Kỷ niệm cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn một năm, Nga vốn tưởng rằng sẽ giành lại thế chủ động, có thể tràn ngập Bakhmut trong thời gian ngắn; khi Quân đội Ukraine đã hết đạn và chịu thương vong quá lớn. Nhưng không ngờ rằng, Mỹ lại một lần nữa viện trợ cho Ukraine một lượng lớn vũ khí vào thời điểm này. Động thái này rất có thể sẽ làm “lãng phí” những nỗ lực trước đó của Quân đội Nga, thậm chí có thể xảy ra tình huống Quân đội Nga ở tuyến đầu bị Quân đội Ukraine phản công dữ dội. Về vấn đề này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một bài phát biểu quan trọng nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc xung đột. Theo tin tức được truyền thông Nga đưa tin vào ngày 21/2, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu tại Mátxcơva, chủ yếu đề cập về một số khía cạnh. Thứ nhất, Nga đã lên kế hoạch đàm phán với phương Tây trong nhiều năm, nhưng lần nào cũng bị các nước phương Tây trực tiếp phớt lờ. Thứ hai, Nga sẽ dần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của các hoạt động quân sự đặc biệt đối tại Ukraine. Điều đó có nghĩa là thái độ của Tổng thống Putin rất kiên quyết. Thứ ba, theo lời của Tổng thống Putin, chính các nước phương Tây đã kích động cuộc xung đột này, và để ngăn chặn "mùi thuốc súng" lan rộng về quê hương mình, Nga chỉ có thể lựa chọn “lấy bạo lực kiềm chế”; dùng vũ lực để ngăn chặn cuộc xung đột đáng lẽ không nên xảy ra này. Thứ tư, tất cả những người phản bội Nga sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt pháp lý trong tương lai, chủ yếu liên quan đến Ukraine. Ukraine, cũng là dân tộc Slavơ cùng với dân tộc Nga, nhưng đã chọn đi đến cùng với Mỹ và phương Tây. Khi Nga kết thúc chiến dịch quân sự trong tương lai, các quan chức hàng đầu ở Kiev có thể phải chịu trách nhiệm. Thứ năm, sau khi thống nhất Donbass, Nga sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Xét cho cùng, chiến thắng Donbass đồng nghĩa với việc Quân đội Nga đã thực sự có được chỗ đứng vững chắc ở miền Đông Ukraine. Thứ sáu, Tổng thống Putin hứa sẽ khôi phục hòa bình và ổn định cho những khu vực chọn sáp nhập vào Nga; đồng thời đảm bảo an toàn cho dân thường, cũng như những ai muốn nhập quốc tịch Nga. Thứ bảy, các nước phương Tây trong nhiều năm không ngừng bao vây nước Nga, hành động này đã khiến vô số thường dân Nga phải chịu thiệt thòi; hơn nữa phương Tây còn lên kế hoạch phá vỡ trật tự ổn định từ bên trong nước Nga, nhưng đều thất bại. Không khó để thấy rằng, Thông điệp Liên bang lần này của Tổng thống Putin, đã nhắm thẳng vào phương Tây, đồng thời cũng thể hiện những khó khăn của Nga trong việc giành thắng lợi trong cuộc xung đột này. Nhưng theo quan điểm của Tổng thống Putin, hiện tại Nga không có lối thoát, nếu Ukraine không bị khuất phục, thì chính ông sẽ là người bị ảnh hưởng; do vậy quyết tâm chính trị của ông trong cuộc xung đột ở Ukraine vẫn rất cao. Việc Tổng thống Putin có bài phát biểu quan trọng nhân dịp kỷ niệm một năm xung đột Nga-Ukraine, một lần nữa cho thấy thái độ với các nước phương Tây rằng, Nga dù gặp khó khăn đến đâu vẫn quyết tâm tới cùng. Nếu Quân đội Nga chiến thắng trong tương lai, điều đó có nghĩa là các nước phương Tây sẽ không đạt được mong muốn của họ; nên rốt cuộc, đây chính là lý do, vì sao các nước phương Tây lại viện trợ cho Ukraine nhiều như vậy. Với lý do viện trợ cho Ukraine, điều quan trọng nhất của Mỹ và phương Tây chính là làm suy yếu thực lực của Nga. Nhưng hiện tại Ukraine đã ở trong tình trạng “cạn dầu”, trong khi với tình hình kinh tế hiện tại, sẽ rất khó để Mỹ và phương Tây có thể duy trì sự viện trợ này trong thời gian dài. Khi đó, tự nhiên Mỹ và phương Tây sẽ không đạt được thứ mình muốn, mọi mục tiêu chiến lược trong quá trình "bài Nga" được Mỹ và phương Tây dày công sắp đặt, sẽ không thể làm khó được Moscow.

