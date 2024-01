Máy bay A-50 của Nga xuất hiện trở lại, Ukraine cảnh báo rắn

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat cho biết: “Tại khu vực Krasnodar, chiếc máy bay cảnh báo sớm A-50 vốn nổi tiếng đã xuất hiện và nó đang thực hiện những nỗ lực điên rồ, để thử thách số phận bên bờ vực vận mệnh của chính mình”. Ông Ignat “nhắc nhở” người Nga rằng, “một chiếc máy bay A-50 giống hệt vừa bị tên lửa Ukraine bắn hạ, còn một chiếc máy bay chỉ huy trên không IL-22 bị hư hỏng nặng. Tôi đoán người Nga vẫn cảm thấy khó tin khi nó bị phòng không Ukraine bắn rơi”. Ông Inat cho biết thêm: "Lần này người Nga sử dụng một chiếc A-50 khác cùng một máy bay chiến đấu bay kèm bảo vệ và một máy bay không người lái trinh sát tại khu vực Krasnodar". Trên thực tế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Nga tiếp tục điều máy bay cảnh báo sớm A-50 trinh sát ở miền nam Ukraine, do đây hiện là chiến trường căng thẳng nhất. Nếu không có máy bay cảnh báo sớm, Nga khó có thể phát hiện các hành động quân sự của Ukraine. Theo quan sát thực tế, bắt đầu từ ngày 17/1, Không quân Nga đã bắt đầu sử dụng một máy bay cảnh báo sớm A-50 khác để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý chiến trường ở tiền tuyến, nhưng lần này là ở khu vực đất liền, thuộc lãnh thổ Nga xa hơn về phía đông Ukraine. Việc lập kế hoạch không cho phép máy bay A-50 bay tiếp vào Ukraine nữa cho thấy, Quân đội Nga rõ ràng đang giảm thiểu rủi ro cho phi hành đoàn AWACS một cách có ý thức và cố gắng bảo toàn phi đội A-50 AWACS còn lại đồng thời giảm thiểu rủi ro trước các mối đe dọa từ phòng không Ukraine. Quân đội Ukraine muốn giữ được bí mật của mình trong các hoạt động tác chiến tại khu vực, họ phải tiếp tục phục kích để bắn hạ những chiếc máy bay cảnh báo sớm này của Nga. Loại vũ khí có thể thực hiện được nhiệm vụ này, chỉ có thể là hệ thống phòng không Patriot. Việc chiếc máy bay A-50U của Quân đội Nga bị bắn rơi vừa qua, đó là cái giá phải trả quá đắt. Theo tình trạng hiện tại, hiện Nga chỉ có 6 máy bay cảnh báo sớm A-50U. Nếu tiếp tục sử dụng, thì A-50 phải được máy bay chiến đấu bảo vệ và Ukraine khó có thể bắn hạ được nữa. Và tất nhiên, người Nga cũng sẽ cố gắng cẩn thận tránh tầm bắn của tên lửa Patriot, nhưng thực tế cho thấy, vẫn chưa biết loại vũ khí nào đã bắn hạ chiếc máy bay A-50 và Il-22 (đã hạ cánh khẩn cấp thành công nhưng bị thủng lỗ chỗ). Có nhiều nguồn thông tin cho rằng, chính hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đã bắn hạ chiếc A-50 và Il-22. Mặc dù phía Ukraine tuyên bố việc bắn hạ hai máy bay trên của Nga là “công” của họ; nhưng có khả năng, chính người Ukraine cũng không tin việc này. Một số nhà phân tích cho rằng, chính máy bay F-16 đã phóng tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 trong một cuộc tấn công bất ngờ ở độ cao thấp, khiến Quân đội Nga bất ngờ; nhưng thông tin này hoàn toàn không có cơ sở. Quân đội Nga đã bắt đầu truy cứu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay A-50. Ngày 19/1, ông Andrei Yusov, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết cơ quan này đang chú ý đến diễn biến của vụ việc này ở Nga. Do máy bay mất tích, một số sĩ quan quân đội cấp cao của Nga đã bị đình chỉ công tác và Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành một số cuộc điều tra nội bộ về vụ việc. "Có thể giả định rằng họ sẽ sớm tìm ra vật tế thần và kết thúc vấn đề bằng cách trừng phạt anh ta. Những ứng cử viên có khả năng nhất nằm trong số những người bị đình chỉ"; ông Yusov cho biết. Trước đó, Nga đã trực tiếp bắt giữ một đại tá của Quân đội Nga, do vụ UAV tự sát của Ukraine tấn công vào cầu Crimea, khi kết quả điều tra cho rằng, loại radar cảnh giới mà họ mua không đạt tiêu chuẩn. Ông Yusov cho biết, thông tin đang được làm rõ và cuối cùng Nga sẽ công khai "tên của vật tế thần". "Đây là sự mất mát rất đau đớn về mặt chính trị, quân sự và hình ảnh đối với Điện Kremlin. Vì vậy, việc Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ là điều bình thường". Vai trò hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm A-50U trên chiến trường là rất lớn, nhất là trong điều kiện Nga đang kém về khả năng nắm bắt tình hình chiến trường. Do vậy, việc chiếc A-50 vừa bị bắn rơi có ảnh hưởng vượt xa so với tàu tuần dương Moscow bị đánh chìm trước kia. Lý do là khi tàu tuần dương Moscow đánh chìm, quân Nga đang ở trên đà chiến thắng và việc Ukraine đánh chìm tàu được coi là “sự trùng hợp và may mắn”. Còn hiện giờ, Quân đội Nga đang ở thế giằng co với Ukraine, do vậy việc phá hủy bất kỳ vũ khí, trang bị hạng nặng nào, cũng sẽ có tác động đến tinh thần Quân đội Nga, có thể lớn hơn vụ đánh chìm tàu Moscow.

