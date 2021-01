Lớp khu trục hạm Trung Quốc coi trọng hơn cả tàu sân bay

Khu trục hạm lớp Type 055 được coi là thành tựu công nghệ lớn nhất của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong thập kỷ vừa qua và là sự bảo đảm sự cân bằng chiến thuật, khi so sánh với các khu trục hạm của các đối thủ như Nhật Bản hay Mỹ. Đảm bảo cho hải quân Trung Quốc đứng vào tốp 3 thế giới. Với chiều dài 183m, tốc độ tối đa 35 hải lý/h, lượng giãn nước đầy tải lên tới gần 13.000 tấn, khu trục hạm Type 055 hiện là chiến hạm có lượng giãn nước lớn nhất trên thế giới, vượt qua chiến hạm Sejeong Đại Đế của Hàn Quốc giữ kỷ lục trước đó.Tàu khu trục Type 055 có hỏa lực siêu mạnh với 112 giếng phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), có thể phóng trên mười loại tên lửa khác nhau; trong đó có tên lửa phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-26; tên lửa phòng không tiên tiến DK-10A Quad, đánh chặn tên lửa hành trình. Tên lửa HQ-9B đảm nhiệm vai trò phòng không hạm và chống tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối tiên tiến, có tính năng tương tự như hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường tầm cao THAAD của Mỹ và tổ hợp phòng không đa năng tầm gần HQ-10. Ngoài khả năng phòng không hạm, Type 055 còn trang bị loại tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 có sức công phá lớn, tốc độ cao và tầm bắn rất xa (hơn 500km); nhiều tính năng kỹ chiến thuật hơn hẳn tên lửa Tomahawk cận âm của Mỹ; ngoài ra có thể tấn công mục tiêu mặt đất. Tên lửa YJ-18 có khả năng tăng tốc tới Mach 3 khi tấn công mục tiêu, có thể đánh chìm tàu đối phương chỉ bằng một phát bắn; YJ-18 được trang bị cho tàu khu trục lớp Type 052D lần đầu tiên, khi biên chế cho Type 055, khiến khu trục hạm hạng nặng này có lợi thế hơn hẳn, so với các khu trục hạm đối thủ, hiện đang trong biên chế, trong lực lượng hải quân trên toàn thế giới. Ngoài ra, Type 055 được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10 (tương tự tên lửa Kh-55 của Liên Xô cũ); pháo hạm tấn công mặt đất loại H/PJ-38 130 mm. So với tàu khu trục 052D, Type 055 không chỉ có lượng giãn nước lớn hơn mà còn mang nhiều vũ khí hơn. Số lượng giếng đạn đã tăng từ 64 lên 112; nhưng cải tiến đó cũng chưa có tính quyết định, cải tiến lớn nhất của Type 055 là việc nâng cấp radar từ radar mảng pha quét điện tử chủ động, lên radar mảng pha quét điện tử chủ động băng tần kép đầu tiên trên thế giới; đây là cải tiến lớn, giúp Type 055 có năng lực chiến đấu vượt trội. Trang bị cốt lõi của Type 055 là radar băng tần kép và hàng trăm tên lửa phòng không, nên nhiệm vụ chính của Type 055 là phòng không, chống ngầm, tiến công các mục tiêu mặt đất, trinh sát…và đóng vai trò là "xương sống" trong phòng không hạm và thu thập thông tin trong biên đội tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, tàu sân bay giữ vai trò là trung tâm của đội hình và là lực lượng chính của các cuộc không kích. Khi thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên mặt đất, các cuộc tấn công máy bay chiến đấu thực hiện, sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với các tên lửa được phóng từ trên tàu, cho dù là ở bất kỳ cự ly nào. Do đó, trong biên đội tàu sân bay Trung Quốc, tiêm kích hạm sẽ đảm nhiệm vai trò chính tiến công các mục tiêu mặt đất, mặt nước; nhiệm vụ chính các tàu khu trục là đảm nhiệm phòng không hạm và chống ngầm trong biên đội và chỉ đảm nhiệm vai trò phụ trợ tiến công mặt đất; vì vậy vai trò của Type 055 có ý nghĩa đặc biệt đối với biên đội tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc. Từ so sánh trang bị so với các loại tàu khác cùng đảm nhiệm tính năng, như tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ chẳng hạn, Type 055 có lợi thế hơn khi đang dẫn đầu về radar và các thiết bị điện tử khác. Do vậy Type 055 có thể có ưu thế vượt trội, dẫn đầu thế giới trong khoảng 5 đến 6 năm nữa. Mặc dù tàu sân bay Type 001 (Sơn Đông) của Trung Quốc về năng lực chiến đấu đã được cải thiện rất nhiều so tàu Liêu Ninh, dù không có nhiều thay đổi về ngoại hình, nhưng số lượng máy bay chiến đấu tăng gấp đôi (36 chiếc), giúp cải thiện đáng kể hiệu suất chiến đấu của tàu sân bay Trung Quốc. Nhưng so với tàu sân bay của Mỹ, tàu sân bay của Trung Quốc về khoảng cách trình độ cách nhau cả thế hệ. Về tải trọng, tàu sân bay lớp Ford mới nhất của Hải quân Mỹ có lượng giãn nước đầy tải đạt hơn 110.000 tấn; số lượng máy bay trên tàu sân bay là gần 100, gấp đôi so với Type 001. Cùng với đó là sự chênh lệch về chất lượng máy bay trang bị trên tàu, khi tiêm kích hạm J-15 không thể so sánh được với F-35C; việc không có máy phóng, làm cho các tàu sân bay của Trung Quốc không thể trang bị máy bay cảnh báo sớm cánh cố định và tiêm kích hạm không thể mang đủ tải trọng vũ khí cất cánh; do vậy, năng lực chiến đấu máy bay trên hạm của Trung Quốc, cũng chỉ bằng nửa tàu sân bay của Mỹ. Vì vậy, khi đánh giá vai trò của các loại tàu chiến trong biên đội tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc, thì tàu khu trục Type 055 được giới quân sự Trung Quốc đánh giá có vai trò cao hơn so với tàu sân bay của họ. Nguồn ảnh: Sina. Sức mạnh của khu trục hạm Type 055 trong biên chế Hải quân Trung Quốc. Nguồn: QPVN.

