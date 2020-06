Lựu pháo tự hành "Mắt diều hâu" của Mỹ có tính năng gì đặc biệt?

Lựu pháo tự hành Hawkeye (Mắt diều hâu) 105 mm, sử dụng khung gầm xe bọc thép đa năng Humvee dẫn động 4 bánh; đây là loại pháo tự hành có giá cả phải chăng, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu hỏa lực trong chiến đấu; trong tương lai, Hawkeye sẽ thay thế các hệ thống pháo xe kéo như M102 hoặc M198 trong biên chế của quân đội Mỹ. Do pháo có trọng lượng nhẹ, sức cơ động cao, hình dáng nhỏ gọn, nên Hawkeye 105mm là hỏa lực lý tưởng trang bị cho các phân đội bộ binh, đổ bộ đường không hoặc phản ứng nhanh. Trước mắt, Hawkeye sẽ trang bị cho Sư đoàn không vận số 101 và Sư đoàn dù 82 của quân đội Mỹ. Hawkeye là vũ khí lý tưởng về hỏa lực pháo binh, đảm bảo hỏa lực cho các đơn vị đổ bộ đường không, làm nhiệm vụ giữ vững đầu cầu đổ bộ, để có thể đưa những vũ khí hạng nặng hơn vào chiến đấu; hoặc các phân đội bộ binh chiến đấu nhỏ lẻ, đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Hawkeye được lắp đặt trên khung gầm xe bọc thép đa năng Humvee, giúp pháo di chuyển nhanh đến các trận địa; đồng thời có thể vận chuyển bằng đường hàng không (máy bay vận tải quân sự hoặc trực thăng). Ưu điểm vượt trội của Hawkeye không phải là sức mạnh của đạn 105 mm hay tầm bắn tối đa, mà là tốc độ bắn nhanh, kết hợp với tính cơ động cao của pháo. Xe bọc thép Humvee là phương tiên đa dụng và có tính cơ động cao của quân đội Mỹ, làm tăng đáng kể khả năng cơ động, giảm khả năng tổn thất; đồng thời có thể dễ dàng vận chuyển đi xa bằng các phương tiện đường không. Cùng với sức cơ động cao, đó là khả năng chuyển thế chiến đấu nhanh; Hawkeye có thể sẵn sàng chiến đấu gần như ngay lập tức, ngay sau khi máy bay hạ cánh. Ảnh: Không chỉ dùng khung gầm xe Humve, pháo có thể lắp đặt trên xe bán tải thương mại Ford F250. Hawkeye sử dụng cỡ đạn 105 mm có tính phổ biến cao và sử dụng khung gầm xe bọc thép Humvee có độ bền cao, do vậy các hoạt động bảo đảm hậu cần cho việc sử dụng và bảo dưỡng Hawkeye được đơn giản hóa đến mức tối đa. Việc sử dụng pháo tự hành Hawkeye rất dễ dàng, vì pháo được tự động hóa cao, do đó pháo thủ không cần đào tạo lâu dài và phức tạp như các loại pháo khác. Lựu pháo Hawkeye sử dụng công nghệ giảm giật mềm, công nghệ này triệt tiêu tối đa lực giật lùi của khẩu pháo khi bắn. Bản chất của công nghệ nằm ở hệ thống hãm lùi - đẩy lên của pháo có cấu tạo đặc biệt, có thể triệt tiêu lực giật ngay sau khi thuốc phóng cháy; nhờ vậy năng lượng giật sau của pháo, có thể giảm khoảng 50% so với các loại pháo khác cùng cỡ. Với công nghệ giảm lực giật tối đa lên giá pháo, giúp cho việc giảm trọng lượng tổng thể của pháo, do vậy Hawkeye có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với các loại pháo thông thường có cùng cỡ nòng. Việc sử dụng hệ thống hãm lùi - đẩy lên tiên tiến của Hawkeye, kết hợp cùng khung gầm chiếc xe việt dã đa dụng Humvee, trở thành chìa khóa để tạo ra một hệ thống pháo "siêu nhẹ", "siêu cơ động", cho phép thực hiện chiến thuật "bắn và cơ động". Tầm bắn của Hawkeye là 11,5 km khi sử dụng đạn tiêu chuẩn và 15,1 km khi sử dụng đạn tăng tầm phản lực (giống như pháo lựu M102). Một ưu điểm của Hawkeye nữa là có thể sử dụng toàn bộ các loại đạn 105 mm theo tiêu chuẩn của NATO bao gồm đạn nổ phá, đạn khói, đạn chiếu sáng, đạn chùm chống chiến thuật biển người… Tốc độ bắn tối đa của Hawkeye từ 10-12 viên/phút, với tốc độ bắn cao, lại sử dụng khung gầm của chiếc xe địa hình đa năng Humvee, sau khi bắn cấp tập vào mục tiêu, các khẩu đội Hawkeye có thể nhanh chóng cơ động, tránh cuộc phản công của đối phương; về tính năng này, Hawkeye vượt xa so với các loại pháo xe kéo như pháo lựu M102 và M119. Pháo sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, việc lấy phần tử, ngắm bắn đều được máy tính xử lý, cho khả năng bắn nhanh và chính xác. Kíp pháo thủ của Hawkeye chỉ còn 3 người, thay vì 8 người như của pháo lựu M102; trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần 2 pháo thủ là có thể thao tác sử dụng. Với góc tầm từ -5 đến +72 độ, góc hướng 360 độ, Hawkeye có khả năng tiêu diệt các mục tiêu sau khối chắn; với những tính năng kỹ chiến thuật ưu việt, Hawkeye trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho các hệ thống , súng cối 120 mm, ĐKZ 106,7 mm. Sự linh hoạt của Hawkeye giúp tăng cường hỏa lực cho các đơn vị bộ binh hạng nhẹ. Theo tính toán, việc sử dụng pháo lựu tự hành Hawkeye chi phí chỉ bằng một nửa, nhưng vẫn đảm bảo được hỏa lực so với các hệ thống pháo xe kéo 105mm truyền thống có sẵn trong biên chế quân đội Mỹ. Video Giới thiệu về pháo tự hành Hawkeye 105 mm

