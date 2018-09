Mất 20 năm chiến đấu cơ Ấn Độ mới tiếp liệu được trên không

Theo Sputnik, việc tự sản xuất được chiến đấu cơ có khả năng tiếp liệu trên không đã giúp Ấn Độ đủ "đẳng cấp" để đứng chung hàng với Trung Quốc như một cường quốc về công nghệ hàng không ở châu Á. Nhưng cũng cần nhắc lại rằng công nghệ tiếp nhiên liệu trên không Trung Quốc đã có từ những năm 2000. Nguồn ảnh: Twitter. Theo đó, chiến đấu cơ Ấn Độ tự sản xuất là HAL Tejas vừa qua đã thử nghiệm thành công khả năng tiếp liệu trên không từ máy bay vận tải IL-78. Thông tin trên vừa được Không quân Ấn Độ đăng tải hôm 10/9 với video ghi lại toàn bộ quá trình tiếp liệu trên không này. Nguồn ảnh: Twitter. Trong buổi thử nghiệm hôm 10/9 vừa rồi, chiến đấu cơ HAL Tejas đã nhận tổng cộng 1900 kg nhiên liệu từ máy bay vận tải IL-78, đánh dấu việc chiếc chiến đấu cơ đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất có khả năng tiếp liệu trên không. Nguồn ảnh: Naval. Theo thông tin được Ấn Độ công bố, quá trình tiếp liệu trên không được thực hiện ở độ cao khoảng 6000 mét. Hai máy bay của Không quân Ấn Độ đã thực hiện màn tiếp liệu trên không ở tốc độ 500 km/h (tương đương 270 hải lý/giờ). Nguồn ảnh: Aviation. Việc hoàn thiện khả năng tiếp liệu trên không cho một chiến đấu cơ Ấn Độ tự sản xuất đã đánh dấu một bước tiến cực kỳ quan trọng, mở ra nhiều chiến lược và chiến thuật sử dụng máy bay tiêm kích mới cho Không quân nước này. Nguồn ảnh: Flickr. Dù HAL Tejas đạt được không ít thành tựu đáng ghi nhận trong những năm trở lại gần đây nhưng chương trình phát triển chiến đấu cơ này cũng hứng chịu không ít chỉ trích trong dư luận Ấn Độ, thậm chí nó còn bị so sánh là "F-35 Ấn Độ". Khi tỏ ra tốn kém và không hiệu quả, tính từ chuyến bay đầu tiên cho tới nay đã 17 năm thế nhưng HAL Tejas vẫn chưa thể hoạt động chính thức trong bất cứ lực lượng nào của Quân đội Ấn Độ. Nguồn ảnh: Reddit. Đó là còn chưa kể chiến đấu cơ này đang dần trở nên lỗi thời hơn so với các dòng máy bay tương tự trong khu vực với lịch sử phát triển tương đương. Điều này khiến dư luận Ấn Độ đặt ra câu hỏi, liệu Không quân Ấn Độ có thật sự cần đến HAL Tejas? Nguồn ảnh: Reddit.Chiến đấu cơ hạng nhẹ đa năng HAL Tejas được Ấn Độ tự thiết kế và sản xuất, cất cánh lần đầu năm 2001 và bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2001 tới nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại máy bay hạng nhẹ này của Ấn Độ có phi hành đoàn một người, trọng lượng rỗng 6.500 kg và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 13.500 kg. Máy bay sử dụng một động cơ GE F404 do Mỹ sản xuất và có thể đạt tốc độ bay tối đa Mach 1.8 tương đương với 2200 km/h. Nguồn ảnh: Aviation. Chiến đấu cơ đa năng hạng nhẹ HAL Tejas của Ấn Độ có tổng cộng 8 giá treo và mang theo được tối đa 3,5 tấn vũ khí hoặc bình nhiên liệu phụ. Các loại vũ khí mà HAL Tejas có thể mang theo bao gồm các loại tên lửa có dẫn đường, bom hoặc pod định vị mục tiêu. Nguồn ảnh: Jetphoto. Hiện tại Ấn Độ mới chỉ sản xuất được 26 chiếc chiến đấu cơ loại này và đang cân nhắc tới khả nâng xuất khẩu HAL Tejas ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Tejas. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh buổi thử nghiệm tiếp liệu trên không của Tejas diễn ra hôm 4/9 vừa rồi nhưng không thành công.

