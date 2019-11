Lực lượng đặc biệt khiến biểu tình ở Iran không thể "ngon ăn"

Iran vừa trải qua một cuộc biểu tình ở quy mô lớn, ước tính có tới hàng trăm nghìn người trên khắp cả nước tham gia. Do quốc gia này quyết định tắt mạng internet trên toàn lãnh thổ như một cách "đóng cửa bảo nhau" khiến truyền thông thế giới gần như mù tịt về cuộc biểu tình. Tuy nhiên xét về tính chất, đây không khác gì một cuộc bạo loạn, lật đổ nhà nước. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, các cuộc biểu tình tương tự cũng từng bùng phát ở Ukraine hay gần đây nhất là Bolivia. Thế giới gọi đây là những cuộc "Cách Mạng Màu". Tuy nhiên kết cục ở Iran khác hoàn toàn với những cuộc cách mạng khác, thậm chí ngay cả khi quy mô bị đẩy lên cao hơn nữa, nhà nước Iran vẫn hoàn toàn có đủ khả năng đối phó. Nguồn ảnh: Pinterest. Điểm khác biệt lớn nhất của Iran so với những quốc gia từng xảy ra Cách Mạng Màu đó là Iran có lực lượng Vệ binh Cách Mạng. Đây là lực lượng được thành lập ngay sau khi Cách mạng Hồi giáo ở Iran thành công, tách biệt hoàn toàn với quân đội và cảnh sát. Nguồn ảnh: Pinterest. Lịch sử đã chứng minh, gần như mọi cuộc cách mạng sẽ thành công khi mà cảnh sát hoặc quân đội hoặc cả hai lực lượng này tuyên bố "trung lập" hoặc thẳng thừng tuyên bố ủng hộ người biểu tình. Nguồn ảnh: Mahmood. Tuy nhiên, ngay cả khi cảnh sát và quân đội Iran tuyên bố trung lập, quốc gia này vẫn còn "lực lượng thứ ba" - đó chính là lực lượng Vệ binh Cách mạng. Nguồn ảnh: WP. Lực lượng này tuyệt đối trung thành với nhà nước Iran, hoàn toàn không bị giới hạn trong hành động như quân đội hay cảnh sát. Vệ binh Cách mạng Iran gần như xuất hiện trong mọi mặt, can thiệp vào mọi khía cạnh của xã hội Iran nhằm giữ ổn định trật tự cho quốc gia này. Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn cử như trong cuộc bạo loạn hậu bầu cử ở Iran hồi năm 2009, lực lượng Vệ binh Cách mạng đã ra tay triệt để, đặt quyền lực của mình cao hơn cả cảnh sát, quân đội Iran để lập lại trật tự, giải tán được cuộc biểu tình, bạo loạn quy mô lớn này. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ cấu tổ chức trên lý thuyết, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có quân số khoảng 120.000 người. Tuy nhiên lực lượng này có thể "phồng" quân số rất nhanh khi tuyển chọn thêm cả các lực lượng cảnh sát, quân đội trung thành với nhà nước Iran nhằm bổ sung lực lượng, đủ quân số để đối đầu với bất cứ cuộc bao loạn nào. Nguồn ảnh: ISNA. Không chỉ giữ nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa trong nước, Vệ binh Cách mạng Iran còn không ngần ngại tham gia vào các cuộc xung đột giữa nước này với láng giềng, điển hình như cuộc chiến ở Syria năm 2011, ở Iraq năm 2014,... cũng đều có "dấu chân" của vệ binh cách mạng. Nguồn ảnh: Pinterest. Các hành động của lực lượng Vệ binh Cách mạng đã từng nhận rất nhiều sự chỉ trích của thế giới vì nó không tuân thủ theo bất cứ nguyên tắc nào. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng, nhờ có lực lượng "thứ ba" này mà nhà nước Hồi giáo Iran mới tồn tại được suốt gần nửa thế kỷ bị cấm vận qua. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khoe sức mạnh quân sự của mình.

