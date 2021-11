Máy bay F-35 vừa rơi ở Địa Trung Hải thuộc biên chế của ai?

Ngày 17/11, USNI News của Viện Hải quân Mỹ đã dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay, một biến thể chiến đấu cơ đắt nhất thế giới của Mỹ - F-35B Lightning II, khi đang hoạt động trên hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã rơi tại Địa Trung Hải vào hôm qua. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh, “Một phi công điều khiển máy bay F-35B của Anh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã bật ghế phóng thoát ra ngoài trong khi tiến hành các hoạt động bay thường lệ ở Địa Trung Hải vào sáng nay”, thông cáo hôm 17/11 cho biết. Rất may mắn, "Phi công đã được đưa về tàu an toàn và một cuộc điều tra đã được tiến hành, vì vậy sẽ không thích hợp để bình luận thêm vào lúc này". Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, vụ rơi máy bay đáng tiếc lần này xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ London), và không có tàu hay máy bay nào khác bị ảnh hưởng do vụ tai nạn. Và sau sáng ngày 17/11, may mắn cũng chưa có thêm F-35 đắt đỏ nào thuộc biên chế của Anh gặp vấn đề. Theo như những gì được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được triển khai với một phi đội hỗn hợp. Bao gồm “Wake Island Avengers” thuộc Phi đội tấn công máy bay chiến đấu của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ số 211 và Phi đội 617 “the Dambusters”của Không quân Hoàng gia Anh. Song, không có thông tin nào về phi công trong vụ việc thuộc phi đội nào. Và ngay trong hôm qua, hãng hàng không Lockheed Martin đã cho biết, “luôn sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Anh khi cần thiết. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và thông tin thêm về vụ việc sẽ được công bố khi thích hợp”. Được biết, nhóm tác chiến của Anh là đang trong giai đoạn cuối của sứ mệnh hàng hải đầu tiên – Chiến dịch Fortis. Chiến dịch Fortis của Anh đã được khởi động từ tháng 5/2021, có sự góp mặt của tới 8 chiếc F-35B thuộc Không quân Hoàng gia Anh, và 10 chiếc cùng loại thuộc biên chế Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Và tính đến nay, Anh đã chi rất nhiều tiền cho những tiêm kích đắt nhất thế giới này, bao gồm 21 chiếc F-35B đã nhận. Các F-35B mà Không quân Hoàng gia Anh đã nhận, hiện đang nắm giữ vai trò nòng cốt trong các cánh không quân trên 2 hàng không mẫu hạm mới của Hải quân Hoàng gia Anh. Còn vụ việc đáng tiếc xảy ra vào hôm qua, là tai nạn của chiếc thứ 3 trong tổng 21 chiếc F-35B đã được chuyển giao cho Anh. Trước đây, cũng có những vụ việc liên quan đến F-35B của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ, khi vào năm 2020, một F-35B của Mỹ đã va chạm với chiếc KC-130 khi tiếp nhiên liệu trên không tại tiểu bang California. Còn vào năm 2018, một đường dây nhiên liệu bị lỗi đã dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc của một chiếc F-35B ở gần Trạm Không quân Thuỷ quân Lục chiến Beaufort, tại tiểu bang South Carolina. Qua các “phốt” liên quan đến F-35B Lightning II, liệu chúng ta có nên đặt ra câu hỏi, liệu nó có xứng đáng với khoản tiền đắt đỏ phải chi trả để có được? Được biết, giá cho mỗi chiếc F-35 tuỳ phiên bản có thể lên tới con số hơn 200 triệu USD, với số tiền lớn đến như vậy nhưng lại mang quá nhiều lỗi. Và tính tới nay, có tới 13 quốc gia trên thế giới đang là nhà khai thác của các phiên bản chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II cực kì đắt đỏ của Mỹ. Nhưng quả thực, với những vụ việc mà không chỉ xoay quanh F-35B, còn có những vụ việc quanh cả các phiên bản khác của F-35 Lightning II, có thể cho chúng ta thấy sự “bất tương đồng” giữa giá tiền và hiệu năng của chúng. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngày 17/11, USNI News của Viện Hải quân Mỹ đã dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay, một biến thể chiến đấu cơ đắt nhất thế giới của Mỹ - F-35B Lightning II, khi đang hoạt động trên hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã rơi tại Địa Trung Hải vào hôm qua. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh, “Một phi công điều khiển máy bay F-35B của Anh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã bật ghế phóng thoát ra ngoài trong khi tiến hành các hoạt động bay thường lệ ở Địa Trung Hải vào sáng nay”, thông cáo hôm 17/11 cho biết. Rất may mắn, "Phi công đã được đưa về tàu an toàn và một cuộc điều tra đã được tiến hành, vì vậy sẽ không thích hợp để bình luận thêm vào lúc này". Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, vụ rơi máy bay đáng tiếc lần này xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ London), và không có tàu hay máy bay nào khác bị ảnh hưởng do vụ tai nạn. Và sau sáng ngày 17/11, may mắn cũng chưa có thêm F-35 đắt đỏ nào thuộc biên chế của Anh gặp vấn đề. Theo như những gì được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được triển khai với một phi đội hỗn hợp. Bao gồm “Wake Island Avengers” thuộc Phi đội tấn công máy bay chiến đấu của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ số 211 và Phi đội 617 “the Dambusters”của Không quân Hoàng gia Anh. Song, không có thông tin nào về phi công trong vụ việc thuộc phi đội nào. Và ngay trong hôm qua, hãng hàng không Lockheed Martin đã cho biết, “luôn sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Anh khi cần thiết. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và thông tin thêm về vụ việc sẽ được công bố khi thích hợp”. Được biết, nhóm tác chiến của Anh là đang trong giai đoạn cuối của sứ mệnh hàng hải đầu tiên – Chiến dịch Fortis. Chiến dịch Fortis của Anh đã được khởi động từ tháng 5/2021, có sự góp mặt của tới 8 chiếc F-35B thuộc Không quân Hoàng gia Anh, và 10 chiếc cùng loại thuộc biên chế Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Và tính đến nay, Anh đã chi rất nhiều tiền cho những tiêm kích đắt nhất thế giới này, bao gồm 21 chiếc F-35B đã nhận. Các F-35B mà Không quân Hoàng gia Anh đã nhận, hiện đang nắm giữ vai trò nòng cốt trong các cánh không quân trên 2 hàng không mẫu hạm mới của Hải quân Hoàng gia Anh. Còn vụ việc đáng tiếc xảy ra vào hôm qua, là tai nạn của chiếc thứ 3 trong tổng 21 chiếc F-35B đã được chuyển giao cho Anh. Trước đây, cũng có những vụ việc liên quan đến F-35B của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ, khi vào năm 2020, một F-35B của Mỹ đã va chạm với chiếc KC-130 khi tiếp nhiên liệu trên không tại tiểu bang California. Còn vào năm 2018, một đường dây nhiên liệu bị lỗi đã dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc của một chiếc F-35B ở gần Trạm Không quân Thuỷ quân Lục chiến Beaufort, tại tiểu bang South Carolina. Qua các “phốt” liên quan đến F-35B Lightning II, liệu chúng ta có nên đặt ra câu hỏi, liệu nó có xứng đáng với khoản tiền đắt đỏ phải chi trả để có được? Được biết, giá cho mỗi chiếc F-35 tuỳ phiên bản có thể lên tới con số hơn 200 triệu USD, với số tiền lớn đến như vậy nhưng lại mang quá nhiều lỗi. Và tính tới nay, có tới 13 quốc gia trên thế giới đang là nhà khai thác của các phiên bản chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II cực kì đắt đỏ của Mỹ. Nhưng quả thực, với những vụ việc mà không chỉ xoay quanh F-35B, còn có những vụ việc quanh cả các phiên bản khác của F-35 Lightning II, có thể cho chúng ta thấy sự “bất tương đồng” giữa giá tiền và hiệu năng của chúng. Nguồn ảnh: Pinterest.