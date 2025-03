Nữ Chủ tịch quyến rũ nhất LMHT khoe body siêu mượt "đốt mắt" người xem

Leena Xu, cựu Chủ tịch quyến rũ nhất của Team SoloMid (TSM) trong làng LMHT, gây chú ý với hình ảnh nóng bỏng trên mạng xã hội. (Ảnh: Gamek) Cô đăng tải ảnh mặc áo cộc, khoe vòng 1 căng tràn, kèm thông báo stream trở lại khiến fan không thể rời mắt. (Ảnh: Gamek) Leena Xu nổi tiếng không chỉ vì tài năng quản lý mà còn nhờ vẻ ngoài quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo. (Ảnh: Gamek) Leena Xu được cho là người phụ nữ quyền lực nhất ngành công nghiệp eSports khi chịu trách nhiệm mọi hoạt động marketing của Team SoloMid.(Ảnh: Znews) Nữ chủ tịch người Mỹ gốc Á gắn bó với Team SoloMid ngay từ khi mới thành lập. (Ảnh: Znews) Năm 2019, Leena Xu từng lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 nhờ những đóng góp to lớn cho Team Solomid nói riêng và ngành công nghiệp eSports nói chung. (Ảnh: Znews) Dưới vai trò chủ tịch mảng marketing, Leena Xu giúp Team Solomid mang về khoảng đầu tư 37 triệu USD vào 2019. (Ảnh: Znews) Khối tài sản ròng mà Leena Xu sở hữu ước tính hơn một triệu USD. Nguồn thu nhập của cô đến từ mức lương ở Team Solomid, hợp đồng quảng cáo và những khoảng đầu tư bên ngoài. (Ảnh: Znews) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

