối ngồi thử vào bên trong phương tiện này khi phía Kenya thử nghiệm bắn đạn thât. Nguồn ảnh: Xinhuan. Phía Mỹ khẳng định rằng, việc vũ khí của Trung Quốc tỏ ra kém chất lượng hơn là điều mà rất nhiều quốc gia biết rất rõ. Tuy nhiên vì Trung Quốc thường xuyên "đi cửa sau", thực hiện các hành vi lót tay, lại quả rất "đậm" nên các nhà thầu phía Trung Quốc vẫn "trúng thầu" đều đều. Nguồn ảnh: Xinhuan. Đây là một việc hết sức nguy hiểm vì hành vi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức chiến đấu của cả một quân đội, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, an toàn của người dân đất nước đó. Tất cả chỉ từ "vũ khí kém chất lượng" mà ra. Nguồn ảnh: Xinhuan. Mời độc giả xem Video: Thế giới đặt dấu hỏi với tên lửa đạn đạo liên lục địa được Trung Quốc quảng cáo là "có tầm bắn xa nhất thế giới".

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề quân sự - chính trị của Mỹ đã cảnh báo các quốc gia trên thế giới về việc mua và sử dụng vũ khí có xuất xứ từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: Xinhuan. Vị trợ lý Ngoại trưởng này khẳng định, việc vũ khí của Trung Quốc có giá rẻ hơn các loại vũ khí khác cùng tính năng trên thị trường quốc tế có phần lớn nguyên nhân là vì chất lượng của vũ khí Trung Quốc kém hơn. Nguồn ảnh: Xinhuan. Cụ thể, dựa vào độ bền của các loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất, có thể khẳng định rằng chất lượng của những vũ khí này không thể tốt như các loại vũ khí hiện đại do châu Âu và Mỹ hiện đang xuất khẩu. Nguồn ảnh: Xinhuan. Ví dụ như các súng trường tấn công, súng tiểu liên hay thậm chí là pháo cỡ lớn của Trung Quốc luôn có tuổi thọ ngắn hơn so với các loại tương tự của phương Tây. Nguồn ảnh: Xinhuan. Nguyên nhân được chỉ ra là do Trung Quốc sử dụng kim loại chất lượng kém hơn để chế tạo nòng - dẫn đến việc nòng súng bị hao mòn nhanh hơn khi sử dụng. Nguồn ảnh: Xinhuan. Với các loại khí tài hiện đại khác như tên lửa hay radar, hiện tại cũng không có gì chắc chắn về tính năng hoạt động của chúng có đúng như lời Trung Quốc quảng cáo hay không, nhưng động thái phá giá trên thị trường buôn bán vũ khí của Bắc Kinh chắc chắn khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Nguồn ảnh: Xinhuan. Trong quá khứ, khi Kenya mua xe bọc thép chở quân VN-4 từ phía Trung Quốc, thậm chí đại diện bán hàng của Trung Quốc còn từ chối ngồi thử vào bên trong phương tiện này khi phía Kenya thử nghiệm bắn đạn thât. Nguồn ảnh: Xinhuan. Phía Mỹ khẳng định rằng, việc vũ khí của Trung Quốc tỏ ra kém chất lượng hơn là điều mà rất nhiều quốc gia biết rất rõ. Tuy nhiên vì Trung Quốc thường xuyên "đi cửa sau", thực hiện các hành vi lót tay, lại quả rất "đậm" nên các nhà thầu phía Trung Quốc vẫn "trúng thầu" đều đều. Nguồn ảnh: Xinhuan. Đây là một việc hết sức nguy hiểm vì hành vi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức chiến đấu của cả một quân đội, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, an toàn của người dân đất nước đó. Tất cả chỉ từ " vũ khí kém chất lượng " mà ra. Nguồn ảnh: Xinhuan. Mời độc giả xem Video: Thế giới đặt dấu hỏi với tên lửa đạn đạo liên lục địa được Trung Quốc quảng cáo là "có tầm bắn xa nhất thế giới".