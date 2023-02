Mệnh lệnh của Kiev: Bằng mọi giá giữ Bakhmut đến ngày 24/2

Quân đội Ukraine có thể tiếp tục tồn tại được bao lâu nữa ở “lò vôi” Bakhmut? Từ góc độ chiến lược quân sự, Bakhmut nằm ở vùng trũng của thung lũng sông Bakhmutka, hoàn toàn không phải là nơi thích hợp để phòng thủ lâu dài. Đã tròn một năm kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra, trận chiến đấu suốt 10 tháng quanh hai thành phố song sinh Bakhmut và Soledar; và bây giờ là thời khắc quyết định cuối cùng. Bakhmut đã lâm nguy do mất thị trấn chiến lược Soledar và các mỏ muối, là vành đai bảo vệ quan trọng vòng ngoài. Sở dĩ Quân đội Ukraine trụ được đến nay, phần lớn là nhờ chiến thuật “cối xay thịt” của Nga và do sự thiếu quyết đoán về mặt chiến lược của lãnh đạo Quân đội Ukraine và Kiev. Trong vài tháng, Quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner không “nóng lòng” đánh chiếm Suledar và Bakhmut, mà ngược lại tạo ra “ảo giác bế tắc” trên chiến trường; nhằm không ngừng thu hút quân Ukraine xung quanh đến mặt trận Bakhmut. Chiến thuật thành công này, đã tiêu hao một lượng lớn sinh lực của Quân đội Ukraine. Hết đợt này đến đợt khác, nhiều đơn vị của Ukraine bị ném vào "cỗ máy xay thịt" khổng lồ Bakhmut-Soledar; nhiều lữ đoàn chiến đấu khi vào mười, khi rút ra chỉ còn một. Nhiều đơn vị liên tục được “rút về tuyến sau nghỉ ngơi”, sau đó tiếp tục bổ sung quân và trang bị và tiếp tục lại đưa vào “cối xay thịt”. Cho đến thời điểm hiện tại, Quân đội Ukraine chỉ còn kiểm soát trung tâm và khu vực phía tây của thành phố Bakhmut. Thấy tình hình chung không còn gì khả quan, cố vấn quân sự Mỹ và NATO đề nghị Quân đội Ukraine rút lực lượng phòng thủ khỏi Bakhmut, để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, quan điểm của Tổng thống Ukraine về vấn đề này rõ ràng khác với quan điểm của Quân đội Ukraine; nhưng thông qua sự tác động từ các cố vấn quân sự Mỹ và NATO, cuối cùng cả hai bên đều nhượng bộ. Quân đội Ukraine đã ra lệnh rút một nửa quân phòng thủ Bakhmut, trong khi số quân phòng thủ còn lại, phải tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky để tiếp tục bám trụ Bakhmut. Với một lực lượng phòng ngự suy yếu, cùng với quân Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner, đang không ngừng tăng cường lực lượng công kích; thì việc Quân đội Ukraine muốn bám trụ lâu dài ở Bakhmut, đã trở thành nhiệm vụ “bất khả thi”. Nhưng dù lực lượng phòng thủ mỏng, lại bị vắt kiệt trong các đợt pháo kích triền miên; trong khi sức tấn công của quân Nga vào Bakhmut ngày càng dữ dội, thì lãnh đạo Kiev vẫn chưa sẵn sàng triệt thoái hoàn toàn khỏi “cối xay thịt” này. Ngay cả khi họ hoàn toàn không còn hy vọng. Theo các nguồn tin truyền thông Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ban hành “mệnh lệnh thép”, yêu cầu Quân đội Ukraine ở Bakhmut phải đứng vững cho đến ngày 24/2. Kiev thông báo với quân phòng thủ trong thành phố rằng, quân tiếp viện từ khu vực Sumy sẽ sớm đến Bakhmut. Lính Ukraine bị phân tán ở các vị trí xung quanh sẽ tổ chức lại một tiểu đoàn bộ binh mới ở phía tây Bakhmut; đồng thời tăng viện cho Bakhmut bằng Lữ đoàn sơn cước số 10 vừa được bổ sung quân số. Mục đích của những hành động này chỉ có một, đó là đảm bảo thành phố Bakhmut không bị thất thủ trước "ngày tưởng niệm" 24/2, để khích lệ tinh thần toàn quân và khiến các đồng minh phương Tây thêm tin tưởng vào Quân đội Ukraine; từ đó tiếp tục hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Vậy Quân đội Ukraine có thể giữ vững Bakhmut trong 8 ngày tới? Trước tiên chúng ta hãy xem những diễn biến mới nhất của Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner. Tính đến 8 giờ tối theo giờ địa phương ngày 15/2, cuộc tấn công của Quân đội Nga và lực lượng Wagner vào sườn phía bắc của Bakhmut ở cứ điểm Paraskovka rất hiệu quả. Nhóm biệt kích của Wagner tấn công Paraskovka từ ba hướng: Praha Datne, Krasna Gora và vùng ngoại ô phía bắc Bakhmut. Quân đội Nga cũng đưa quân tinh nhuệ tấn công từ hướng Bershivka nhằm cắt đứt liên lạc giữa pháo đài Paraskovka và thành phố Bakhmut. Theo hướng trung tâm thành phố Bakhmut, Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner tiếp tục tiến công từ phía đông và đông nam, dồn ép Quân đội Ukraine từng bước về ngoại ô phía tây. Để ngăn chặn cuộc tấn công của toán biệt kích Wagner, quân Ukraine đã phải trả giá đắt về thương vong. “Mệnh lệnh thép" của Tổng thống Ukraine được “đảm bảo tính nghiêm túc”, thông qua đội “giám sát chiến trường” SOF; nếu binh lính Ukraine nào đầu hàng hoặc bỏ chạy, sẽ bị đội giám sát SOF khống chế. Để răn đe một số lính nghĩa vụ, đội giám sát SOF còn sử dụng chiến thuật “bắn dọa”, để khiến họ khiếp sợ. Trên thực tế, do phạm vi hoạt động của Quân đội Ukraine bị nén lại vào khu vực phía tây, nên họ thường xuyên ở thế bị động trước đòn tấn công bằng hỏa lực của quân Nga. Lực lượng lính đánh thuê Wagner và quân Nga đã sử dụng thêm máy bay cường kích Su-24, trực thăng vũ trang và rocket tấn công các vị trí của Ukraine ở Bakhmut, Trong bối cảnh thực hiện “mệnh lệnh thép”, quyết phải giữ Bakhmut cho đến ngày 24/2 của Tổng thống Zelensky, khiến Quân đội Ukraine ở mặt trận Bakhmut bị loại khỏi vòng chiến đấu một tiểu đoàn mỗi ngày (200 đến 300 quân). Câu hỏi đặt ra là, cái giá quá đắt như vậy, có đáng để Quân đội Ukraine phải trả cái giá thương vong nặng nề để bám trụ Bakhmut thêm 8 ngày?

