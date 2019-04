IRGC Iran có gì mà mạnh mồm “tàu chiến Mỹ đừng có lại gần“?

Một trong những phản ứng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố coi Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) là tổ chức khủng bố, mới đây tư lệnh IRGC đáp trả quyết liệt khi ra cảnh báo "Hải quân Mỹ phải giữ khoảng cách giữa các tàu của họ với tàu chiến IRGC tại vùng Vịnh". Nguồn ảnh: Wikipedia Chắc hẳn sẽ rất nhiều người phải tò mò về lực lượng trên biển của IRGC lớn tới chừng nào mà có thể mạnh mồm cảnh báo các tàu chiến khổng lồ của Mỹ (gồm cả tàu sân bay” nên giữ khoảng cách. Khám phá này 99% sẽ khiến nhiều người không khỏi “sốc”. Nguồn ảnh: Wikipedia Thực tế IRGC không có nổi trong tay một tàu chiến cỡ 1.000 tấn nào, thậm chí là loại 500 tấn. Phần lớn trang bị của hải quân IRGC là các tàu tên lửa siêu nhỏ, tàu phóng lôi, tàu tuần tra gắn pháo phản lực cao tốc… Nguồn ảnh: Wikipedia Loại tàu chiến to nhất mà IRGC có trong tay là các tàu tên lửa cỡ 200 tấn lớp Thondar Type P29B do nước này tự đóng (10 chiếc) theo mẫu tàu tên lửa Type 21 của Trung Quốc những năm 1960. Nguồn ảnh: Mehr Chiếc tàu tên lửa bé bỏng này được trang bị hai bệ phóng tên lửa chống hạm (loại C-802 hoặc C-704 của Trung Quốc), tháp pháo AK-230. Con tàu nhìn chung nổi bật với tốc độ cao, phù hợp với chiến thuật du kích là “bắn và chuồn ngay”. Nguồn ảnh: Arms ID'ed Ngoài ra, hải quân Vệ binh Cách mạng Iran còn có trng tay khoảng vài chục chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh siêu nhỏ có lượng giãn nước chỉ vài chục tấn, thường được trang bị 2 tên lửa chống hạm hạng nhẹ kiểu Trung Quốc. Nguồn ảnh: Uskowi on Iran Trong ảnh là kiểu tàu tên lửa siêu nhỏ được cho là thuộc lớp Tir II cải tiến. Nguồn ảnh: Encyclopedia Tất nhiên, dù nhỏ và cực nhỏ thế nhưng đây chính là sự nguy hiểm của chúng. Nhỏ nên diện tích phản xạ radar cực thấp khiến chúng gần như tàng hình, có thể bất thình lình xuất hiện phóng tên lửa sát thủ rồi bỏ chạy trong chớp mắt khi đối phương chưa kịp định thần. Nguồn ảnh: Wordpress Trong quá khứ đã từng xảy ra không ít vụ tàu chiến Mỹ bị những chiếc cano, thuyền máy cỡ nhỏ mang bom tấn công tự sát gây thiệt hại khó tưởng tượng. Cách chiến đấu của IRGC tương tự, nhưng ở đây họ dùng các tên lửa chống hạm nguy hiểm. Nguồn ảnh: Wordpress Cùng với tàu tên lửa, Hải quân IRGC còn có trong tay vài chục chiếc tàu, xuồng tuần tra cao tốc gắn súng máy hạng nặng hoặc các dàn pháo phản lực phóng loạt 107 hoặc 122mm. Nguồn ảnh: Telegraph Các quả đạn không điều khiển 122mm có thể “kém về độ chính xác, tản mát lớn”, tuy nhiên nếu bắn ở cự ly gần và cực gần thì nó không khác gì “tên lửa chống hạm”, dính một hoặc vài quả cũng đủ tàu chiến Mỹ phải về nhà nằm vài tháng. Nguồn ảnh: Navy Matters Hiện nay, IRGC bắt đầu được trang bị thêm các tàu công nghệ mới, siêu tốc như thiết kế tàu hai thân Shahid Nazeri. Nguồn ảnh: Twitter Chiếc tàu hai thân có kích thước khá lớn, trông khá đặc biệt, có sân đỗ cho trực thăng. Theo các nguồn tin, con tàu có thể chạy với tốc độ 28 hải lý/h, chở được 100 binh sĩ di chuyển tới 10.000km. Nguồn ảnh: C4 Defence Ngoài tàu chiến trên biển, IRGC còn được trang bị một số xe phóng tên lửa chống hạm trên bờ biển trang bị nhiều loại đạn có tầm bắn từ vài chục km tới 150-200km. Nguồn ảnh: Wikipedia Hiện nay, kho tên lửa chống hạm của IRGC trang bị một số loại gồm: Noor (sao chép C-802 Trung Quốc, tầm bắn từ 30-170km tùy phiên bản); Kowsar (sao chép loại C-701 của Trung Quốc, tầm bắn 15-20km); Nasr-1 (sao chép kiểu C-704, tầm bắn 35km); Qader (sao chép loại C-802 nhưng có cải tiến sâu, tầm bắn 300km). Nguồn ảnh: Wikipedia Mời độc giả xem video lực lượng đặc biệt của IRGC. Nguồn: Youtube

Một trong những phản ứng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố coi Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) là tổ chức khủng bố, mới đây tư lệnh IRGC đáp trả quyết liệt khi ra cảnh báo "Hải quân Mỹ phải giữ khoảng cách giữa các tàu của họ với tàu chiến IRGC tại vùng Vịnh". Nguồn ảnh: Wikipedia Chắc hẳn sẽ rất nhiều người phải tò mò về lực lượng trên biển của IRGC lớn tới chừng nào mà có thể mạnh mồm cảnh báo các tàu chiến khổng lồ của Mỹ (gồm cả tàu sân bay” nên giữ khoảng cách. Khám phá này 99% sẽ khiến nhiều người không khỏi “sốc”. Nguồn ảnh: Wikipedia Thực tế IRGC không có nổi trong tay một tàu chiến cỡ 1.000 tấn nào, thậm chí là loại 500 tấn. Phần lớn trang bị của hải quân IRGC là các tàu tên lửa siêu nhỏ, tàu phóng lôi, tàu tuần tra gắn pháo phản lực cao tốc… Nguồn ảnh: Wikipedia Loại tàu chiến to nhất mà IRGC có trong tay là các tàu tên lửa cỡ 200 tấn lớp Thondar Type P29B do nước này tự đóng (10 chiếc) theo mẫu tàu tên lửa Type 21 của Trung Quốc những năm 1960. Nguồn ảnh: Mehr Chiếc tàu tên lửa bé bỏng này được trang bị hai bệ phóng tên lửa chống hạm (loại C-802 hoặc C-704 của Trung Quốc), tháp pháo AK-230. Con tàu nhìn chung nổi bật với tốc độ cao, phù hợp với chiến thuật du kích là “bắn và chuồn ngay”. Nguồn ảnh: Arms ID'ed Ngoài ra, hải quân Vệ binh Cách mạng Iran còn có trng tay khoảng vài chục chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh siêu nhỏ có lượng giãn nước chỉ vài chục tấn, thường được trang bị 2 tên lửa chống hạm hạng nhẹ kiểu Trung Quốc. Nguồn ảnh: Uskowi on Iran Trong ảnh là kiểu tàu tên lửa siêu nhỏ được cho là thuộc lớp Tir II cải tiến. Nguồn ảnh: Encyclopedia Tất nhiên, dù nhỏ và cực nhỏ thế nhưng đây chính là sự nguy hiểm của chúng. Nhỏ nên diện tích phản xạ radar cực thấp khiến chúng gần như tàng hình, có thể bất thình lình xuất hiện phóng tên lửa sát thủ rồi bỏ chạy trong chớp mắt khi đối phương chưa kịp định thần. Nguồn ảnh: Wordpress Trong quá khứ đã từng xảy ra không ít vụ tàu chiến Mỹ bị những chiếc cano, thuyền máy cỡ nhỏ mang bom tấn công tự sát gây thiệt hại khó tưởng tượng. Cách chiến đấu của IRGC tương tự, nhưng ở đây họ dùng các tên lửa chống hạm nguy hiểm. Nguồn ảnh: Wordpress Cùng với tàu tên lửa, Hải quân IRGC còn có trong tay vài chục chiếc tàu, xuồng tuần tra cao tốc gắn súng máy hạng nặng hoặc các dàn pháo phản lực phóng loạt 107 hoặc 122mm. Nguồn ảnh: Telegraph Các quả đạn không điều khiển 122mm có thể “kém về độ chính xác, tản mát lớn”, tuy nhiên nếu bắn ở cự ly gần và cực gần thì nó không khác gì “tên lửa chống hạm”, dính một hoặc vài quả cũng đủ tàu chiến Mỹ phải về nhà nằm vài tháng. Nguồn ảnh: Navy Matters Hiện nay, IRGC bắt đầu được trang bị thêm các tàu công nghệ mới, siêu tốc như thiết kế tàu hai thân Shahid Nazeri. Nguồn ảnh: Twitter Chiếc tàu hai thân có kích thước khá lớn, trông khá đặc biệt, có sân đỗ cho trực thăng. Theo các nguồn tin, con tàu có thể chạy với tốc độ 28 hải lý/h, chở được 100 binh sĩ di chuyển tới 10.000km. Nguồn ảnh: C4 Defence Ngoài tàu chiến trên biển, IRGC còn được trang bị một số xe phóng tên lửa chống hạm trên bờ biển trang bị nhiều loại đạn có tầm bắn từ vài chục km tới 150-200km. Nguồn ảnh: Wikipedia Hiện nay, kho tên lửa chống hạm của IRGC trang bị một số loại gồm: Noor (sao chép C-802 Trung Quốc, tầm bắn từ 30-170km tùy phiên bản); Kowsar (sao chép loại C-701 của Trung Quốc, tầm bắn 15-20km); Nasr-1 (sao chép kiểu C-704, tầm bắn 35km); Qader (sao chép loại C-802 nhưng có cải tiến sâu, tầm bắn 300km). Nguồn ảnh: Wikipedia Mời độc giả xem video lực lượng đặc biệt của IRGC. Nguồn: Youtube