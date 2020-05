Kinh ngạc: Phòng không Nga bắn hạ 90 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya

Đặc biệt là sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến tại Libya, khi họ ủng hộ Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNA) được Liên hợp quốc công nhận, chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA), do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo; đã làm phức tạp thêm tình hình tại Libya. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự và lính đánh thuê vào Libya, nhất là các loại máy bay không người lái (UAV); tuy nhiên phái Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, đang bị Quân đội Quốc gia Libya (LNA), đánh cho tơi tả. Trên chiến trường ở Libya, 90 máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 (những hệ thống Pantsir-S1 được UAE mua của Nga, sau đó viện trợ cho Quân đội Quốc gia Libya); cùng với đó là hàng trăm lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng. Theo thông tin từ kênh truyền hình Al Arabiya của Arab Saudi, vào ngày 13/5, Quân đội Quốc gia Libya (LNA), đã tổ chức một cuộc phản công vào lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ tại phía đông quận Misrata, nằm ở phía bắc Libya (cách thủ đô Tripoli 210 km về phía đông); bắn hạ một số lượng lớn UAV và loại khỏi vòng chiến đấu nhiều lính đánh thuê của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thống kê, kể từ tháng 4/2019, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mất hơn 90 máy bay không người lái ở Libya; chỉ tính trong tháng 4 vừa qua, Quân đội Quốc gia Libya đã bắn hạ 13 máy bay chiến đấu và UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và phe GNA; đồng thời mở cuộc tấn công vào phe GNA gần sân bay Mitiga. Theo tin tình báo của Quân đội Quốc Libya (LNA), Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNA), dưới sự trợ giúp đắc lực của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gia đang cố gắng phá vỡ cuộc bao vây Thủ đô Tripoli của LNA; một số lượng lớn máy bay chiến đấu đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Al-Shweref giữa Misurata và khu vực Bucklin, nhưng LNA đã phản công quyết liệt, ngăn chặn hành động phá vây của GNA. Ảnh: TTXVN. Theo thống kê của kênh Al Arabiya, cuộc nội chiến gần đây tại Libya đã kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào vũng lầy, làm hàng trăm lính đánh thuê thiệt mạng. Số nạn nhân đã tăng lên tới 279, trong đó có 13 trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Thổ Nhĩ Kỳ chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường ở Libya và Ankara tức giận đưa ra lời đe dọa chiến tranh trực tiếp đối với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Haftar; vào ngày 12/5, Thổ đã đưa ra cảnh báo rằng, LNA sẽ phải hứng chịu những đợt tấn công trực tiếp từ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Do lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu thương vong lớn trên chiến trường ở Libya, nên ngày càng nhiều lính đánh thuê từ chối tới Syria. Cần lưu ý rằng, một phần lớn lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ đến từ miền bắc Syria, nơi họ đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh trong một thời gian dài; và vì cuộc sống, họ bắt buộc phải làm lính đánh thuê. Nhưng giờ đây, với tỷ lệ thương vong lớn trên chiến trường, nhiều lính đánh thuê đã từ chối lời hứa tiền thưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, để đến chiến trường Libya làm bia đỡ đạn cho lợi ích chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ, và hy sinh mạng sống của họ trong vô vọng. Video Người dân Libya lo lắng về tương lai sau khi lật đổ Gaddafi - Nguồn: VTC14.

