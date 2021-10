Lý do tàu tuần hải của Trung Quốc có nội thất "5 sao"

Con tàu tuần hải Haixun 09 được Trung Quốc cho ra mắt vào ngày 23/10, tại một buổi lễ tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ở khu vực miền Nam Trung Quốc. Con tàu tuần hải cỡ lớn này được phát triển bởi Tập đoàn Đóng tàu nhà nước của Trung Quốc.

Việc xây dựng tàu Haixun 09 được khởi công từ tháng 5/2019, được hạ thuỷ vào tháng 9/2020.

Con tàu này cũng hoạt động như một khu trục hạm cỡ nhỏ khi có sàn đáp trực thăng và kho chứa trực thăng ở đuôi tàu. Haixun 09 nhận nhiệm vụ của một tàu tuần tra hàng hải, con tàu được trang bị những kĩ thuật hiện đại, bao gồm một hệ thống đẩy được kỹ thuật hoá tân tiến và một trung tâm dữ liệu hàng hải cực kì mạnh mẽ.

Theo ông Cao Desheng, Cục trưởng Cục An ninh Hàng hải Trung Quốc, ông cho biết "Haixun 09 sẽ giúp tăng cường kiểm soát giao thông hàng hải và hỗ trợ khẩn cấp, đảm bảo hàng hải an toàn và thông suốt, và bảo vệ lợi ích hàng hải của đất nước".



Ngoài ra, cũng theo Cục trưởng Cục An ninh Hàng hải Trung Quốc, ông nhận xét về Haixun 09, "Nó cũng sẽ là một công cụ quan trọng để quản lý khẩn cấp và hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải toàn cầu. Các kế hoạch cũng kêu gọi mở rộng hạm đội tuần tra hàng hải có khả năng hoạt động tầm xa trên biển cả bằng cách tận dụng sự đổi mới công nghệ”.

Mặc dù nhận nhiệm vụ mang tính an ninh như vậy, thế nhưng qua những bức ảnh về con tàu này, chúng ta lại nhìn thấy những không gian bên trong nó xa hoa và lộng lẫy một cách lạ thường. Nhìn vào, thật sự cảm thấy đây là một con du thuyền 5 sao chứ không giống tàu tuần hải một chút nào.

Trước tên, về kích thước của Haixun 09, tàu tuần tra này được đánh giá là một tàu tuần tra cỡ lớn và hiện đại nhất xuất hiện trong Cục Hải sự Trung Quốc. Với chiều dài thân tới 165m và rộng gần 21m, con tàu có tải trọng choán nước vào khoảng trên 10.000 tấn.

Theo các báo cáo đã có, con tàu có thể hoàn thành quãng thời gian là 90 ngày không nghỉ, không được trang bị vũ trang hạng nặng nhưng có sự xuất hiện của vòi rồng. Ngoài ra, tốc độ tối đa của hải tuần này có thể đạt đến khoảng trên dưới 25 hải lý/ giờ.

Còn về nội thất của Haixun 09, mới đây đã có những tấm ảnh về bên trong con tàu tuần hải này của MSA Trung Quốc, được cho là chụp trước hoặc ngay trong ngày ra mắt. Đầu tiên, tại buồng lái của Haixun 09, nơi xuất hiện những công nghệ hiện đại được tích hợp trang bị trên con tàu tuần hải này, được bài trí hợp lý và dễ vận hành cho thuỷ thủ đoàn của con tàu. Hệ thống theo dõi trên không, trung tâm dữ liệu hàng hải của Haixun 09 cũng xuất hiện tại đây. Đảm bảo khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, nắm bắt tình hình cục bộ tốt cho các thuỷ thủ đoàn có mặt trên con tàu khi đang làm nhiệm vụ. Và đi lên tiếp, chúng ta sẽ thấy chiếc cầu thang được trang trí khác lạ của Haixun 09, với 2 con hải sư bằng đá cùng những hoạ tiết được trang trí mang màu vàng xa hoa lộng lẫy.



Tại con tàu tuần hải này cũng xuất hiện một phòng họp tổng, nơi tổ chức các buổi họp lớn với toàn bộ thuỷ thủ đoàn xuất hiện trên Haixun 09. Nội thất tại đây được đánh giá là khá trang trọng và đầy đủ tiện nghi cần thiết, ghế bọc da, bàn gỗ lớn cũng như màn chiếu rộng để tiện theo dõi cuộc họp Ngoài phòng họp lớn ra, cũng xuất hiện cả những phòng họp nhỏ hơn, có thể là để dành cho các cấp cao của con tàu thực hiện bàn bạc kín. Còn phòng họp này, cách bài trí được đánh giá là mang tính nghệ thuật cao, khi ở đây sử dụng các hoạ tiết cổ truyền của Trung Quốc để trang trí một cách hài hoà.

Ngoài các cuộc họp tại các phòng họp lớn nhỏ, khu vực làm việc của nhân viên trên Haixun 09 cũng được bài trí chuẩn hiện đại và rất đầy đủ tiện ích. Theo giới quan sát, nội thất lộng lẫy của con tàu này sẽ phát huy tác dụng trong những chuyến viếng thăm mang tính ngoại giao. Nhà ăn hiện đại, tạo cảm giác dùng bữa trong một nhà hàng gia đình sang trọng cho các thuỷ thủ đoàn của Haixun 09. Thậm chí, sự xuất hiện của khu vực cắt tóc cũng tạo cho chúng ta sự ngạc nhiên, có cả giường gội đầu, thật sự đem lại cảm giác như đang thưởng ngoạn trên biển thay vì làm nhiệm vụ hàng hải. Nhưng không chỉ là những phút thư giãn như vậy, sức khoẻ của các thuỷ thủ đoàn trên Haixun 09 cũng phải được đảm bảo, có lẽ vì thế mà nơi đây xuất hiện một phòng gym với đầy đủ các thiết bị luyện tập cho thuyền viên của mình.



Khu vực chăm sóc y tế trên con tàu cũng là sự xuất hiện của đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại nhất, đảm bảo chu toàn trong công tác hậu cần trên biển hay tiếp viện y tế, một trong các nhiệm vụ của Haixun 09. Sạch sẽ cũng là một điều thiết yếu, khi các thuỷ thủ đoàn sẽ lênh đênh trên hải trình với khoảng thời gian dài, chính vì vậy khu vực vệ sinh của các thuỷ thủ đoàn cũng được bài trí để tạo cảm giác thoải mái nhất.

Và cuối cùng là sự xuất hiện của phòng giặt là, với đầy đủ máy móc để đảm bảo việc giữ quần áo và quân phục của các thuỷ thủ đoàn luôn tươm tất.

Có thể nói, không có nhiều tàu tuần hải xuất hiện các trang thiết bị và cách bài trí nội thất bên trong xa hoa như vậy. Không ngoại trừ khả năng, con tàu này sẽ được Trung Quốc sử dụng như một quân bài ngoại giao trong tương lai, có mặt trong nhiều chuyến viếng thăm. Khi đó, nội thất "5 sao" của nó sẽ được phát huy tác dụng. Nguồn ảnh: TheDrive.

Trong quá khứ, các tàu chiến của Hải quân Liên Xô cũng từng nổi tiếng với nội thất cực kỳ "sang chảnh", bao gồm cả bể bơi và phòng tắm hơi. Nguồn: Iz.



