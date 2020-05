MiG-29, Su-24, Su-35 đồng loạt triển khai trong chiến dịch "khô máu" của LNA

Ngày 21/5, tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin: Các lực lượng của Quân đội Quốc gia Libya (LNA), do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo, đã nhận được 8 máy bay chiến đấu và tuyên bố, bắt đầu chiến dịch không quân lớn nhất trong lịch sử nước này. Tướng Saqr al-Jaroushi, chỉ huy lực lượng không quân LNA tuyên bố: “Các bạn sắp được chứng kiến chiến dịch trên không lớn nhất trong lịch sử Libya trong những giờ tới. Tất cả các vị trí và lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ trong tất cả các thành phố của Libya là mục tiêu hợp pháp cho các máy bay chiến đấu của chúng tôi và chúng tôi kêu gọi thường dân tránh xa những khu vực này”. Ông Fathi Bashagha, Bộ trưởng Nội vụ của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNA) cho biết, GNA đã nhận được thông tin rằng, có ít nhất 6 chiếc MiG-29 và hai chiếc Su-24 đã bay vào phía đông từ căn cứ không quân Hmeimim do Nga kiểm soát ở Syria, được hộ tống bởi hai chiếc SU-35 của Không quân Nga. Ảnh: Đường bay của Su-35, Su-24 và MiG-29 đến Libya. Trong khi đó, lực lượng của GNA đang tiến quân về phía Tarhuna, và đã xảy ra những cuộc đụng độ lớn; lực lượng LNA đã pháo kích dữ dội vào lực lượng GNA và GNA đang cố gắng chiếm thị trấn al-Asabiah, nằm trên con đường đến Tarhuna. Nhưng đến thời điểm hiện tại, những cuộc không kích của LNA chưa bắt đầu. Trong những ngày qua, quân đội của GNA được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm căn cứ không quân chiến lược al-Vatiya từ tay của LNA, đồng thời phá hủy nhiều hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của phe này và chiếm giữ hàng trăm km2 lãnh thổ cho phe LNA kiểm soát. Để chặn đứng đà tiến quân của GNA, LNA đã tức tốc chuyển đến Libya một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Nga, trong đó có 6 máy bay chiến đấu MiG-29, hai máy bay cường kích bom Su-24 và hai máy bay chiến đấu Su-35; đây là những máy bay quân sự nguy hiểm nhất của Nga. Cuộc chiến tại Libya bùng nổ vào năm 2018, khi Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và một số quốc gia khác ủng hộ, chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA), được sự ủng hộ của UAE, Ai Cập và Nga. UAE đã viện trợ nhiều vũ khí cho LNA, trong đó có cả các hệ thống phòng không Pantsir-S1; còn Nga viện trợ các loại máy bay chiến đấu, bằng tiền tài trợ của một số quốc gia Arab. Đầu tuần này, quyền phái viên Liên Hợp Quốc tại Libya, Stephanie Williams đã cảnh báo về sự leo thang có thể xảy ra trong cuộc chiến giành quyền lãnh đạo đất nước tại Libya. Ảnh: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến về tình hình Libya ngày 19/5. Trong khi đó, ông Ibrahim Kalin, phát ngôn viên của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào theo cách mạnh nhất họ, quân đội nước này đã chuẩn bị tốt để bảo vệ các địa điểm dưới sự bảo vệ của hệ thống phòng không mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tới Libya và hỏa lực từ tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai gần thủ đô Tripoli của Libya. Ảnh: Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Từ tháng 1/2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa các hệ thống tên lửa phòng không tới Libya để tăng cường sức mạnh phòng không cho lực lượng GNA; và chiến dịch trên không của lực lượng của LNA trước tiên sẽ phải vô hiệu hóa các hệ thống phòng không mà Thổ Nhĩ Kỳ đã viện trợ cho GNA; đây là nhiệm vụ hoàn toàn không phải dễ dàng đối với lực lượng không quân của LNA. Video Thủ đô Tripoli - Libya bị không kích 5 năm trước - Nguồn: VTC14

