Mũ bay của F-35 giá 400.000 USD chứa đầy công nghệ viễn tưởng

Ngày nay, dân chơi xe thể thao ngày càng nhiều; chơi xe thể thao là một món đồ đắt tiền, giá của mỗi phụ kiện đi kèm không hề thấp; ví dụ giá một chiếc mũ bảo hiểm của lái xe đua thể thao, loại nghiệp dư cũng không hề rẻ. Nhưng giá cả chưa là gì, so với mũ bay của phi công chiến đấu F-35. Hiện nay giá của mũ bay dành cho phi công lái tiêm kích F-35 của Mỹ, có giá trị lên tới 400.000 USD (tương đương khoảng 9 tỉ đồng tiền Việt Nam). Một chiếc mũ bay như vậy, giá trị tương đương với giá của một chiếc siêu xe. Như vậy bạn đặt câu hỏi, nó chỉ là một chiếc mũ bay của phi công, sao có giá đắt như vậy. Tuy nhiên, đằng sau chiếc mũ bay của F-35, nó chứa đựng nhiều công nghệ đáng kinh ngạc; có những công nghệ bạn chỉ nghĩ là trên phim hành động viễn tưởng, nhưng đó là sự thật. Trước hết, nguyên nhân đẩy giá của chiếc mũ bay dành cho phi công F-35 đắt như vậy, là do loại mũ bay này không phải sản xuất hàng loạt, mà sản xuất theo hình dáng đầu và khuôn mặt của từng phi công; đây là yếu tố đầu tiên bị xem là nguyên nhân đẩy giá thành lên cao. Do các phi công có hình dạng đầu và đặc điểm khuôn mặt khác nhau, nên mỗi chiếc mũ bảo hiểm F-35 đều được thiết kế riêng. Chỉ có thể sản xuất tùy chỉnh từng chiếc một, do đó nhà sản xuất mất lợi thế về chi phí, khi sản xuất hàng loạt. Thứ hai là mũ bay dành cho phi công lái F-35 được tích hợp những công nghệ cao nhất hiện nay, về vật liệu chế tạo cũng như công nghệ điện tử, đáp ứng tối đa yêu cầu chiến đấu. Tuy nhiên có một mặt trái đó là, nếu chẳng may mũ bay bị hỏng hoặc trục trặc, phi công sẽ mất cơ hội chiến đấu. Do giá thành đắt và chế tạo riêng cho từng phi công, nên chỉ khi có mũ mới, hoặc phải khắc phục xong hỏng hóc của mũ, phi công mới có thể quay lại chiến đấu. Đây có thể coi là nhược điểm lớn nhất của mũ bay dành cho phi công lái F-35. Tuy nhiên mũ bay F-35 hội tụ đầy đủ ưu điểm là một “kho báu”, chứa nhiều công nghệ mà chúng ta thường xem trên các phim hành động viễn tưởng của Mỹ; một trong những công nghệ đó là kính của mũ bay F-35, thay thế phần lớn màn hình hiển thị của máy bay. Trong các loại máy bay chiến đấu khác, yêu cầu phi công phải thường xuyên quan sát các màn hình, hoặc đồng hồ hiển thị thông số của máy bay, thì nay nó được hiển thị trên kính của mũ bay; giúp giảm đáng kể thời gian phản ứng của phi công. Màn hình của mũ bay F-35 không chỉ hiển thị những gì diễn ra trong buồng lái máy bay, trạng thái bay bên ngoài của máy bay, cũng được truyền đến phi công qua màn hình trên kính bay, chủ yếu thông qua 6 camera, được lắp trên thân máy bay. Thông qua camera và hệ thống cảm biến, phi công hoàn toàn có thể sử dụng những thông tin được hiển thị trên mũ bay, để nắm được tình hình bên ngoài của máy bay, chẳng hạn khi máy bay đang tiếp nhiên liệu trên không thì có thể nhìn thấy góc bay của máy bay; khi máy bay đang hạ cánh, có thể nhìn thấy khoảng cách giữa máy bay và mặt đất. Dữ liệu chi tiết có thể làm giảm xác suất tai nạn cho phi công; với mũ bay "không tưởng" này, cho phép phi công ngồi trong buồng lái, không phải "quay ngang, quay ngửa", mà vẫn có khả năng nhận biết toàn diện và "nhìn xuyên thấu" 360 độ môi trường chiến đấu xung quanh. Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN

Ngày nay, dân chơi xe thể thao ngày càng nhiều; chơi xe thể thao là một món đồ đắt tiền, giá của mỗi phụ kiện đi kèm không hề thấp; ví dụ giá một chiếc mũ bảo hiểm của lái xe đua thể thao, loại nghiệp dư cũng không hề rẻ. Nhưng giá cả chưa là gì, so với mũ bay của phi công chiến đấu F-35. Hiện nay giá của mũ bay dành cho phi công lái tiêm kích F-35 của Mỹ, có giá trị lên tới 400.000 USD (tương đương khoảng 9 tỉ đồng tiền Việt Nam). Một chiếc mũ bay như vậy, giá trị tương đương với giá của một chiếc siêu xe. Như vậy bạn đặt câu hỏi, nó chỉ là một chiếc mũ bay của phi công, sao có giá đắt như vậy. Tuy nhiên, đằng sau chiếc mũ bay của F-35, nó chứa đựng nhiều công nghệ đáng kinh ngạc; có những công nghệ bạn chỉ nghĩ là trên phim hành động viễn tưởng, nhưng đó là sự thật. Trước hết, nguyên nhân đẩy giá của chiếc mũ bay dành cho phi công F-35 đắt như vậy, là do loại mũ bay này không phải sản xuất hàng loạt, mà sản xuất theo hình dáng đầu và khuôn mặt của từng phi công; đây là yếu tố đầu tiên bị xem là nguyên nhân đẩy giá thành lên cao. Do các phi công có hình dạng đầu và đặc điểm khuôn mặt khác nhau, nên mỗi chiếc mũ bảo hiểm F-35 đều được thiết kế riêng. Chỉ có thể sản xuất tùy chỉnh từng chiếc một, do đó nhà sản xuất mất lợi thế về chi phí, khi sản xuất hàng loạt. Thứ hai là mũ bay dành cho phi công lái F-35 được tích hợp những công nghệ cao nhất hiện nay, về vật liệu chế tạo cũng như công nghệ điện tử, đáp ứng tối đa yêu cầu chiến đấu. Tuy nhiên có một mặt trái đó là, nếu chẳng may mũ bay bị hỏng hoặc trục trặc, phi công sẽ mất cơ hội chiến đấu. Do giá thành đắt và chế tạo riêng cho từng phi công, nên chỉ khi có mũ mới, hoặc phải khắc phục xong hỏng hóc của mũ, phi công mới có thể quay lại chiến đấu. Đây có thể coi là nhược điểm lớn nhất của mũ bay dành cho phi công lái F-35. Tuy nhiên mũ bay F-35 hội tụ đầy đủ ưu điểm là một “kho báu”, chứa nhiều công nghệ mà chúng ta thường xem trên các phim hành động viễn tưởng của Mỹ; một trong những công nghệ đó là kính của mũ bay F-35, thay thế phần lớn màn hình hiển thị của máy bay. Trong các loại máy bay chiến đấu khác, yêu cầu phi công phải thường xuyên quan sát các màn hình, hoặc đồng hồ hiển thị thông số của máy bay, thì nay nó được hiển thị trên kính của mũ bay; giúp giảm đáng kể thời gian phản ứng của phi công. Màn hình của mũ bay F-35 không chỉ hiển thị những gì diễn ra trong buồng lái máy bay, trạng thái bay bên ngoài của máy bay, cũng được truyền đến phi công qua màn hình trên kính bay, chủ yếu thông qua 6 camera, được lắp trên thân máy bay. Thông qua camera và hệ thống cảm biến, phi công hoàn toàn có thể sử dụng những thông tin được hiển thị trên mũ bay, để nắm được tình hình bên ngoài của máy bay, chẳng hạn khi máy bay đang tiếp nhiên liệu trên không thì có thể nhìn thấy góc bay của máy bay; khi máy bay đang hạ cánh, có thể nhìn thấy khoảng cách giữa máy bay và mặt đất. Dữ liệu chi tiết có thể làm giảm xác suất tai nạn cho phi công; với mũ bay "không tưởng" này, cho phép phi công ngồi trong buồng lái, không phải "quay ngang, quay ngửa", mà vẫn có khả năng nhận biết toàn diện và "nhìn xuyên thấu" 360 độ môi trường chiến đấu xung quanh. Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN