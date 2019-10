Lực lượng đặc biệt của Mỹ tập trận "nở hoa trong lòng địch" ở Đức

Cuộc tập trận Saber Junction 19 năm nay được Mỹ tổ chức cùng với sự tham gia của 5400 lính tới từ 15 quốc gia NATO với các khoa mục huấn luyện đổ bộ, tấn công "nở hoa trong lòng địch". Nguồn ảnh: BI. Kịch bản của cuộc tập trận bao gồm việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công, bảo vệ bãi đáp và quân đội các nước đồng minh NATO khác sẽ đổ bộ xuống bãi đáp bằng đường dù. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng bắn tỉa đặc nhiệm của quân đội Mỹ được lựa chọn làm nhiệm vụ xâm nhập, chỉ điểm và mở đường cho các đơn vị khác tiến công, chiếm đóng và phong tỏa bãi đổ bộ dù. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù trong thời buổi hiện đại ngày nay, đổ bộ đường dù ít khi được sử dụng nhưng vẫn được coi là một trong những cách tiến công nhanh và hiệu quả bậc nhất khi muốn triển khai một lượng quân đội lớn vào hậu tuyến của đối phương. Nguồn ảnh: BI. Trên thực tế, việc đổ bộ bằng máy bay trực thăng sẽ đảm bảo an toàn cho binh lính cũng như đảm bảo chắc chắn đúng địa điểm thay vì đổ bộ đường dù như thông thường - vốn dễ thả lính... nhầm địa điểm do nhiều lý do khách quan. Nguồn ảnh: BI. Nhiều loại trực thăng vận tải hạng nặng cũng được huy động để tham gia việc đổ bộ phương tiện cơ giới hạng nhẹ cho những đợt quân tiên phong. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng CH-47 Chinook thậm chí còn có thể mang được lựu pháo hạng nhẹ, đảm bảo cung cấp được hỏa lực mạnh cho các lực lượng tiên phong. Nguồn ảnh: BI.Saber Junction 19 năm nay có sự tham gia của 5400 lính tới từ 15 quốc gia NATO và đồng minh ở châu Âu bao gồm Armenia, Azerbaijan, Bosnia, BUlgaria, Croatia, Italia, Kosovo, Ba Lan, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ,... Nguồn ảnh: BI. Binh lính các nước chuẩn bị cho cuộc đổ bộ "nở hoa trong lòng địch trên sa bàn" trong khuôn khổ cuộc tập trận Saber Junction 19. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Choáng với màn "Voi đi bộ" của F-22 Raptor trong Không quân Mỹ.

