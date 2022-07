Phá cầu Antonov, Ukraine lần hai yêu cầu Nga rút khỏi Kherson

Vào ngày 28/7/2022, ngày thứ 156 của xung đột Nga-Ukraine, số lượng binh lính Nga thiệt mạng chính thức vượt mốc 40.000 người. Đây là một đoạn video, mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát hành, đồng thời kêu gọi mọi công dân Ukraine tuyền truyền với người Nga. Theo tuyên bố của Tổng thống Zelensky, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Quân đội Nga đã thiệt hại 40.000 người và hàng chục nghìn người bị thương hoặc tàn tật. Tổng thống Zelensky cho rằng, tất cả mọi người và bằng mọi cách, gửi thông điệp đến xã hội Nga, để thông báo về điều này. Tuy nhiên theo giới quan sát, trong 24 giờ qua, quân đội Nga dường như đã đạt được một số tiến bộ mới. Sau khi chiếm được nhà máy điện Vuhlehirsk vào ngày hôm kia, quân Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ ven Hồ chứa Umilonivskyi, và bắt đầu đe dọa Bakhmut từ phía nam. Hôm 28/2, Quân đội Nga đã thực hiện một số đột phá ở phía bắc Bakhmut và tiếp tục tiến thêm một bước nữa để tiếp cận Slavyansk. Như vậy khi quân Ukraine tập trung phản công tại khu vực miền Nam ở Kherson, thì Quân đội Nga tiếp tục đột phá chiến trường Donbass. Có thể các bước tiếp theo, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tập trung cao độ, lặp lại chiến thuật như khi chiếm Sieverodonetsk, với việc sử dụng hỏa lực, từ từ tiếp cận Bakhmut từ phía bắc, đông và nam, tạo thế bao vây ba mặt, rồi chiếm thành phố quan trọng này tại Donbass. Một khi Bakhmut bị chiếm đóng, quân đội Nga sẽ dễ dàng vòng sang phía nam của Slavyansk và hình thành gọng kìm Bắc-Nam với cánh phía bắc từ Izyum và Lyman, điều này sẽ cho họ cơ hội lặp lại các chiến thuật thành công trước đó. Vì vậy, Bakhmut rất quan trọng đối với khu vực Donbass, và Ukraine chắc chắn sẽ bằng mọi cách bảo vệ nó. Tạp chí Quốc phòng Ukriane cho biết, lữ đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội Ukraine, vốn đã thể hiện sức mạnh to lớn trong việc bảo vệ Kiev và khóa chặt Chernihiv, cửa ngõ phía đông bắc của Kyiv, đã đến khu vực Bakhmut tham gia chiến đấu. Tại khu vực Kherson, quân đội Ukraine tiếp tục đánh vào mạng lưới đường sắt và đường bộ gần Kherson bằng các loạt pháo chính xác; đồng thời, quân du kích Ukraine đang hoạt động tại địa phương, cũng nhận được lệnh từ sở chỉ huy, phối hợp với lực lượng đặc nhiệm, chặn đường liên lạc của Nga trước cuộc tấn công của Ukraine. Ngoài ra, Lực lượng Không quân Ukraine được điều động trở lại và tấn công 4 vị trí của Nga ở Blakhodatny, Andreyevka và Biloshilka. Trong khi đó, chưa thấy Không quân Nga xuất kích? Trong hai ngày qua, quân đội Ukraine lại bắn 8 quả tên lửa vào cầu Antonov; làm cây cầu này bị gãy hoàn toàn, đồng thời, quân đội Ukraine cũng tấn công một cây cầu đường sắt, cách sông Dnepr 6 km về phía đông. Cầu Antonov cây cầu chiến lược bắc qua sông Dnepr, đây là cây cầu duy nhất nối thành phố Kherson với căn cứ địa của Nga ở phía nam sông Dniepr. Cố vấn tổng thống Ukraine Mikhailo Podoljak cảnh báo: Quân đội Nga nên rời khỏi Kherson càng sớm càng tốt, vì có thể không có lần "cảnh báo thứ ba". Viện nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cho biết, Tổng thống Zelensky đang đốc thúc Quân đội Ukraine mở "Mặt trận Kherson" trước Ngày Độc lập của Ukraine (24/8); tuy nhiên theo các nhà phân tích quân sự, đây chưa phải là thời cơ "chín muồi" cho Ukraine mở cuộc phản công, thậm chí còn là cơ hội cho quân Nga sát thương binh lính Ukraine ngoài công sự. Nhưng dưới sự phong tỏa bằng hỏa lực của quân đội Ukraine, thành phố Kherson hiện tại đang dần trở thành một thành phố biệt lập, khó có đủ nguồn cung cấp. Phía Ukraine hy vọng, cuộc phản công của quân đội Ukraine sẽ dễ dàng hơn; thậm chí còn loại trừ khả năng quân đội Nga sẽ "chủ động rút lui". Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ (NGO) Come Back Alive đã bắt đầu quyên góp tiền mua máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho Ukraine, với tổng chi phí là 16,52 triệu USD. Come Back Alive đã đăng trên mạng xã hội rằng, họ đã mua một hệ thống UAV TB2 hoàn chỉnh bao gồm: hệ thống liên lạc trên không, thiết bị đầu cuối dữ liệu mặt đất, hệ thống nhận dạng bạn hoặc thù, một tổ hợp kiểm soát mặt đất di động và 3 UAV TB2. Tuy nhiên người ta nghi ngờ thông tin này, vì theo hiệp ước quản lý UAV mà Thổ Nhĩ Kỳ tham gia, những UAV như Bayraktar TB2 được xếp vào dạng vũ khí. Do vậy, chỉ có thể mua bán qua những hợp đồng của chính phủ, chứ không bán cho các tổ chức và cá nhân.

Vào ngày 28/7/2022, ngày thứ 156 của xung đột Nga-Ukraine, số lượng binh lính Nga thiệt mạng chính thức vượt mốc 40.000 người. Đây là một đoạn video, mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát hành, đồng thời kêu gọi mọi công dân Ukraine tuyền truyền với người Nga. Theo tuyên bố của Tổng thống Zelensky, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Quân đội Nga đã thiệt hại 40.000 người và hàng chục nghìn người bị thương hoặc tàn tật. Tổng thống Zelensky cho rằng, tất cả mọi người và bằng mọi cách, gửi thông điệp đến xã hội Nga, để thông báo về điều này. Tuy nhiên theo giới quan sát, trong 24 giờ qua, quân đội Nga dường như đã đạt được một số tiến bộ mới. Sau khi chiếm được nhà máy điện Vuhlehirsk vào ngày hôm kia, quân Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ ven Hồ chứa Umilonivskyi, và bắt đầu đe dọa Bakhmut từ phía nam. Hôm 28/2, Quân đội Nga đã thực hiện một số đột phá ở phía bắc Bakhmut và tiếp tục tiến thêm một bước nữa để tiếp cận Slavyansk. Như vậy khi quân Ukraine tập trung phản công tại khu vực miền Nam ở Kherson, thì Quân đội Nga tiếp tục đột phá chiến trường Donbass . Có thể các bước tiếp theo, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tập trung cao độ, lặp lại chiến thuật như khi chiếm Sieverodonetsk, với việc sử dụng hỏa lực, từ từ tiếp cận Bakhmut từ phía bắc, đông và nam, tạo thế bao vây ba mặt, rồi chiếm thành phố quan trọng này tại Donbass. Một khi Bakhmut bị chiếm đóng, quân đội Nga sẽ dễ dàng vòng sang phía nam của Slavyansk và hình thành gọng kìm Bắc-Nam với cánh phía bắc từ Izyum và Lyman, điều này sẽ cho họ cơ hội lặp lại các chiến thuật thành công trước đó. Vì vậy, Bakhmut rất quan trọng đối với khu vực Donbass, và Ukraine chắc chắn sẽ bằng mọi cách bảo vệ nó. Tạp chí Quốc phòng Ukriane cho biết, lữ đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội Ukraine, vốn đã thể hiện sức mạnh to lớn trong việc bảo vệ Kiev và khóa chặt Chernihiv, cửa ngõ phía đông bắc của Kyiv, đã đến khu vực Bakhmut tham gia chiến đấu. Tại khu vực Kherson, quân đội Ukraine tiếp tục đánh vào mạng lưới đường sắt và đường bộ gần Kherson bằng các loạt pháo chính xác; đồng thời, quân du kích Ukraine đang hoạt động tại địa phương, cũng nhận được lệnh từ sở chỉ huy, phối hợp với lực lượng đặc nhiệm, chặn đường liên lạc của Nga trước cuộc tấn công của Ukraine. Ngoài ra, Lực lượng Không quân Ukraine được điều động trở lại và tấn công 4 vị trí của Nga ở Blakhodatny, Andreyevka và Biloshilka. Trong khi đó, chưa thấy Không quân Nga xuất kích? Trong hai ngày qua, quân đội Ukraine lại bắn 8 quả tên lửa vào cầu Antonov; làm cây cầu này bị gãy hoàn toàn, đồng thời, quân đội Ukraine cũng tấn công một cây cầu đường sắt, cách sông Dnepr 6 km về phía đông. Cầu Antonov cây cầu chiến lược bắc qua sông Dnepr, đây là cây cầu duy nhất nối thành phố Kherson với căn cứ địa của Nga ở phía nam sông Dniepr. Cố vấn tổng thống Ukraine Mikhailo Podoljak cảnh báo: Quân đội Nga nên rời khỏi Kherson càng sớm càng tốt, vì có thể không có lần "cảnh báo thứ ba". Viện nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cho biết, Tổng thống Zelensky đang đốc thúc Quân đội Ukraine mở "Mặt trận Kherson" trước Ngày Độc lập của Ukraine (24/8); tuy nhiên theo các nhà phân tích quân sự, đây chưa phải là thời cơ "chín muồi" cho Ukraine mở cuộc phản công, thậm chí còn là cơ hội cho quân Nga sát thương binh lính Ukraine ngoài công sự. Nhưng dưới sự phong tỏa bằng hỏa lực của quân đội Ukraine, thành phố Kherson hiện tại đang dần trở thành một thành phố biệt lập, khó có đủ nguồn cung cấp. Phía Ukraine hy vọng, cuộc phản công của quân đội Ukraine sẽ dễ dàng hơn; thậm chí còn loại trừ khả năng quân đội Nga sẽ "chủ động rút lui". Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ (NGO) Come Back Alive đã bắt đầu quyên góp tiền mua máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho Ukraine, với tổng chi phí là 16,52 triệu USD. Come Back Alive đã đăng trên mạng xã hội rằng, họ đã mua một hệ thống UAV TB2 hoàn chỉnh bao gồm: hệ thống liên lạc trên không, thiết bị đầu cuối dữ liệu mặt đất, hệ thống nhận dạng bạn hoặc thù, một tổ hợp kiểm soát mặt đất di động và 3 UAV TB2. Tuy nhiên người ta nghi ngờ thông tin này, vì theo hiệp ước quản lý UAV mà Thổ Nhĩ Kỳ tham gia, những UAV như Bayraktar TB2 được xếp vào dạng vũ khí. Do vậy, chỉ có thể mua bán qua những hợp đồng của chính phủ, chứ không bán cho các tổ chức và cá nhân.