Không quân và phòng không Nga "hạ gục" 3 tiêm kích Ukraine

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Nga, sự việc xảy ra trong các cuộc không chiến và bị các hệ thống phòng không áp đảo từ cuối ngày 14/9 đến hết ngày 15/9 Cả máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 và máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29 đều do Liên Xô phát triển, mô phỏng chiến lược hỗn hợp cao-thấp của máy bay chiến đấu F-15 và F-16 của Mỹ. Su-27 tự hào có tầm bay xa hơn, radar lớn hơn và hiệu suất tổng thể vượt trội như một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không. Quay trở lại những năm 1990, các cuộc thử nghiệm của phương Tây cho thấy Su-27 và MiG-29 vượt trội hơn so với các đối thủ của Mỹ, với Su-27 thường được ca ngợi là máy bay chiến đấu không đối không hàng đầu thế giới đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, sự nổi bật của Su-27 như một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không đã suy yếu trong những năm gần đây. Được coi là gần như lỗi thời, máy bay này đã chịu tổn thất nặng nề trước các lực lượng Nga kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu vào tháng 2/2022. Trận không chiến quan trọng nhất liên quan đến Su-27 được ghi nhận đã xảy ra vào ngày 05/3/2022, gần Zhytomyr, nơi bốn trong số những máy bay chiến đấu này đã bị bắn hạ. Sau năm 1991, Ukraine thừa hưởng một phần đáng kể tài sản quân sự của Liên Xô, bao gồm các máy bay phản lực chiến đấu như MiG-29 và Su-27. Những máy bay này đã trở thành một phần của Không quân Ukraine, nhờ vào việc phân chia thiết bị quân sự của Liên Xô giữa các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Ukraine đã nhận được khoảng 220 máy bay MiG-29 và khoảng 70 máy bay Su-27, ban đầu được bố trí tại nhiều căn cứ của Liên Xô trên đất Ukraine. Quay trở lại thời điểm ngay trước cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022, Không quân Ukraine đã vận hành khoảng 50 chiếc MiG-29 và khoảng 26 chiếc Su-27. Đội hình MiG bao gồm các mẫu như MiG-29MU1 và MiG-29MU2, trong khi phi đội Su-27 bao gồm các mẫu như Su-27S, Su-27P và Su-27UB. Tuy nhiên, khả năng sẵn sàng hoạt động của những máy bay này lại không đồng đều. Do công nghệ cũ kỹ và nguồn lực hiện đại hóa hạn chế, nhiều máy bay phản lực này cần được bảo dưỡng hoặc nâng cấp. Khi xung đột xảy ra, chỉ một phần trong số những máy bay chiến đấu này hoạt động đầy đủ. Nhiều năm thiếu kinh phí và thiếu phụ tùng đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm các căn cứ không quân và cơ sở bảo dưỡng. Do đó, ước tính chỉ ra rằng chỉ khoảng một nửa số máy bay MiG-29 và Su-27 sẵn sàng chiến đấu, số còn lại ở trạng thái bảo dưỡng hoặc hư hỏng nặng. Việc mất Su-27 là một đòn giáng mạnh đối với Ukraine vì những máy bay chiến đấu này cung cấp khả năng phòng không và đánh chặn độc đáo khó có thể thay thế, ngay cả với các máy bay phản lực hiện đại của phương Tây như F-16. Su-27 là máy bay chiến đấu hạng nặng, tầm xa, tự hào có tốc độ vượt trội lên tới Mach 2,35, phạm vi hoạt động mở rộng 3.530 km và hiệu suất bay ở độ cao ấn tượng so với F-16 nhẹ hơn. Những đặc điểm này khiến Su-27 trở nên hoàn hảo để tuần tra không phận rộng lớn của Ukraine và đánh chặn máy bay ném bom hoặc tên lửa hành trình tầm xa của Nga. Ngoài ra, radar mạnh mẽ và tải vũ khí hạng nặng của nó được thiết kế đặc biệt để chiếm ưu thế trên không trong các vùng chiến đấu rộng lớn, mở, khiến nó trở nên không thể thiếu để chống lại máy bay tối tân của Nga. Trong khi F-16 đi kèm với hệ thống điện tử hàng không hiện đại, tính linh hoạt và khả năng tích hợp liền mạch với các hệ thống phương Tây, về cơ bản nó là một máy bay đa chức năng và không thay thế trực tiếp vai trò chiếm ưu thế trên không chuyên biệt của Su-27. Kích thước lớn hơn của Su-27 cho phép nó mang nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn, khiến nó phù hợp hơn cho các hoạt động kéo dài ở xa căn cứ - một tính năng quan trọng khi xét đến số lượng sân bay hạn chế của Ukraine đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc đổi Su-27 lấy F-16 có nghĩa là Ukraine sẽ phải hy sinh một số lợi thế chiến lược của tầm bay xa hơn và tải trọng nặng của Su-27, mặc dù F-16 mang lại công nghệ tiên tiến và khả năng tương tác. (Nguồn ảnh: Lockheed Martin, Yandex, Wikimedia, Pixabay).

