Máy bay thế hệ 4++ nào được mệnh danh là "bảo kiếm" của Trung Quốc?

Có tên gọi đầy đủ là Shenyang J-16 hay J-16, đây là loại chiến đấu cơ hai chỗ ngồi, hai động cơ, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, đa nhiệm vụ và được hoàn thiện bởi Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Đây có thể coi là loại chiến đấu cơ thế hệ 4++ mới nhất hiện nay trong biên chế của Không quân Trung Quốc. Loại tiêm kích này mới chỉ bắt đầu được sản xuất từ năm 2013, tới nay có số lượng không quá 60 chiếc trong biên chế Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Giống như nhiều loại chiến đấu cơ chủ lực nguy hiểm khác mà Trung Quốc đang sử dụng, J-16 cũng được thiết kế dựa trên nguyên mẫu là một tiêm kích của Liên Xô đó là Sukhoi Su-30 nhưng lại được sử dụng động cơ nội địa do Trung Quốc tự sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Loại động cơ mang tên WS-10 hay còn được gọi là Thái Hành được Trung Quốc tự phát triển nội địa từ thập niên 90 và tới nay đã được sử dụng trên ba loại máy bay của nước này, bao gồm J-11B, J-16 và J-15. Nguồn ảnh: Sina. Đây cũng là loại chiến đấu cơ đầu tiên của Trung Quốc được trang bị toàn bộ thiết bị khí tài do Trung Quốc sản xuất. Trong đó bao gồm từ tên lửa chống hạm, tên lửa đối không, bom điều khiển, tên lửa hành trình cho tới cả các thiết bị áp chế điện tử. Nguồn ảnh: Sina. Đặc biệt, truyền thông Trung Quốc từng nhấn mạnh phiên bản J-16D hiện đang được hoàn thiện của nước này có sức chiến đấu mạnh ngang với EA-18G Growler - loại tiêm kích áp chế điện tử mạnh bậc nhất thế giới hiện nay đang được Không quân Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Sở dĩ giới quan sát đánh giá J-16 là "bảo kiếm" của Không quân Trung Quốc là do khác với J-11, J-16 sử dụng được động cơ nội địa và được trang bị toàn vũ khí nội địa của Trung Quốc và J-16 cũng vượt trội hơn với J-10 - loại tiêm kích một động cơ có tầm bay ngắn và khả năng mang vũ khí không cao, khó thực hiện được tập kích quy mô lớn. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Dựa vào số hiệu được sơn trên những chiếc J-16 xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc hoặc trong các cuộc duyệt binh của nước này, giới quan sát khẳng định Không quân Trung Quốc đang sản xuất J-16 ở tốc độ tốt nhất nhằm tăng cường tối đa số lượng J-16 có thể gia nhập biên chế lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina. Với vị trí là một chiến đấu cơ lấp vào chỗ trống hoả lực đang tồn tại giữa các tiêm kích thế hệ 4 và 4++ hiện tại của Trung Quốc và tiêm kích thế hệ 5 đó là J-20, J-16 được coi là con bài chủ lực, có khả năng sẽ trở thành lực lượng tiêm kích chính để Trung Quốc đối phó với hàng trăm chiến đấu cơ thế hệ 5 sắp được Nhật Bản và Hàn Quốc mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, J-16 mới chỉ có đúng hai phiên bản đó là phiên bản J-16 thông thường cùng với J-16D. Tuy nhiên rất có khả năng các phiên bản khác như J-16B, J-16C hiện cũng đang được Trung Quốc hoàn thiện và sẽ sớm được nước này công bố. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc.

