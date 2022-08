Dân Kherson sơ tán, quân Nga đào hào quanh thành phố

Tình hình chiến sự ở Kherson đang tăng nhiệt hằng ngày, cả Nga và Ukraine đang tập trung lực lượng tại đây, để chuẩn bị cho chiến dịch phản công mùa thu. Để tạo thế chiến dịch, Quân đội Ukraine đã tập kích tên lửa vào cầu đường sắt và cầu đường bộ trên sông Dnepr. Bộ quốc phòng Nga cho biết, một mặt họ đẩy nhanh việc sửa chữa các cây cầu bị hư hại bởi tên lửa HIMARS của Ukraine; một mặt tổ chức bắc cầu phao và vận chuyển bằng phà qua sông Dnepr, tại các khu vực ở thành phố Kherson. Theo dự tính, Quân đội Nga sẽ không thể dễ dàng bắc cầu phao trong trường hợp khẩn cấp, vì cầu phao rất dễ bị phá hủy. Cầu phao là loại cầu sử dụng thuyền hoặc phao thay cho trụ cầu và các dầm cầu. Cầu phao quân sự của công binh Quân đội Nga với các đốt phao, được gọi là cầu phao nổi PMP. Ưu điểm của loại cầu phao PMP là có thể triển khai nhanh và có thể dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên nếu Quân đội Nga không tổ chức lực lượng phòng không bảo vệ bến vượt tốt, thì chỉ cần một quả tên lửa HIMARS, cũng đủ phá hủy cây cầu. Hơn nữa, hàng trăm mét cầu phao vượt sông Dnepr lại càng mong manh hơn. Do vậy chỉ trong trường hợp quá khẩn cấp, như khi Quân đội Nga tiến hành tiếp viện quy mô lớn hoặc rút lui, thì những chiếc cầu phao PMP mới được công binh Nga triển khai; còn như trong tình hình hiện nay, cũng chưa cần phải triển khai cầu phao PMP, mà chỉ cần dùng phà là quá đủ. Hiện tại Quân đội Nga chủ yếu sử dụng phà để chở phương tiện và nhân viên, nhưng tốc độ qua sông rất chậm. Nhiều người trong số hơn 200.000 cư dân của thành phố, đã bắt đầu xếp hàng để di tản khỏi khu vực Kherson; nơi có thể nổ ra xung đột lớn trong thời gian tới. Tờ Topwar cho biết, hiện có khoảng 10.000 đến 15.000 quân của Tập đoàn quân số 49 của Nga tại thành phố Kherson và lực lượng này cũng đã bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự kiên cố bằng những lô cốt đúc sẵn chuyển đến từ Crimea; thậm chí còn bắt đầu đào hào chiến đấu, quanh vành đai xanh của thành phố. Với việc Quân đội Ukraine tăng cường các hoạt động phá hủy cầu đường sắt và cầu đường bộ cao tốc trên sông Dnepr; đặc biệt là cây cầu đường sắt có lưu lượng vận chuyển hàng hóa lớn, đã bị đánh gãy. Hàng chục nghìn quân Nga và hơn 200.000 cư dân ở Kherson, cần rất nhiều nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày. Do đó, việc hai cây cầu bị gián đoạn giao thông, đã ảnh hưởng lớn đến Quân đội Nga. Bây giờ, nếu Quân đội Nga muốn vận chuyển hàng tiếp tế từ Crimea đến thành phố Kherson, họ phải đi đường vòng trên đỉnh của con đập duy nhất giành cho giao thông, ở trên đỉnh đập Kakhovka mới. Tuy nhiên con đường qua đỉnh đập Kakhovka mới, phải đi vòng xa mất 150km; trong khi đó, việc tổ chức qua sông Ingulets bằng phà, cũng bị đe dọa tấn công bằng tên lửa HIMARS của Quân đội Ukraine. Như vậy việc cung cấp hậu cần của Quân đội Nga và cư dân thành phố Kherson sẽ rơi vào tình trạng rất khó khăn. Để bảo vệ cây cầu và các bến vượt, Quân đội Nga cũng đã sử dụng nhiều biện pháp, đầu tiên là điều động tên lửa phòng không. Sĩ quan lực lượng phòng không Nga cho biết: Do độ bay cao của tên lửa HIMARS đến 22.000 mét, nên các radar phòng không thông thường khó có thể phát hiện. Nhưng yếu tố này cũng không thể gây khó cho lực lượng phòng không Nga, khi họ có nhiều radar hiện đại, có thể phát hiện mục tiêu ở độ cao đến 30km. Tuy nhiên, điều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa HIMARS là giai đoạn cuối, khi tên lửa HIMARS bẻ góc và tấn công gần theo phương thẳng đứng; do vậy tên lửa phòng không chỉ có thể đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn, thời gian phản ứng bắt buộc phải được hoàn thành trong vòng 10 giây. Quân đội Nga cũng lắp đặt các thiết bị phản xạ radar gần các cây cầu trọng yếu, để ngăn Quân đội Ukraine tấn công cầu bằng vũ khí dẫn đường radar, như loại tên lửa chống hạm Harpoon mà phương Tây mới viện trợ. Bộ phản xạ sóng radar là các tấm gương bằng kim loại, có các thông số kỹ thuật khác nhau, tùy theo các mục đích khác nhau. Khi sóng điện từ của radar quét phản xạ góc, sóng điện từ sẽ bị khúc xạ và khuếch đại trên góc các tấm gương kim loại, dẫn đến tín hiệu phản xạ bị sai lệch trên màn hình radar. Một khi Quân đội Ukraine phóng tên lửa dẫn đường bằng radar tấn công, thiết bị phản xạ radar sẽ gây nhiễu. Nhưng loại tên lửa HIMARS của Ukraine, sử dụng tên lửa dẫn đường quán tính và hiệu chỉnh GPS giai đoạn cuối, nên không có radar. Về lý thuyết là những tấm gương phản xạ radar là "vô dụng" với loại tên lửa này. Tuy nhiên để đạt mức chính xác, thì tên lửa M31 phải dựa vào tín hiệu vệ tinh GPS, mà các vệ tinh này sử dụng radar quét từ vũ trụ; do vậy, các tấm gương phản xạ sẽ làm sai lệch tín hiệu radar của hệ thống GPS, dẫn đến tín hiệu GPS dẫn đường cho tên lửa cũng không chính xác. Quân đội Nga cũng đã triển khai các hệ thống gây nhiễu điện tử, thậm chí cả tổ hợp tác chiến điện tử di động đa năng Redut-2US, nhưng bây giờ nó dường như không có tác dụng. Theo thông tin, một tổ hợp tác chiến điện tử di động quân sự đa năng, đã bị Quân đội Ukraine phá hủy trên đường đập Kakhovka mới. Đồng thời, Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine cho biết, Quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công kho đạn và căn cứ hậu cần của Quân đội Nga gần Kherson. Nhằm phá hủy các kho nhiên liệu, chất bôi trơn và vật tư chiến đấu, làm giảm hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga. Trong tháng qua, có vẻ như số lượng máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Nga, bị Quân đội Ukraine bắn hạ ngày càng nhiều. Có thể thuật toán do Ukraine nâng cấp, đã cải thiện độ chính xác trong việc tính toán thời gian điều động và đường bay của máy bay chiến đấu và trực thăng Nga.

