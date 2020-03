Một loạt máy bay ném bom 2,2 tỷ USD mỗi chiếc đến châu Âu... Moscow sửng sốt?

Theo thông tin được Tạp chí Không quân Air Force Journal đăng tải hôm 9/3 vừa rồi, Không quân Mỹ đã đưa một loạt các máy bay ném bom B-2 Spirit vượt Đại Tây Dương sang một căn cứ sân bay quân sự ở Bồ Đào Nha. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, số lượng máy bay B-2 Spirit được mang tới châu Âu không được quân đội Mỹ tiết lộ. Nguồn ảnh: Pinterest. Các oanh tạc cơ B-2 Spirit này được cho là nằm trong biên chế của Không đoàn Oanh tạc cơ 509 và Không đoàn Oanh tạc cơ 131 có căn cứ chính tại Missouri, Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù không quân Mỹ không tiết lộ số lượng chính xác các máy bay ném bom B-2 Spirit đang đồn trú tại Bồ Đào Nha, tuy nhiên nhiều nguồn thạo tin khẳng định rằng số lượng B-2 được Mỹ điều sang châu Âu lần này nhiều hơn so với lần trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Lần gần nhất Mỹ điều các máy bay ném bom B-2 Spirit sang châu Âu là vào tháng 8 năm ngoái, các máy bay được đồn trú tại một căn cứ không quân của Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, các nguồn thạo tin cũng cho rằng nhiều khả năng không quân Mỹ sẽ liên tục điều chuyển các máy bay ném bom này tới nhiều căn cứ không quân khác khắp châu Âu thay vì chỉ đồn trú ở Bồ Đào Nha. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay ném bom B-2 Spirit là loại oanh tạc cơ ít nhất, hiện đại nhất và đắt đỏ nhất của Mỹ. Tổng cộng không quân Mỹ chỉ có 20 chiếc máy bay loại này trong biên chế, mỗi chiếc có giá 2,2 tỷ USD. Nguồn ảnh: Pinterest. B-2 Spirit thực tế lại rất ít được sử dụng trong các nhiệm vụ thực chiến, thay vào đó nó chỉ được sử dụng như một loại vũ khí mang tính chiến lược - nghĩa là để "doạ dẫm" nhiều hơn là để tác chiến trực tiếp trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại máy bay này có khả năng tàng hình được coi là tốt nhất trong số các loại máy bay ném bom của Mỹ, mang theo được tối đa 23 tấn vũ khí, trong đó có nhiều loại vũ khí hạt nhân. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 0,95 tương đương với khoảng 1000 km/h ở độ cao lớn, tốc độ hành trình 900 km/h ở độ cao 12.000 mét, tầm bay tối đa 11.100 km. Nguồn ảnh: Pinterest. Kể từ năm 1989 - khi những chiếc B-2 đầu tiên được ra đời, tới nay vẫn chưa có bất cứ chiếc B-2 nào bị bắn hạ. Một chiếc B-2 duy nhất từng bị phá huỷ là do tai nạn khi cất cánh. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiếc B-2 Spirit duy nhất của Không quân Mỹ từng bị phá huỷ do tai nạn.

Theo thông tin được Tạp chí Không quân Air Force Journal đăng tải hôm 9/3 vừa rồi, Không quân Mỹ đã đưa một loạt các máy bay ném bom B-2 Spirit vượt Đại Tây Dương sang một căn cứ sân bay quân sự ở Bồ Đào Nha. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, số lượng máy bay B-2 Spirit được mang tới châu Âu không được quân đội Mỹ tiết lộ. Nguồn ảnh: Pinterest. Các oanh tạc cơ B-2 Spirit này được cho là nằm trong biên chế của Không đoàn Oanh tạc cơ 509 và Không đoàn Oanh tạc cơ 131 có căn cứ chính tại Missouri, Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù không quân Mỹ không tiết lộ số lượng chính xác các máy bay ném bom B-2 Spirit đang đồn trú tại Bồ Đào Nha, tuy nhiên nhiều nguồn thạo tin khẳng định rằng số lượng B-2 được Mỹ điều sang châu Âu lần này nhiều hơn so với lần trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Lần gần nhất Mỹ điều các máy bay ném bom B-2 Spirit sang châu Âu là vào tháng 8 năm ngoái, các máy bay được đồn trú tại một căn cứ không quân của Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, các nguồn thạo tin cũng cho rằng nhiều khả năng không quân Mỹ sẽ liên tục điều chuyển các máy bay ném bom này tới nhiều căn cứ không quân khác khắp châu Âu thay vì chỉ đồn trú ở Bồ Đào Nha. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay ném bom B-2 Spirit là loại oanh tạc cơ ít nhất, hiện đại nhất và đắt đỏ nhất của Mỹ. Tổng cộng không quân Mỹ chỉ có 20 chiếc máy bay loại này trong biên chế, mỗi chiếc có giá 2,2 tỷ USD. Nguồn ảnh: Pinterest. B-2 Spirit thực tế lại rất ít được sử dụng trong các nhiệm vụ thực chiến, thay vào đó nó chỉ được sử dụng như một loại vũ khí mang tính chiến lược - nghĩa là để "doạ dẫm" nhiều hơn là để tác chiến trực tiếp trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại máy bay này có khả năng tàng hình được coi là tốt nhất trong số các loại máy bay ném bom của Mỹ, mang theo được tối đa 23 tấn vũ khí, trong đó có nhiều loại vũ khí hạt nhân. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 0,95 tương đương với khoảng 1000 km/h ở độ cao lớn, tốc độ hành trình 900 km/h ở độ cao 12.000 mét, tầm bay tối đa 11.100 km. Nguồn ảnh: Pinterest. Kể từ năm 1989 - khi những chiếc B-2 đầu tiên được ra đời, tới nay vẫn chưa có bất cứ chiếc B-2 nào bị bắn hạ. Một chiếc B-2 duy nhất từng bị phá huỷ là do tai nạn khi cất cánh. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiếc B-2 Spirit duy nhất của Không quân Mỹ từng bị phá huỷ do tai nạn.