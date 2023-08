Lữ đoàn 47 của Ukraine được NATO huấn luyện công phu thế nào?

Sáng ngày 27/7, sau khi phát động đợt hai cuộc phản công mùa hè 2023 được hơn một tháng, quân đội Ukraine đã bất ngờ xuất kích ở khu vực phía nam thị trấn Orikhiv thuộc tỉnh Zaporizhia và đạt được bước tiến đáng kể, khi đột phá được qua tuyến phòng thủ thứ nhất, tiến sâu 10 km vào trận địa phòng ngự của quân đội Nga. Hãng tin Mỹ CNN đưa tin, Vladimir, một sĩ quan chỉ huy thuộc Tập đoàn quân 58 của Nga, đóng quân tại Zaporizhia, cho biết trên mạng xã hội rằng, quân đội Ukraine đã điều hơn 100 xe bọc thép, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân tiến hành nhiều đợt tấn công gần Orikhiv và xuyên thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi.Lực lượng tấn công của Ukraine lần này là các "lữ đoàn NATO", được đào tạo ở nước ngoài và được trang bị vũ khí hạng nặng của phương Tây. Và giờ đây, các trận đánh khốc liệt đang diễn ra giữa các “lữ đoàn NATO” và các đơn vị phòng ngự của Nga. Theo người phát ngôn quân đội Ukraine Serhiy Cherevaty cho biết, họ đã đạt được tiến bộ đáng kể ở phía nam Zaporozhye, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố trong một bài phát biểu thường lệ trên truyền hình ngày hôm đó rằng, quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể ở phía nam Zaporozhye. Hãng tin Anh Reuters cho biết, quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo binh và UAV, đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và tiến sâu hơn 10 km; trước mắt vượt qua được bãi mìn của Nga và tiếp cận tuyến phòng ngự đầu tiên của Quân đội Nga. Nên nhớ là so với một tháng trước, Quân đội Ukraine chỉ có thể tiến một đến hai trăm mét hoặc ba trăm mét mỗi ngày. Nhưng đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, có vẻ tình huống này “hơi đột ngột”. Bây giờ, có vẻ như quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể ở phía nam Zaporozhye, và về cơ bản là chắc chắn. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, lực lượng chính của Ukraine trong cuộc tấn công, được các chỉ huy Nga gọi là "lữ đoàn NATO", vì được huấn luyện ở nước ngoài và được trang bị vũ khí hạng nặng của phương Tây. Tiền thân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là Tiểu đoàn đặc nhiệm 47 được thành lập vào tháng 4/2022. Sau khi thành lập, tiểu đoàn này lần đầu tiên nổi danh trong trận chiến đấu phòng ngự ở Sieverodonetsk, sau đó lập thành tích tốt ở “cối xay thịt” Bakhmut. Vào tháng 10/2022, Tiểu đoàn đặc nhiệm 47 được mở rộng lên thành Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và được đưa sang huấn luyện tại các quốc gia NATO. Về tổ chức biên chế của Lữ đoàn 47, được dập theo khung tổ chức biên chế của lữ đoàn bộ binh cơ giới khối NATO (ảnh huy hiệu của Lữ đoàn 47). Biên chế của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 hiện nay bao gồm 1 tiểu đoàn xe tăng, 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và 1 tiểu đoàn pháo binh trực thuộc và một số đơn vị bảo đảm, với tổng quân số khoảng 3.000 quân, do Đại tá Alexander Sack làm lữ đoàn trưởng. Ban đầu, tiểu đoàn xe tăng thuộc Lữ đoàn 47, được trang bị xe tăng M-55S do Slovenia viện trợ. Khi Đức viện trợ xe tăng Leopard 2, thì lập tức M55S được thay thế bằng xe tăng Leopard 2. Hiện tại, Lữ đoàn được trang bị 90 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ và 30 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2. Lữ đoàn được coi là “nắm đấm thép” của Quân đội Ukraine. Hiện nay, Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 100 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và gần như tất cả chúng đều được trang bị cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Điều này cho thấy tầm quan trọng và sự nổi bật của lữ đoàn này trong quân đội Ukraine. Trong cuộc phản công mùa hè vào tháng 6, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là đội tiên phong của quân đội Ukraine. Nhưng đối mặt với những bãi mìn quy mô lớn và dày đặc của quân đội Nga, đã có hơn chục xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và một số Leopard 2 đã bị hư hại. Mặc dù bị thiệt hại tương đối lớn, nhưng trên thực tế Lữ đoàn 47 đã chiến đấu trên mặt trận Zaporizhia hơn hai tháng; điều này cũng cho thấy Lữ đoàn vẫn có hiệu quả chiến đấu rất mạnh. Việc Lữ đoàn 47 vượt được 10 km và tiếp cận được chiến hào thứ nhất của quân Nga cho thấy hai điểm: Thứ nhất, quân Ukraine đã có các biện pháp đối phó hiệu quả với các bãi mìn quy mô lớn, mật độ cao. Đó có phải là vai trò của đạn chùm do Mỹ viện trợ hay không thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng vai trò của đạn chùm trên chiến trường là phải có. Thứ hai là sự suy giảm sức mạnh chiến đấu của quân đội Nga đã bắt đầu chuyển từ định lượng sang định tính. Mặc dù tiến độ phản công của quân đội Ukraine không có tiến bộ nhiều, nhưng nó vẫn gây áp lực rất lớn lên quân đội Nga. Minh chứng cho điều trên là quân đội Nga đã phải mở chiến dịch tấn công lên hướng Kharkov- Kupyansk với 100.000 quân, 900 xe tăng để kiềm chế quân Ukraine và giảm áp lực lên hướng Zaporozhye. Hơn nữa, trong hơn một tháng, quân đội Nga đã bị tiêu hao rất nhiều binh lính, trang thiết bị và đạn dược. Thậm chí Thiếu tướng Popov, Tư lệnh Tập đoàn quân 58 tinh nhuệ của Quân đội Nga đang bảo vệ khu vực Zaporozhye, đã khẩn thiết yêu cầu luân chuyển các đơn vị của mình về phía sau để nghỉ ngơi và kết quả là tướng Popov đã bị cách chức. Quân Nga đi kiểm tra vũ khí của Ukraine bị bỏ lại trong cuộc tấn công thất bại ngày 27/7 ở phía đông Rabotino. Trong đoạn video có thể thấy 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe tăng bị phá hủy. Nguồn Telegram

Sáng ngày 27/7, sau khi phát động đợt hai cuộc phản công mùa hè 2023 được hơn một tháng, quân đội Ukraine đã bất ngờ xuất kích ở khu vực phía nam thị trấn Orikhiv thuộc tỉnh Zaporizhia và đạt được bước tiến đáng kể, khi đột phá được qua tuyến phòng thủ thứ nhất, tiến sâu 10 km vào trận địa phòng ngự của quân đội Nga. Hãng tin Mỹ CNN đưa tin, Vladimir, một sĩ quan chỉ huy thuộc Tập đoàn quân 58 của Nga, đóng quân tại Zaporizhia, cho biết trên mạng xã hội rằng, quân đội Ukraine đã điều hơn 100 xe bọc thép, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân tiến hành nhiều đợt tấn công gần Orikhiv và xuyên thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi. Lực lượng tấn công của Ukraine lần này là các "lữ đoàn NATO", được đào tạo ở nước ngoài và được trang bị vũ khí hạng nặng của phương Tây. Và giờ đây, các trận đánh khốc liệt đang diễn ra giữa các “lữ đoàn NATO” và các đơn vị phòng ngự của Nga. Theo người phát ngôn quân đội Ukraine Serhiy Cherevaty cho biết, họ đã đạt được tiến bộ đáng kể ở phía nam Zaporozhye, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố trong một bài phát biểu thường lệ trên truyền hình ngày hôm đó rằng, quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể ở phía nam Zaporozhye. Hãng tin Anh Reuters cho biết, quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo binh và UAV, đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và tiến sâu hơn 10 km; trước mắt vượt qua được bãi mìn của Nga và tiếp cận tuyến phòng ngự đầu tiên của Quân đội Nga. Nên nhớ là so với một tháng trước, Quân đội Ukraine chỉ có thể tiến một đến hai trăm mét hoặc ba trăm mét mỗi ngày. Nhưng đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, có vẻ tình huống này “hơi đột ngột”. Bây giờ, có vẻ như quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể ở phía nam Zaporozhye, và về cơ bản là chắc chắn. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, lực lượng chính của Ukraine trong cuộc tấn công, được các chỉ huy Nga gọi là "lữ đoàn NATO", vì được huấn luyện ở nước ngoài và được trang bị vũ khí hạng nặng của phương Tây. Tiền thân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là Tiểu đoàn đặc nhiệm 47 được thành lập vào tháng 4/2022. Sau khi thành lập, tiểu đoàn này lần đầu tiên nổi danh trong trận chiến đấu phòng ngự ở Sieverodonetsk, sau đó lập thành tích tốt ở “cối xay thịt” Bakhmut. Vào tháng 10/2022, Tiểu đoàn đặc nhiệm 47 được mở rộng lên thành Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và được đưa sang huấn luyện tại các quốc gia NATO. Về tổ chức biên chế của Lữ đoàn 47, được dập theo khung tổ chức biên chế của lữ đoàn bộ binh cơ giới khối NATO (ảnh huy hiệu của Lữ đoàn 47). Biên chế của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 hiện nay bao gồm 1 tiểu đoàn xe tăng, 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và 1 tiểu đoàn pháo binh trực thuộc và một số đơn vị bảo đảm, với tổng quân số khoảng 3.000 quân, do Đại tá Alexander Sack làm lữ đoàn trưởng. Ban đầu, tiểu đoàn xe tăng thuộc Lữ đoàn 47, được trang bị xe tăng M-55S do Slovenia viện trợ. Khi Đức viện trợ xe tăng Leopard 2, thì lập tức M55S được thay thế bằng xe tăng Leopard 2. Hiện tại, Lữ đoàn được trang bị 90 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ và 30 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2. Lữ đoàn được coi là “nắm đấm thép” của Quân đội Ukraine. Hiện nay, Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 100 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và gần như tất cả chúng đều được trang bị cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Điều này cho thấy tầm quan trọng và sự nổi bật của lữ đoàn này trong quân đội Ukraine. Trong cuộc phản công mùa hè vào tháng 6, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là đội tiên phong của quân đội Ukraine. Nhưng đối mặt với những bãi mìn quy mô lớn và dày đặc của quân đội Nga, đã có hơn chục xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và một số Leopard 2 đã bị hư hại. Mặc dù bị thiệt hại tương đối lớn, nhưng trên thực tế Lữ đoàn 47 đã chiến đấu trên mặt trận Zaporizhia hơn hai tháng; điều này cũng cho thấy Lữ đoàn vẫn có hiệu quả chiến đấu rất mạnh. Việc Lữ đoàn 47 vượt được 10 km và tiếp cận được chiến hào thứ nhất của quân Nga cho thấy hai điểm: Thứ nhất, quân Ukraine đã có các biện pháp đối phó hiệu quả với các bãi mìn quy mô lớn, mật độ cao. Đó có phải là vai trò của đạn chùm do Mỹ viện trợ hay không thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng vai trò của đạn chùm trên chiến trường là phải có. Thứ hai là sự suy giảm sức mạnh chiến đấu của quân đội Nga đã bắt đầu chuyển từ định lượng sang định tính. Mặc dù tiến độ phản công của quân đội Ukraine không có tiến bộ nhiều, nhưng nó vẫn gây áp lực rất lớn lên quân đội Nga. Minh chứng cho điều trên là quân đội Nga đã phải mở chiến dịch tấn công lên hướng Kharkov- Kupyansk với 100.000 quân, 900 xe tăng để kiềm chế quân Ukraine và giảm áp lực lên hướng Zaporozhye. Hơn nữa, trong hơn một tháng, quân đội Nga đã bị tiêu hao rất nhiều binh lính, trang thiết bị và đạn dược. Thậm chí Thiếu tướng Popov, Tư lệnh Tập đoàn quân 58 tinh nhuệ của Quân đội Nga đang bảo vệ khu vực Zaporozhye, đã khẩn thiết yêu cầu luân chuyển các đơn vị của mình về phía sau để nghỉ ngơi và kết quả là tướng Popov đã bị cách chức. Quân Nga đi kiểm tra vũ khí của Ukraine bị bỏ lại trong cuộc tấn công thất bại ngày 27/7 ở phía đông Rabotino. Trong đoạn video có thể thấy 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe tăng bị phá hủy. Nguồn Telegram