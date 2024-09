Màn “trả thù ngọt ngào” Hezbollah của Cơ quan tình báo Mossad

Vụ nổ đồng loạt hàng nghìn máy nhắn tin ở Lebanon nhằm vào các thành viên tổ chức vũ trang Hezbollah cũng như người dân Lebanon bình thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, sử dụng vào hôm 17/9 vừa qua, là một trong những hành động tấn công lớn nhất trong thời gian qua và mọi con mắt nghi ngờ, đều đổ dồn vào Cơ quan tình báo Mossad của Israel. Như một phản ứng thường thấy, chính quyền Israel thực hiện chế độ “im lặng”. Tuy nhiên, ấn phẩm Axios của Mỹ cho rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đích thân ra lệnh thực hiện chiến dịch này? Cuộc điều tra đồng thời về những gì đã xảy ra bắt đầu ở một số quốc gia cùng một lúc và những chi tiết mới được phát hiện. Nhưng quy mô của hoạt động này khiến 37 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương (chủ yếu là mất thị lực và tay), đã dần được làm rõ. Trên khắp lãnh thổ Lebanon, từ Beirut đến Thung lũng Bekaa, có tới năm nghìn máy nhắn tin nhãn hiệu AR-924 giống hệt nhau, do công ty Gold Apollo của Đài Loan sản xuất, đồng loạt phát nổ. Loại máy nhắn tin này phổ biến ở Lebanon do giá thành rẻ, độ bền và pin dung lượng cao. Những người không cầm máy nhắn tin trên tay hoặc cài trên thắt lưng, mà đang để trên tủ đầu giường hay vì lý do nào đó không sử dụng là những người “rất may mắn”; những người còn lại bị thương nặng. Hiện có thông tin cho rằng, máy nhắn tin reo liên tục trong 10 phút liền, buộc nhiều nạn nhân phải nhấc máy. Công ty Gold Apollo của Đài Loan đang hoảng loạn. Nhưng ngay lập tức, Ban Giám đốc công ty tuyên bố rằng, họ hoàn toàn không cung cấp máy nhắn tin nhãn hiệu AR-924 cho khu vực Trung Đông và chúng được sản xuất và bán bởi Bac Consulting KFT (BAC) - một công ty có trụ sở tại Budapest, Hungary. Máy nhắn tin là một phương tiện dùng để truyền tải thông tin, nhưng nó chỉ nhận được văn bản, chứ không phải tín hiệu giọng nói hay hình ảnh. Nó không có micrô, máy quay video, kết nối internet, ăng-ten từ xa, wi-Fi, phần mềm phức tạp - nghĩa là không có gì có thể kết nối từ xa với loại máy nhắn tin này. Ngoài ra không thể biết vị trí chiếc máy đó đang ở đâu, khác xa với máy điện thoại di động. Đơn giản, nhưng thực tế không thể can thiệp, kiểm soát hoặc xác định vị trí của người sử dụng máy nhắn tin; do vậy máy nhắn tin thực sự là phương tiện thông tin lý tưởng cho lực lượng Hezbollah. Một ưu điểm bổ sung là hầu hết các máy nhắn tin đều không có phản hồi. Hezbollah là một tổ chức cứng nhắc, có cấu trúc phân cấp. Ở đó, cấp trên ra lệnh cho cấp dưới; các mệnh lệnh này được thực hiện vô điều kiện và không khuyến khích phản hồi. Do vậy máy nhắn tin thực sự là thiết bị thông tin lý tưởng cho hệ thống tổ chức mà Hezbollah đã xây dựng. Đúng lúc này, một chiếc máy nhắn tin AR-924 chưa nổ được phát hiện từ đống đổ nát, đã trở thành tâm điểm chú ý; bởi vì những bí mật ẩn giấu trong đó còn thú vị hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết ly kỳ nào; và nó trực tiếp đẩy vụ khủng bố lên một cao trào khác. Ngay khi tin tức này được đưa ra, giới truyền thông toàn cầu đã ồ ạt như “ong gặp mật”, các chuyên gia từ mọi tầng lớp cũng lên mạng bày tỏ ý kiến. Chiếc máy nhắn tin AR-924 nhỏ bé này đột nhiên trở thành chiếc “chìa khóa vàng” để giải đáp bí ẩn, thu hút sự chú ý của mọi người. Các chuyên gia đã cẩn thận tháo nó ra, giống như khoảnh khắc tấm màn che mặt của cô dâu được vén lên; vậy đây là loại máy nhắn tin gì? Rõ ràng đây là một quả bom công nghệ cao thu nhỏ, được ngụy trang cẩn thận và được sản xuất bởi những tổ chức tình báo lớn. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là nó được kích nổ không phải bằng đồng hồ bấm giờ, hay điều khiển từ xa, mà bằng một tần số tín hiệu vô tuyến bí ẩn. Nó giống như đang chơi một “trò chơi tử thần” cách xa hàng nghìn km, nhưng đối tượng mục tiêu lại không hề hay biết. Phát hiện này đơn giản còn thú vị hơn cả bom tấn Hollywood, khiến người ta không khỏi thắc mắc: Ai là “kẻ chủ mưu” đằng sau quả bom này? Mục đích của họ là gì? Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, một cái tên dần xuất hiện - Gold Apollo, một cái tên nghe có vẻ huyền thoại. Gold Apollo từng là “ngôi sao” trong ngành máy nhắn tin, nhưng với sự trỗi dậy của điện thoại di động, Gold Apollo cũng lặng lẽ đi vào quên lãng. Có thể khẳng định, những tổ chức hoặc cá nhân khủng bố không thể nhét chất nổ vào năm nghìn máy nhắn tin; nếu có, thì chỉ với số lượng rất nhỏ. Còn việc cài chất nổ vào tới 5.000 máy nhắn tin chỉ có thể thực hiện được ở nhà máy, lắp ráp theo cả lô; đó là lý do khiến công ty sản xuất Đài Loan trở nên lo lắng. Nhưng tại sao số lượng máy bị cài thuốc nổ lại nhiều như vậy? Rất có thể, Cơ quan tình báo Mossad của Israel, có ý định kích hoạt tiêu diệt toàn bộ mạng lưới này, khi bắt đầu một cuộc chiến quy mô lớn với Hezbollah và toàn bộ nhà nước Lebanon. Và điều này chắc chắn được chuẩn bị từ rất lâu. (Nguồn ảnh: CNN, Al Jazeera, Reuters).

