Ly kỳ chuyện quân đội Mỹ bắt tay với Mafia trong CTTG 2

Những cuộc thương thảo đầu tiên giữa Cơ quan Tình báo Hải quân Mỹ và các tổ chức tội phạm có tổ chức bắt đầu diễn ra trong năm 1942. Mục đích của việc bắt tay này đó là để tạo điều kiện tốt nhất cho chính phủ Mỹ đảm bảo được an ninh nội địa trong khi "thế giới ngầm" được phép duy trì hoạt động của mình trong tầm kiểm soát của các lực lượng an ninh nội địa. Nguồn ảnh: LucianoProject. Một trong những vấn đề khiến chính phủ Mỹ lo ngại nhất đó là việc Mafia ở Mỹ vốn có nguồn gốc từ Italia - một quốc gia phát xít vào thời điểm đó. Việc triệt hạ hoan toàn các tổ chức Mafia gần như là điều không thể vì nếu làm được chính quyền Mỹ đã làm xong từ lâu trước khi chiến tranh nổ ra. Giờ đây, họ lo sợ rằng những tổ chức này sẽ đi theo phát xít, chống phá an ninh nội địa nước Mỹ. Nguồn ảnh: LucianoProject. Để đảm bảo điều mà người Mỹ lo sợ sẽ không xảy ra, tình báo Hải quân Mỹ đã bắt tay với Mafia ở bở Đông nước này, đảm bảo rằng mọi hoạt động của Mafia sẽ không bị chính quyền cản trở quá nhiều nhưng bù lại, Mafia cũng sẽ trở thành tai mắt cho tình báo Hải quân. Nguồn ảnh: LucianoProject. Với thoả thuận này, các bến cảng đóng tàu lớn nhất ở bờ Đông nước Mỹ - những khu vực nằm trong sự "kiểm soát" của Mafia sẽ được đảm bảo an toàn trước bất cứ sự chống phá, khủng bố nào của tình báo phát xít. Ngoài ra, các tổ chức Mafia còn đảm bảo công nhân làm việc trong các bến cảng này không tổ chức đình công, đòi tăng lương giữa lúc chiến tranh nước sôi lửa bỏng đang diễn ra. Nguồn ảnh: LucianoProject. Chưa hết, lực lượng Mafia còn là một thế lực vô danh cực kỳ được kiêng nể bởi những người làm việc quanh các khu vực cảng biển. Họ dễ dàng nắm bắt được thông tin về việc có tàu lạ xuất hiện trong vùng biển Mỹ, đảm bảo không một kẻ điệp viên, gián điệp nào có thể đột nhập vào nước Mỹ bằng đường biển. Nguồn ảnh: LucianoProject. Với tai mắt ở khắp mọi nơi, Mafia đảm bảo quá trình đóng tàu, quá trình sản xuất thiết bị trang vũ khí sẽ diễn ra trơn tru nhất, không bị phá hoại bởi gián điệp nước ngoài và cũng không bị gián đoạn bởi các vụ biểu tình, đình công để tranh thủ đòi tăng lương của những công nhân đang làm việc tại đây. Nguồn ảnh: LucianoProject. Không những giúp sức cho quân đội Mỹ đảm bảo an ninh nội địa, bằng cách mối quan hệ vượt biên giới của mình, Mafia còn giúp Quân đội Mỹ móc nối được với Mafia ở Italia để chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ tấn công đất nước này. Nguồn ảnh: LucianoProject. Những thông tin mà Mafia Italia truyền cho quân đồng minh là cực kỳ có giá trị. Những gia đình Mafia Italia cũng trở thành lực lượng chỉ điểm hiệu quả trong cuộc truy quét phát xít Italia ở đất nước này sau khi cuộc đổ bộ của quân Mỹ diễn ra thành công. Nguồn ảnh: LucianoProject. Một điều đáng buồn đó là cũng chính từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mafia ở Mỹ và ở Italia đã... phát triển không kiểm soát nổi. Việc người Mỹ bắt tay với Mafia ở Mỹ đã tạo điều kiện cho tổ chức ngoài vòng pháp luật này hoạt động ở quy mô lớn hơn nhiều so với trước cuộc chiến nhưng câu chuyện ở Italia lại hoàn toàn khác. Nguồn ảnh: LucianoProject. Cụ thể, với chế độ phát xít độc tài của mình, Italia mà đứng đầu là Mussolini đã tiến hành khủng bố, bắt giam rất nhiều thành viên của các băng đảng Mafia trong đất nước này. Đáng buồn là sau khi Quân đồng Minh đổ bộ lên Italia, người Mỹ đã dương cao khẩu hiệu "Tất cả kẻ thù của Mussolini đang trong tù sẽ được thả". Nguồn ảnh: LucianoProject. Và thế là tới tận ngày nay, Italia vẫn không thể thoát được sự lộng hành của các tổ chức Mafia - điều mà Mussolini đã... suýt làm được trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: LucianoProject. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom B-24 "Kẻ giải phóng" nổi danh của Mỹ trong CTTG 2.

Những cuộc thương thảo đầu tiên giữa Cơ quan Tình báo Hải quân Mỹ và các tổ chức tội phạm có tổ chức bắt đầu diễn ra trong năm 1942. Mục đích của việc bắt tay này đó là để tạo điều kiện tốt nhất cho chính phủ Mỹ đảm bảo được an ninh nội địa trong khi "thế giới ngầm" được phép duy trì hoạt động của mình trong tầm kiểm soát của các lực lượng an ninh nội địa. Nguồn ảnh: LucianoProject. Một trong những vấn đề khiến chính phủ Mỹ lo ngại nhất đó là việc Mafia ở Mỹ vốn có nguồn gốc từ Italia - một quốc gia phát xít vào thời điểm đó. Việc triệt hạ hoan toàn các tổ chức Mafia gần như là điều không thể vì nếu làm được chính quyền Mỹ đã làm xong từ lâu trước khi chiến tranh nổ ra. Giờ đây, họ lo sợ rằng những tổ chức này sẽ đi theo phát xít, chống phá an ninh nội địa nước Mỹ. Nguồn ảnh: LucianoProject. Để đảm bảo điều mà người Mỹ lo sợ sẽ không xảy ra, tình báo Hải quân Mỹ đã bắt tay với Mafia ở bở Đông nước này, đảm bảo rằng mọi hoạt động của Mafia sẽ không bị chính quyền cản trở quá nhiều nhưng bù lại, Mafia cũng sẽ trở thành tai mắt cho tình báo Hải quân. Nguồn ảnh: LucianoProject. Với thoả thuận này, các bến cảng đóng tàu lớn nhất ở bờ Đông nước Mỹ - những khu vực nằm trong sự "kiểm soát" của Mafia sẽ được đảm bảo an toàn trước bất cứ sự chống phá, khủng bố nào của tình báo phát xít. Ngoài ra, các tổ chức Mafia còn đảm bảo công nhân làm việc trong các bến cảng này không tổ chức đình công, đòi tăng lương giữa lúc chiến tranh nước sôi lửa bỏng đang diễn ra. Nguồn ảnh: LucianoProject. Chưa hết, lực lượng Mafia còn là một thế lực vô danh cực kỳ được kiêng nể bởi những người làm việc quanh các khu vực cảng biển. Họ dễ dàng nắm bắt được thông tin về việc có tàu lạ xuất hiện trong vùng biển Mỹ, đảm bảo không một kẻ điệp viên, gián điệp nào có thể đột nhập vào nước Mỹ bằng đường biển. Nguồn ảnh: LucianoProject. Với tai mắt ở khắp mọi nơi, Mafia đảm bảo quá trình đóng tàu, quá trình sản xuất thiết bị trang vũ khí sẽ diễn ra trơn tru nhất, không bị phá hoại bởi gián điệp nước ngoài và cũng không bị gián đoạn bởi các vụ biểu tình, đình công để tranh thủ đòi tăng lương của những công nhân đang làm việc tại đây. Nguồn ảnh: LucianoProject. Không những giúp sức cho quân đội Mỹ đảm bảo an ninh nội địa, bằng cách mối quan hệ vượt biên giới của mình, Mafia còn giúp Quân đội Mỹ móc nối được với Mafia ở Italia để chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ tấn công đất nước này. Nguồn ảnh: LucianoProject. Những thông tin mà Mafia Italia truyền cho quân đồng minh là cực kỳ có giá trị. Những gia đình Mafia Italia cũng trở thành lực lượng chỉ điểm hiệu quả trong cuộc truy quét phát xít Italia ở đất nước này sau khi cuộc đổ bộ của quân Mỹ diễn ra thành công. Nguồn ảnh: LucianoProject. Một điều đáng buồn đó là cũng chính từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mafia ở Mỹ và ở Italia đã... phát triển không kiểm soát nổi. Việc người Mỹ bắt tay với Mafia ở Mỹ đã tạo điều kiện cho tổ chức ngoài vòng pháp luật này hoạt động ở quy mô lớn hơn nhiều so với trước cuộc chiến nhưng câu chuyện ở Italia lại hoàn toàn khác. Nguồn ảnh: LucianoProject. Cụ thể, với chế độ phát xít độc tài của mình, Italia mà đứng đầu là Mussolini đã tiến hành khủng bố, bắt giam rất nhiều thành viên của các băng đảng Mafia trong đất nước này. Đáng buồn là sau khi Quân đồng Minh đổ bộ lên Italia, người Mỹ đã dương cao khẩu hiệu "Tất cả kẻ thù của Mussolini đang trong tù sẽ được thả". Nguồn ảnh: LucianoProject. Và thế là tới tận ngày nay, Italia vẫn không thể thoát được sự lộng hành của các tổ chức Mafia - điều mà Mussolini đã... suýt làm được trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: LucianoProject. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom B-24 "Kẻ giải phóng" nổi danh của Mỹ trong CTTG 2.