Kursk: Giao tranh dữ dội, quân Ukraine cố gắng mở “nút cổ chai“

Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin chiến trường ngày 28/10 ra thông báo cho biết, “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga, tiếp tục thực hiện các hành động chiến đấu quyết liệt, nhằm tiêu diệt các đơn vị Ukraine đã xâm chiếm khu vực Kursk. Tình hình khu vực Kursk trong những ngày qua không có thay đổi đáng kể, hai bên vẫn đang ở thế trận giằng co và hiện tại cả hai bên đang nỗ lực giải quyết khó khăn để nâng cao thế trận chiến thuật. Tuy nhiên, Quân đội Nga đang cầm chân quân Ukraine ở khu vực Zeleny Shlyakh và Novoivanovka, tiếp tục tiêu diệt nhóm quân Ukraine trong khu vực rừng Olginsky. Theo Bộ Quốc phòng Nga, giao tranh đang diễn ra ác liệt ở các khu vực Darino, Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Nikolaevo-Daryino, Novoivanovka và Plekhovo. Trong ngày, quân Ukraine mở 7 đợt tấn công, cố gắng mở rộng “nút cổ chai” cho lực lượng của mình thoát khỏi vòng vây ở phía bắc quận Korenevsky, nhưng họ không phá được vòng vây. Kênh quân sự “Shot” trên mạng xã hội Telegram cho biết, cuối tuần qua tại vùng Kursk, Lực lượng Vũ trang Ukraine thiệt hại khoảng 400 quân, các làng Pushkarnoye, Russkoye Porechnoye và Cherkasy Porechnoye đã được quân Nga tái chiếm. Hiện chỉ còn khoảng 4 km nữa là quân Nga tiếp cận thị trấn Sudzha. Theo kênh "Arkhangel Spetsnaz" trên mạng Telegram, quân Ukraine một lần nữa cố gắng vượt qua biên giới ở quận Glushkovsky gần làng Novy Put, nhưng đã bị tiêu diệt. Giao tranh ác liệt ở Novoivanovka, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng giữ vững vị trí của mình. Các vành đai rừng đang bị hỏa lực bom pháo tàn phá gần làng Lyubimovka; hiện Lực lượng Vũ trang Ukraine đang gặp khó khăn lớn trong việc sơ tán những người bị thương; tình hình rất phức tạp do thời tiết cuối mùa thu, khiến mặt đất biến thành lầy lội do những cơn mưa. Theo kênh Rybar, trên mặt trận Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn trên toàn bộ tuyến đầu. Tại một số khu vực, quân Ukraine đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga, nhưng không thành công. Ở quận Glushkovo, quân Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực đường ray xe lửa phía nam làng Novy Put. Chưa có cảnh quay nào xác nhận việc quân Nga đã tái chiếm hoàn toàn khu vực này. Rybar cho biết, ở quận Korenevo, quân Ukraine đang cố gắng mở rộng hành lang của tuyến Zeleny Shlyakh - Nizhny Klyn. Trong ngày qua, quân Nga đã đẩy lùi ít nhất 2 cuộc tấn công của đối phương ở khu vực này. Về phía bắc, một nhóm thiết giáp Nga đã tiến vào khe núi Kalinov Log và các khu vực Dolzhik và Rossoshnoye. Giao tranh đang diễn ra ở khe núi Verkhnya Bloshka, đường Krepenets và đường Kazatsky Les. Tại quận Sudzha, quân Ukraine cũng đã cố gắng tấn công vào vùng lân cận Plekhovo, nhưng các thông tin mới đây về việc quân Nga giành lại quyền kiểm soát nơi này, hiện vẫn chưa được xác nhận. Tại làng Zaoleshenko, UAV trinh sát - tấn công Orion của Nga, đã phá hủy một xe tăng đối phương. Tổng thống Nga Putin, khi trả lời phóng vấn của các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, tổ chức tại thành phố Kazan của Nga vào ngày 25/10 cho biết, Quân đội Nga đang tích cực, tự tin tiến về phía trước, đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Tuy nhiên tình hình khu vực Kursk không đơn giản như vậy. Các lữ đoàn dự bị của Ukraine đang được tiếp tục tung vào Kursk; mặc dù cơ hội sống sót của các chiến binh và lính đánh thuê rời khỏi vùng Kursk đang ngày càng giảm đi; những cơn mưa không ngớt, biến những cánh đồng thành một bãi bùn. Việc di chuyển qua địa hình như vậy là vô cùng khó khăn, đặc biệt là các phương tiện cơ giới bánh hơi. Quân đội Nga tác chiến ở Kursk đã thay đổi chiến thuật, đó là thực hành tấn công theo các nhóm nhỏ từ 1-3 người và liên kết từ 2-3 nhóm, dưới sự chi viện hỏa lực của pháo binh, UAV FPV và trực thăng vũ trang, tiến tới một vị trí mà họ có thể có được chỗ đứng. Sau đó, tiếp tục phát triển theo đội hình sâu đo từng bước một. Các lữ đoàn Ukraine cũng đang cố gắng phản công theo nhóm nhỏ. Gần làng Zeleny Shlyakh, các vị trí phòng thủ của Nga bị tấn công bởi một trung đội quân Ukraine được xe tăng yểm trợ; đây là cuộc tấn công với lực lượng lớn hiếm thấy của quân Ukraine ở Kursk trong những tuần gần đây. Nhưng nỗ lực táo bạo này hóa ra lại thất bại, khi 18 lính Ukraine bị tiêu diệt, 3 xe tăng bị bắn cháy, số quân Ukraine còn lại bỏ chạy. Đáng chú ý là trong mấy ngày qua, quân Nga cũng đã tái chiếm được làng Cherkasy Konopelka, nơi mà quân Ukraine đã tích cực sử dụng để vận chuyển quân và vũ khí vào khu vực Kursk bị chiếm đóng. Vị trí từ ngôi làng này, đến thị trấn Sudzha chưa đầy 7 km. Đặc biệt việc quân Nga tái chiếm các làng Zeleny Shlyakh, Novoivanovka, Leonidovo và Malaya Loknya, giúp họ khép kín vòng vây xung quanh Lyubimovka, Tolstoy Lug và Pogrebki, nơi quân Ukraine vẫn còn hiện diện. Hiện có khoảng 2.000 quân Ukraine đã bị rơi “vào vạc”, như Tổng thống Putin đã lưu ý. Hiện số quân Ukraine này đã bị cắt đứt liên lạc với hậu phương; câu hỏi thú vị nhất là khi nào gọng kìm Leonidovo-Malaya Loknya sẽ đóng lại và các đơn vị Ukraine sẽ bị bao vây hoàn toàn ở đó? (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, TASS, Sputnik).

