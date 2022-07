Mặt trận Kherson tăng nhiệt, Ukraine trút đạn pháo xuống quân Nga

Với việc để mất các khu vực Sieverodonetsk và Lisichansk, Ukraine đã rơi vào tình trạng “không còn lối thoát”. Trước đó, cũng có thông tin cho rằng, Mỹ và Anh đã ra lệnh "tử thủ" cho Kiev và không được để mất thêm “vị trí”, nếu không sẽ chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự cho Ukraine. Bakhmut nhiều khả năng sẽ là " mục tiêu tiếp theo" của quân Nga. Dù hai bên chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy, cả quân Nga và Ukraine đã phát động "trận chiến khốc liệt" ở Kherson, và cường độ giao tranh giữa hai bên thậm chí còn cao hơn trước. Thứ nhất: Có thông tin quân Ukraine đã bao vây 2.000 lính Nga tại Kherson; Nga đề nghị "tạo ra một kênh xanh" cho việc vận chuyển những người bị thương, nhưng Ukraine từ chối, tuyên bố chỉ có "đầu hàng vô điều kiện"? Theo kênh Sky News của Anh, lượng "tiêu thụ đạn pháo" gần đây của Ukraine đã tăng gấp đôi, và một số lượng lớn đạn pháo đã được trút xuống Kherson, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Hành động này cũng rất hiệu quả, cản trở nhiều các cuộc phản công của Nga. Thứ hai, theo tin tức từ tờ Defence Express, các kho đạn, kho dầu, sở chỉ huy và đầu mối giao thông phía sau mặt trận Nga ở khu vực Kherson, đã bị hỏa lực pháo binh tầm xa của Ukraine tấn công và bị tổn thất nặng nề. Trong khi đó, tại khu vực Tobinsky thuộc huyện Zeleno tỉnh Kherson, Quân đội Ukraine được cho là đã phá hủy thành công hai trận địa phòng không S-300 của Nga. Theo thông tin, những tên lửa S-300 này, có thể để tiêu diệt mục tiêu mặt đất của Ukraine. Hiện cả Nga và Ukraine đều đã sử dụng các đòn tấn công tầm xa vào nhau. Ukraine có tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, nhưng số lượng có hạn, nhưng cũng đủ ngăn cản Quân đội Nga di chuyển. Mỹ cũng cho biết, họ sẽ tăng viện trợ lên 18 hệ thống HIMARS cho Ukraine, nhưng vẫn chưa thấy hành động thực tế. Thứ ba, theo tờ Sina nhận định, thời gian gần đây, Quân đội Ukraine cũng bị thiệt hại nặng nề. Được biết, Đại tá Gulyayev, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới hóa độc lập số 28 của Quân đội Ukraine, đã hy sinh tại Nikolayev. Sau nửa năm chiến đấu liên tục, mặc dù hầu hết các trang thiết bị hạng nặng của Quân đội Ukraine đã hư hại, nhưng với sự trợ giúp liên tục của phương Tây, Ukraine vẫn tổ chức được một lực lượng pháo binh lớn, để tấn công các mục tiêu quan trọng sát tiền tuyến, gây ra tổn thất lớn cho quân Nga. Ngoài ra, Quân đội Ukraine cũng sử dụng sức mạnh pháo binh tầm xa để tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí chiến lược trong khu vực do Nga kiểm soát. Ví dụ như vào tối ngày 27/7, tên lửa HIMARS của Ukraine đã đánh trúng cầu Antonov ở vùng Kherson. Cây cầu Antonov bắc qua sông Dnepr, với chiều dài hơn 1.300 mét và chiều rộng mặt cầu là 25 mét, có tới 30 trụ cầu, nối liền thành phố Kherson với khu vực phía Nam do Nga kiểm soát. Cây cầu này có vị trí chiến lược, nối liền hai bờ sông Dnepr. Kể từ khi quân Nga giành quyền kiểm soát Kherson vào tháng 3, cầu Antonov đã đóng một vai trò rất quan trọng, trong tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga; đây cũng là nguyên nhân chính, khiến cây cầu bị pháo tầm xa Ukraine tấn công. Để phá hủy cây cầu, Quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại đạn pháo khác nhau và bắn hơn 10 quả đạn, mặc dù một số tên lửa đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn, nhưng vẫn có nhiều quả đạn bắn chính xác trúng cây cầu. Qua các bức ảnh vệ tinh được phía Mỹ cung cấp, có thể thấy, cầu Antonov dường như đã bị cắt rời hoàn toàn; từ video tại hiện trường cho thấy, cây cầu đã bị đạn xuyên thủng trực tiếp, các thanh thép bên trong cũng đã bị cắt rời và lộ ra ngoài, khiến các phương tiện không thể đi qua. Để giữ cho tuyến tiếp tế được về bờ nam được tiếp tục, Quân đội Nga cũng đã xây dựng một cầu phao gần cầu Antonov, để đảm bảo cho các phương tiện cần thiết qua lại bình thường, cho đến khi cầu được sửa chữa xong. Việc Quân đội Ukraine hiện nay, thường xuyên sử dụng pháo tầm xa, đánh chính xác vào các vị trí chiến lược, trong khu vực do Nga kiểm soát, có thể thấy pháo binh của Quân đội Ukraine vẫn có sức chiến đấu đáng kể. Bên cạnh đó, họ còn được hỗ trợ tin tức tình báo của phương Tây. Cuộc tấn công tầm xa của Quân đội Ukraine vào cầu Antonov cũng là một cuộc phản công trả đũa chống lại Quân đội Nga. Bởi vào ngày 27/7, Quân đội Nga tuyên bố rằng họ đã đánh trúng chính xác kho tên lửa HIMARS, và các sở chỉ huy ở khu vực Dnipropetrovsk, Nikolayev của Quân đội Ukraine. Nếu những cảnh báo từ phương Tây là có thật, thì một chiến thắng tại Kherson, sẽ phần nào quyết định tương lai của Ukraine. Về mặt chiến lược, Ukraine cũng đã mất đi phần lớn giá trị, sau khi mất vùng Donbass; vì vậy, Ukraine không được để thua trên mặt trận này. Trong khi đó, Quân đội Mỹ đang xem xét viện trợ máy bay cường kích A-10, nhằm tăng khả năng chiến thắng của lực lượng Ukraine. Tạp chí Quốc phòng Ukraine cũng đã tính đến khả năng Kiev nhận được cường kích A-10, nhưng cũng thừa nhận Ukraine chưa có đủ khả năng vận hành, bảo dưỡng loại máy bay Mỹ này.

