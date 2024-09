Lựu pháo nhẹ nhất thế giới của Mỹ đã xuất hiện ở Ukraine

Những vũ khí này được cung cấp cho Ukraine bởi công ty sản xuất xe hạng nặng AM General của Mỹ. Theo thông tin trước đó, các cuộc thử nghiệm đầu tiên của những hệ thống này đã bắt đầu từ tháng 4/2024, sau một đợt giao hàng bí mật. Ảnh: Defense Express. Sự hiện diện của những khẩu pháo nhẹ nhất thế giới này gần tiền tuyến Ukraine cho thấy các cuộc thử nghiệm đã thành công và hiệu suất của các hệ thống này trên chiến trường có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của Lầu Năm Góc về việc sử dụng chúng. Ảnh: Defense Express. Vào ngày 13/9/2024, một bức ảnh về pháo tự hành 2-CT Hawkeye đang được Quân đội Ukraine thử nghiệm đã xuất hiện trên Telegram. Mặc dù ngày tháng và địa điểm chính xác của bức ảnh không được nêu rõ, nhưng các chuyên gia cho rằng nó được chụp vào mùa xuân. Ảnh: AM General. Ít lâu sau, những bức ảnh bổ sung được cho là chụp ở Ukraine đã xuất hiện trên trang web của AM General. Ở giai đoạn này, điều quan trọng cần lưu ý là pháo tự hành Hawkeye vẫn là nguyên mẫu thử nghiệm và chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt. Chỉ có một vài chiếc được sản xuất, trong đó có 2 chiếc đã được bàn giao cho Quân đội Mỹ. Ảnh: AM General. 2-CT Hawkeye được thiết kế dựa trên khung xe M1152 Humvee, một loại xe hai cửa có khối lượng khoảng 6,4 tấn, được trang bị động cơ diesel tăng áp V8 công suất 205 mã lực và hệ thống chống bó cứng phanh. Ảnh: Bring a Trailer. Để phù hợp với pháo 105 mm, khung gầm của xe đã được gia cố và bản thân pháo cũng được làm nhẹ đi đáng kể. Công nghệ độ giật mềm đã được tích hợp để ổn định khung gầm của xe trong khi bắn; nếu không, cấu trúc và hệ thống pháo binh sẽ có nguy cơ bị tan rã do lực giật. Hệ thống này bao gồm hai xe, một xe làm bệ cho lựu pháo 105mm, trong khi phương tiện kia vận chuyển tổ lái và đạn dược. Thiết kế này mang lại khả năng cơ động đặc biệt trên chiến trường, với khả năng khai hỏa và di chuyển ra khỏi vị trí trong vòng chưa đầy 3 phút. Không những thế, 2-CT Hawkeye chỉ mất 1,5 phút để chuẩn bị khai hỏa sau khi xe dừng lại và chỉ mất 3 phút để rời khỏi khu vực sau phát bắn cuối cùng. Mức độ cơ động này là một lợi thế đáng kể, giúp giảm tính dễ tổn thương trước các mối đe dọa như máy bay không người lái FPV của Nga, vốn ngày càng được sử dụng nhiều trong các hoạt động chiến đấu. Lựu pháo 2-CT Hawkeye sử dụng một số loại đạn cỡ nòng 105mm, bao gồm đạn nổ phân mảnh M1 và M1130A1, đạn hỗ trợ tên lửa M913, đạn chiếu sáng M314 và đạn tạo khói M60/M60A2. Pháo do Tập đoàn Mandus sản xuất có chiều dài nòng gấp 27 lần cỡ nòng, cung cấp tầm bắn lên tới 11,6 km với đạn tiêu chuẩn và lên đến 19,5 km với đạn pháo hỗ trợ tên lửa. Khẩu pháo này có hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và hệ thống liên lạc tích hợp, giúp giảm bớt thao tác trong chiến đấu. Mặc dù có những tính năng tiên tiến, nhưng các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng, pháo tự hành của Mỹ không hoàn toàn “miễn nhiễm” với các cuộc tấn công, đặc biệt là từ máy bay không người lái FPV của Nga, loại máy bay ngày càng trở thành một trong những phương tiện chính để phá hủy thiết bị quân sự trên chiến trường. Điều đáng chú ý là vào năm 2021, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với AM General để cung cấp 2 hệ thống pháo lựu di động Humvee 2-CT Hawkeye. Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm các hệ thống này vào năm 2022, dự định sẽ mua chúng cho Quân đội Mỹ dựa trên kết quả đạt được. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ Lầu Năm Góc, điều này cho thấy rằng, hiệu suất của Hawkeye tại Ukraine có thể ảnh hưởng đến quyết định này.

