Lực lượng tên lửa chiến lược Nga không thể thiếu phương tiện hậu cần này

15M69 MIOM là một trong những phương tiện hỗ trợ kỹ thuật hậu cần và ngụy trang được phát triển dành riêng cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga. Nó thường được biên chế cùng với các tổ hợp tên lửa đạn đạo di động chủ lực như RS-24 “Yars” hoặc Topol-M. Quân đội Nga chính thức đưa vào trang bị 15M69 MIOM từ năm 2009 nhưng thông tin về loại phương tiện này vẫn ít có người biết đến. Nhiệm vụ chính của 15M69 MIOM là hỗ trợ trinh sát hoặc hậu cần cho việc triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo di động. Một nhiệm vụ đặc biệt nữa của 15M69 MIOM là việc tiến hành ngụy trang cho các đơn vị tên lửa chiến lược hoặc xây dựng tên lửa đạn đạo giả nhằm đánh lừa các phương tiện trinh sát của đối phương. Sau khi, tổ hợp tên lửa đạn đạo di động đã được triển khai và rút đi 15M69 MIOM sẽ có nhiệm vụ xóa dấu vết của các tổ hợp tên lửa này. Toàn bộ tổ hợp hỗ trợ kỹ thuật của 15M69 MIOM được đặt trên một khung gầm xe tải đặc chủng MZKT-7930 8x8, nó cũng được trang bị một cần cẩu cỡ nhỏ để hổ trợ việc triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo giả trên chiến trường hoặc công binh. Một tổ hợp 15M69 MIOM có thể mang theo tối đa 6 tên lửa đạn đạo giả, ngoài ra nó cũng được trang bị một loại tấm phủ đặc biệt có thể giúp các tổ hợp tên lửa đạn đạo thật biến mất trước các phương tiện trinh sát bằng vệ tinh của đối phương. Trong ảnh là một tổ hợp 15M69 MIOM được triển khai tham gia huấn luyện. Đi song song với nó một tổ hợp tên lửa đạn đạo di động “Yars”. 15M69 MIOM bên cạnh một tổ hợp tên lửa đạn đảo giả mà nó vừa triển khai. Việc triển khai một tổ hợp tên lửa đạn đạo giả đối với 15M69 MIOM chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn nhờ phần lớn các công đoạn đều đã được cơ giới hóa. Nếu nhìn từ trên cao khó có thể phân biệt được đâu là các tổ hợp tên lửa đạn đạo thật và đâu là các tên lửa giả do 15M69 MIOM triển khai. Một chiếc 15M69 MIOM tham gia vào đợt diễn tập huấn luyện vượt song với phà tự hành. Do có kích thước và trọng tải khá lớn nên 15M69 MIOM khó có thể đi qua được các loại cầu phao mà Quân đội Nga hiện có. Và để có thể vượt địa hình nước sâu 15M69 MIOM cần tới sự trợ giúp từ các loại phà tự hành chuyên dụng của lực lượng công binh. Dù việc có thiết kế phức tạp nhưng việc triển khai một tổ hợp 15M69 MIOM lại không chiếm quá nhiều thời gian của một đơn vị tên lửa chiến lược. Hiện tại số lượng tổ hợp hổ trợ kỹ thuật 15M69 MIOM đang được trang bị cho Quân đội Nga là khá hạn chế do một số nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên,15M69 MIOM sẽ là nhân tố không thể thiếu đối với bất cứ đơn vị tên lửa chiến lược nào của Quân đội Nga trong tương lai với những gì mà nó có thể làm được trên chiến trường. Video Lực lượng tên lửa chiến lược Nga - Nguồn: Sputnik Việt Nam

15M69 MIOM là một trong những phương tiện hỗ trợ kỹ thuật hậu cần và ngụy trang được phát triển dành riêng cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga. Nó thường được biên chế cùng với các tổ hợp tên lửa đạn đạo di động chủ lực như RS-24 “Yars” hoặc Topol-M. Quân đội Nga chính thức đưa vào trang bị 15M69 MIOM từ năm 2009 nhưng thông tin về loại phương tiện này vẫn ít có người biết đến. Nhiệm vụ chính của 15M69 MIOM là hỗ trợ trinh sát hoặc hậu cần cho việc triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo di động. Một nhiệm vụ đặc biệt nữa của 15M69 MIOM là việc tiến hành ngụy trang cho các đơn vị tên lửa chiến lược hoặc xây dựng tên lửa đạn đạo giả nhằm đánh lừa các phương tiện trinh sát của đối phương. Sau khi, tổ hợp tên lửa đạn đạo di động đã được triển khai và rút đi 15M69 MIOM sẽ có nhiệm vụ xóa dấu vết của các tổ hợp tên lửa này. Toàn bộ tổ hợp hỗ trợ kỹ thuật của 15M69 MIOM được đặt trên một khung gầm xe tải đặc chủng MZKT-7930 8x8, nó cũng được trang bị một cần cẩu cỡ nhỏ để hổ trợ việc triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo giả trên chiến trường hoặc công binh. Một tổ hợp 15M69 MIOM có thể mang theo tối đa 6 tên lửa đạn đạo giả, ngoài ra nó cũng được trang bị một loại tấm phủ đặc biệt có thể giúp các tổ hợp tên lửa đạn đạo thật biến mất trước các phương tiện trinh sát bằng vệ tinh của đối phương. Trong ảnh là một tổ hợp 15M69 MIOM được triển khai tham gia huấn luyện. Đi song song với nó một tổ hợp tên lửa đạn đạo di động “Yars”. 15M69 MIOM bên cạnh một tổ hợp tên lửa đạn đảo giả mà nó vừa triển khai. Việc triển khai một tổ hợp tên lửa đạn đạo giả đối với 15M69 MIOM chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn nhờ phần lớn các công đoạn đều đã được cơ giới hóa. Nếu nhìn từ trên cao khó có thể phân biệt được đâu là các tổ hợp tên lửa đạn đạo thật và đâu là các tên lửa giả do 15M69 MIOM triển khai. Một chiếc 15M69 MIOM tham gia vào đợt diễn tập huấn luyện vượt song với phà tự hành. Do có kích thước và trọng tải khá lớn nên 15M69 MIOM khó có thể đi qua được các loại cầu phao mà Quân đội Nga hiện có. Và để có thể vượt địa hình nước sâu 15M69 MIOM cần tới sự trợ giúp từ các loại phà tự hành chuyên dụng của lực lượng công binh. Dù việc có thiết kế phức tạp nhưng việc triển khai một tổ hợp 15M69 MIOM lại không chiếm quá nhiều thời gian của một đơn vị tên lửa chiến lược. Hiện tại số lượng tổ hợp hổ trợ kỹ thuật 15M69 MIOM đang được trang bị cho Quân đội Nga là khá hạn chế do một số nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên,15M69 MIOM sẽ là nhân tố không thể thiếu đối với bất cứ đơn vị tên lửa chiến lược nào của Quân đội Nga trong tương lai với những gì mà nó có thể làm được trên chiến trường. Video Lực lượng tên lửa chiến lược Nga - Nguồn: Sputnik Việt Nam