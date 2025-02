Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Ukraine dính đòn nặng ở Kursk

Chiến dịch đột phá của quân đội Ukraine (AFU) vào vùng Kursk của Nga đã kéo dài hơn 6 tháng. Mặc dù quân đội Nga (RFAF) đã phát động một số đợt tấn công và giành lại khoảng hai phần ba khu vực do AFU chiếm đóng, nhưng AFU vẫn còn kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ ở Kursk, bao gồm cả thị trấn Sudzha, trung tâm của quận Sudzhansky. Chắc chắn có những lý do tại sao AFU có thể giữ được những khu vực này; yếu tố cơ bản nhất là họ đã điều hầu hết các đơn vị thiết giáp hạng nặng tinh nhuệ và liên tục bổ sung quân số và vũ khí của mình tới Kursk. Có thể thấy, lãnh đạo Kiev thà chấp nhận thiệt hại để giữ được khu vực Kursk. Mặc dù chiến trường trung tâm Donbass, quân Ukraine đang thua “liểng xiểng”, nhưng mặt trận Kursk vẫn được ưu tiên quân số, vũ khí. Không chỉ quyết tâm giữ vững diện tích còn lại, AFU còn mạo hiểm phản công, mở rộng diện tích khu vực chiếm đóng. Tuy nhiên, khi AFU tập hợp lực lượng, họ liên tục bị trinh sát mặt đất, trên không có của RFAF săn tìm; khi bị phát hiện, họ sẽ dễ bị hỏa lực quân Nga tập kích. Vào ngày 3/2, một UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra một khu vực tập kết quân của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU, trong vành đai rừng gần đường cao tốc phía tây làng Ivolzhanskoye, ở tỉnh Sumy. Làng Ivolzhanskoye nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 20 km về phía đông, cách chiến tuyến ở Kursk khoảng 31 km về phía đông và 13 km về phía bắc. Để tránh bị trinh sát RFAF phát hiện, AFU tổ chức trú quân bí mật trong cánh rừng, gần đường cao tốc N-07/R-200 dẫn đến mặt trận Kursk. Có thể nói, đây là vị trí trú quân lý tưởng. RFAF chủ yếu sử dụng hai loại vũ khí để tấn công các khu vực tập trung bí mật như vậy. Một là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và loại còn lại là pháo phản lực phóng loạt (MRLS) tầm xa. Trong các đòn tập kích hỏa lực có diện rộng như thế này, RFAF thường sử dụng pháo phản lực tầm xa, sử dụng đạn tên lửa không điều khiển, có giá thành rẻ hơn và sẵn hơn. Tuy nhiên, để tăng tính bất ngờ, RFAF đã sử dụng tên lửa đạng đạo chiến thuật Iskander-M mang đầu đạn chùm, để tấn công khu vực tập kết của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU. Người phát ngôn của “Cụm quân phía Bắc” RFAF cho biết, cuộc tấn công của họ đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm binh sĩ Ukraine và phá hủy 20 xe bọc thép cùng 15 xe cơ giới khác. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU đã từng bị RFAF tiêu diệt trong trận bao vây Mariupol vào tháng 6/2022. sau trận Mariupol, AFU đã đầu tư xây dựng lại Lữ đoàn 36 và đơn vị này đã tham gia cuộc phản công Kherson năm 2022. Và hiện nay, Lữ đoàn được tăng viện cho mặt trận Kursk? Lúc đầu, sức mạnh và hiệu quả chiến đấu của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 sau khi tổ chức lại chưa mạnh, nhưng AFU đã đầu tư rất nhiều vào lực lượng Thủy quân lục chiến, nên đến năm 2023, khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 36 đã cơ bản được phục hồi và được điều đến chiến trường Donbass để tham gia cuộc phản công lớn vào mùa hè năm đó. Sau khi cuộc phản công lớn của AFU kết thúc thất bại, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 được chuyển về Kherson để tham gia chiến dịch vượt sông; mặc dù Lữ đoàn chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch vượt sông phiêu lưu này, nhưng đây cũng là đơn vị đầu tiên, được AFU rút khỏi chiến trường về tuyến sau nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và phục hồi sớm nhất, có nghĩa là trạng thái chiến đấu của Lữ đoàn Lục chiến số 36 sẽ được khôi phục nhanh nhất. Do đó, sau khi RFAF bất ngờ tấn công miền bắc Kharkov vào tháng 5/2024, AFU đã ngay lập tức điều Lữ đoàn Thủy quân 36 đến chiến trường Kharkov để tăng viện. Do đã tham gia nhiều trận chiến đấu sau khi tái thiết và đang trong tình trạng tái tổ chức tốt, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 đã chứng tỏ hiệu quả chiến đấu tốt. Sau khi AFU đột kích Kursk vào tháng 8/2024, cường độ chiến tranh ngày càng tăng cao, vì vậy Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 đã được tăng viện về hướng tây bắc của mặt trận Kursk. Trên chiến trường Kursk, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 có thành tích chiến đấu tổng thể tốt, có thể được xếp vào một trong những lữ đoàn tinh nhuệ của AFU. Do AFU tập trung lực lượng trên hướng Kursk, nên Lữ đoàn 36 cũng nhận được xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức. Ngoài ra, Lữ đoàn còn nhận thêm trang bị mới như xe tăng, UAV và tiếp tục bổ sung thêm quân số. Mặc dù các lữ đoàn AFU ở mặt trận Kursk đã phải chịu tổn thất nặng, nhưng họ vẫn có thể duy trì khả năng chiến đấu; đặc biệt là các lữ đoàn chủ lực cơ động, phải thực hiện các nhiệm vụ tấn công liên tục, để chống lại sức ép dữ dội của RFAF. Lần trước, RFAF đã phát hiện một đơn vị cấp tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 82 của AFU, trong khu rừng gần tỉnh Sumy, và sau đó đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M. Nhưng đó chỉ là một điểm tập kết quân nhỏ của AFU, nên mức độ thiệt hại không lớn. Lần này, vị trí tập kết của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 với quy mô lớn hơn, lại bị RFAF phát hiện, khi đang chuẩn bị tiến vào tăng viện cho các lực lượng AFU ở Kursk. Đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M của RFAF ngay lập tức được tung ra, khiến quân Lữ đoàn 36 thiệt hại nặng. Trang Topwar của Nga đưa tin, tại cánh rừng gần Ivolzhansky, Lữ đoàn 36 của AFU, gần đây được tăng cường quân mới huy động, đã mất tổng cộng ít nhất 32 đơn vị trang thiết bị, bao gồm cả phương tiện vận chuyển chở quân đến biên giới khu vực Kursk. Quân số thiệt mạng vẫn chưa được xác định, nhưng theo một số kênh đưa tin, vụ tấn công này khiến ít nhất một trăm quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. (nguồn ảnh, Sina, Topwar, Kyiv Post, TASS).

Chiến dịch đột phá của quân đội Ukraine (AFU) vào vùng Kursk của Nga đã kéo dài hơn 6 tháng. Mặc dù quân đội Nga (RFAF) đã phát động một số đợt tấn công và giành lại khoảng hai phần ba khu vực do AFU chiếm đóng, nhưng AFU vẫn còn kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ ở Kursk, bao gồm cả thị trấn Sudzha, trung tâm của quận Sudzhansky. Chắc chắn có những lý do tại sao AFU có thể giữ được những khu vực này; yếu tố cơ bản nhất là họ đã điều hầu hết các đơn vị thiết giáp hạng nặng tinh nhuệ và liên tục bổ sung quân số và vũ khí của mình tới Kursk. Có thể thấy, lãnh đạo Kiev thà chấp nhận thiệt hại để giữ được khu vực Kursk. Mặc dù chiến trường trung tâm Donbass, quân Ukraine đang thua “liểng xiểng”, nhưng mặt trận Kursk vẫn được ưu tiên quân số, vũ khí. Không chỉ quyết tâm giữ vững diện tích còn lại, AFU còn mạo hiểm phản công, mở rộng diện tích khu vực chiếm đóng. Tuy nhiên, khi AFU tập hợp lực lượng, họ liên tục bị trinh sát mặt đất, trên không có của RFAF săn tìm; khi bị phát hiện, họ sẽ dễ bị hỏa lực quân Nga tập kích. Vào ngày 3/2, một UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra một khu vực tập kết quân của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU, trong vành đai rừng gần đường cao tốc phía tây làng Ivolzhanskoye, ở tỉnh Sumy. Làng Ivolzhanskoye nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 20 km về phía đông, cách chiến tuyến ở Kursk khoảng 31 km về phía đông và 13 km về phía bắc. Để tránh bị trinh sát RFAF phát hiện, AFU tổ chức trú quân bí mật trong cánh rừng, gần đường cao tốc N-07/R-200 dẫn đến mặt trận Kursk. Có thể nói, đây là vị trí trú quân lý tưởng. RFAF chủ yếu sử dụng hai loại vũ khí để tấn công các khu vực tập trung bí mật như vậy. Một là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và loại còn lại là pháo phản lực phóng loạt (MRLS) tầm xa. Trong các đòn tập kích hỏa lực có diện rộng như thế này, RFAF thường sử dụng pháo phản lực tầm xa, sử dụng đạn tên lửa không điều khiển, có giá thành rẻ hơn và sẵn hơn. Tuy nhiên, để tăng tính bất ngờ, RFAF đã sử dụng tên lửa đạng đạo chiến thuật Iskander-M mang đầu đạn chùm, để tấn công khu vực tập kết của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU. Người phát ngôn của “Cụm quân phía Bắc” RFAF cho biết, cuộc tấn công của họ đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm binh sĩ Ukraine và phá hủy 20 xe bọc thép cùng 15 xe cơ giới khác. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU đã từng bị RFAF tiêu diệt trong trận bao vây Mariupol vào tháng 6/2022. sau trận Mariupol, AFU đã đầu tư xây dựng lại Lữ đoàn 36 và đơn vị này đã tham gia cuộc phản công Kherson năm 2022. Và hiện nay, Lữ đoàn được tăng viện cho mặt trận Kursk? Lúc đầu, sức mạnh và hiệu quả chiến đấu của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 sau khi tổ chức lại chưa mạnh, nhưng AFU đã đầu tư rất nhiều vào lực lượng Thủy quân lục chiến, nên đến năm 2023, khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 36 đã cơ bản được phục hồi và được điều đến chiến trường Donbass để tham gia cuộc phản công lớn vào mùa hè năm đó. Sau khi cuộc phản công lớn của AFU kết thúc thất bại, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 được chuyển về Kherson để tham gia chiến dịch vượt sông; mặc dù Lữ đoàn chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch vượt sông phiêu lưu này, nhưng đây cũng là đơn vị đầu tiên, được AFU rút khỏi chiến trường về tuyến sau nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và phục hồi sớm nhất, có nghĩa là trạng thái chiến đấu của Lữ đoàn Lục chiến số 36 sẽ được khôi phục nhanh nhất. Do đó, sau khi RFAF bất ngờ tấn công miền bắc Kharkov vào tháng 5/2024, AFU đã ngay lập tức điều Lữ đoàn Thủy quân 36 đến chiến trường Kharkov để tăng viện. Do đã tham gia nhiều trận chiến đấu sau khi tái thiết và đang trong tình trạng tái tổ chức tốt, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 đã chứng tỏ hiệu quả chiến đấu tốt. Sau khi AFU đột kích Kursk vào tháng 8/2024, cường độ chiến tranh ngày càng tăng cao, vì vậy Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 đã được tăng viện về hướng tây bắc của mặt trận Kursk. Trên chiến trường Kursk, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 có thành tích chiến đấu tổng thể tốt, có thể được xếp vào một trong những lữ đoàn tinh nhuệ của AFU. Do AFU tập trung lực lượng trên hướng Kursk, nên Lữ đoàn 36 cũng nhận được xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức. Ngoài ra, Lữ đoàn còn nhận thêm trang bị mới như xe tăng, UAV và tiếp tục bổ sung thêm quân số. Mặc dù các lữ đoàn AFU ở mặt trận Kursk đã phải chịu tổn thất nặng, nhưng họ vẫn có thể duy trì khả năng chiến đấu; đặc biệt là các lữ đoàn chủ lực cơ động, phải thực hiện các nhiệm vụ tấn công liên tục, để chống lại sức ép dữ dội của RFAF. Lần trước, RFAF đã phát hiện một đơn vị cấp tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 82 của AFU, trong khu rừng gần tỉnh Sumy, và sau đó đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M. Nhưng đó chỉ là một điểm tập kết quân nhỏ của AFU, nên mức độ thiệt hại không lớn. Lần này, vị trí tập kết của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 với quy mô lớn hơn, lại bị RFAF phát hiện, khi đang chuẩn bị tiến vào tăng viện cho các lực lượng AFU ở Kursk. Đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M của RFAF ngay lập tức được tung ra, khiến quân Lữ đoàn 36 thiệt hại nặng. Trang Topwar của Nga đưa tin, tại cánh rừng gần Ivolzhansky, Lữ đoàn 36 của AFU, gần đây được tăng cường quân mới huy động, đã mất tổng cộng ít nhất 32 đơn vị trang thiết bị, bao gồm cả phương tiện vận chuyển chở quân đến biên giới khu vực Kursk. Quân số thiệt mạng vẫn chưa được xác định, nhưng theo một số kênh đưa tin, vụ tấn công này khiến ít nhất một trăm quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. (nguồn ảnh, Sina, Topwar, Kyiv Post, TASS).