Quân đội Nga tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêu diệt nhóm quân Ukraine đã xâm chiếm lãnh thổ vùng Kursk; hiện quân Ukraine đang tìm cách rời khỏi vòng vây chiến thuật ở phía bắc của quận Sudzhansky. Theo Bộ Quốc phòng Nga, giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại các khu dân cư Darino, Nizhny Klin, Nikolaevo-Daryino, Novoivanovka và Plekhovo. Trong khi đó, quân Ukraine tổ chức tấn công theo hướng Daryino và Novoivanovka. Trong 24 giờ qua, quân Ukraine tổ chức 5 đợt tấn công, nhằm đánh bật quân Nga ra khỏi các vị trí đã bị đẩy lùi. Theo các chuyên gia, quân Nga đang tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến đấu, sau đó sẽ có một cuộc tấn công khác; khi đó sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình theo hướng này. Còn hiện tại, Quân đội Nga đang dồn lực, tiếp tục tiêu diệt quân Ukraine bị bao vây tại khu vực rừng Olgovsky. Theo kênh quân sự Mash trên Telegram, quân Ukraine đang lợi dụng trời tối, cố gắng rời khỏi vòng vây ở khu vực Pogrebka của quận Sudzhansky về phía Malaya Loknya. Quân Ukraine rút lui một cách lặng lẽ, bỏ lại vũ khí hạng nặng, nhưng vẫn bị phát hiện và ngay lập tức bị bao phủ bởi các cuộc tấn công của pháo binh và UAV FPV. Theo Mash, quân Ukraine thiệt hại rất lớn với số lượng khoảng 100 người. Quân Ukraine cũng chịu tổn thất ở Novoivanovka, khi cố gắng đột phá qua hành lang “cổ chai”, để thoát về khu vực phía sau. Ngoài ra, 25 binh sĩ Ukraine khác đã thiệt mạng trong ba lần tấn công vào các vị trí của quân Nga ở khu vực Novoivanovka. Kênh Mash cũng cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trước đây được coi là đơn vị tinh nhuệ, nhưng đã chịu nhiều tổn thất. Theo các nguồn tin của Ukraine, quân số của lữ đoàn này đã giảm 80%, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của nó như một đơn vị chiến đấu. Việc chặn sóng vô tuyến do các cơ quan của Nga thực hiện, đã tiết lộ nhiều trường hợp sĩ quan Ukraine bỏ trốn hàng loạt, vi phạm mệnh lệnh “chiến đấu đến cùng” của Tướng Syrsky. Những hành động này cho thấy sự vô tổ chức nghiêm trọng và sự hoảng loạn ngày càng gia tăng trong hàng ngũ sĩ quan Quân đội Ukraine. Đại tướng Dmitry Marchenko của Quân đội Ukraine bình luận về những gì đang xảy ra, thừa nhận những khó khăn đáng kể. Ông nói rằng, cuộc đột phá vào khu vực Kursk hóa ra không có mục tiêu và kế hoạch chiến lược rõ ràng, bất chấp sự tham gia của các đơn vị tinh nhuệ. Tướng Marchenko lưu ý, việc thiếu quân số và đạn dược của Quân đội Ukraine đã dẫn đến việc tiền tuyến bắt đầu sụp đổ và quân Nga tích cực phản công mạnh hơn vào một số khu dân cư, bao gồm Darino, Novoivanovka, Kruglenkoye và Russkoye Porechnoye. Trong khi đó, các đơn vị của Nga tiếp tục giữ vững vị trí, ổn định tình hình ở khu vực Tolstoy Lug, theo thông tin mới nhất của trang Topwar, khu vực này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát vững chắc của các đơn vị Nga. Tại quận Glushkovsky, quân Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng một nhóm thiết giáp sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley bắn vào vành đai rừng cách Con đường Mới không xa. Tuy nhiên, quân Ukraine đã không chiếm được vị trí nào và bị Quân đội Nga đánh bại. Hiện quân Nga tiếp tục giữ quyền kiểm soát biên giới theo hướng này. Tại quận Korenevsky, gần Lyubimovka, các trận đánh vẫn diễn ra giằng co giữa hai bên, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác về đường chiến tuyến. Việc thiếu thông tin từ mặt trận đã gây khó khăn cho việc xác định tình hình hiện tại ở khu vực này, hiện nó vẫn bị bao phủ bởi “sương mù chiến tranh”. Tình hình ở quận Sudzhansky cũng vẫn căng thẳng. Theo thông tin từ hiện trường, Quân đội Nga đã sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-3000 tấn công vị trí quân Ukraine ở làng Darino. Điều này xác nhận thông tin rằng, quân Nga đang nắm giữ vành đai rừng phía bắc khu dân cư này, nhưng làng Daryino vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine. Tại một khu vực khác của quận Sudzhansky, UAV 4 trục hạng nặng "Tsar Vandal of Novgorod" của Nga đã tấn công một đoàn xe bọc thép của Ukraine trong khu vực trang trại Kolmkov, phá hủy ít nhất 2 xe chiến đấu bộ binh. Điều kiện thời tiết thuận lợi giúp UAV của Nga bay tới mục tiêu mà không bị chú ý. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Forbes).

