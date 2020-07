Hải quân Trung Quốc trang bị khu trục Type 055 để cạnh tranh với ai?

Ngày 24/8/2018, chiếc tàu đầu tiên mang tên Nanchang (Nam Xương), số hiệu 101, thuộc lớp tàu khu trục Type 055 DDG của PLAN đã bắt đầu các giai đoạn thử nghiệm toàn diện trên biển; đến ngày 12/1 vừa qua, Nam Xương được biên chế cho Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Lễ hạ thủy tàu Nam Xương - Nguồn: PLAN Nam Xương là tàu đầu tiên trong số 6 tàu Type 055, PLAN dự định sẽ tăng lên 8 chiếc và hoàn thành trong giai đoạn 2018-2022. Hai chiếc khác của lớp tàu này đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên vào tháng 7/2018 và các mô-đun của một tàu khác gần như cũng đã hoàn thành tại nhà máy đóng tàu này. Ảnh: Tàu Nam Xương đang đóng tại xưởng - Nguồn: PLAN Theo Kế hoạch PLAN đóng mới 8 tàu Type 055, hiện tại đã có 4 tàu được hạ thủy đó là: Tàu thứ nhất và thứ 2 được đóng tại Nhà máy Giang Nam và hạ thủy lần lượt vào tháng 6/2017, tháng 4/2018 và đang bắt đầu thử nghiệm trên biển; 2 tàu thứ 3 và 4 được hạ thủy vào tháng 7/2018 tại Nhà máy Đại Liên và đang được hoàn thiện. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN Chi phí dự tính cho mỗi tàu đã được công khai, khoảng 903 triệu USD. The các chuyên gia quân sự, trong số 8 tàu đóng theo kế hoạch thì sẽ có 4 tàu được trang bị cho Đội tàu Khu trục số 1 thuộc Hạm đội Bắc Hải, 4 tàu còn lại sẽ biên chế cho Đội tàu Khu trục số 9 của Hạm đội Nam Hải. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm trên biển - Nguồn: PLAN Hiện nay, trong biên chế của PLAN có 6 đội tàu khu trục, và để trang bị đồng đều thì số tàu Type 055 cần đóng là 24 chiếc. Tuy nhiên, dự đoán này có thể không chính xác, nhưng PLAN đã nhấn mạnh tham vọng xây dựng một lực lượng tàu chiến đấu chủ lực với tốc độ nhanh nhất. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN Có thể PLAN đã lên kế hoạch trang bị 24 chiếc Type 055 nhằm thực hiện các chương trình nâng cấp liên tục. Những chương trình Type 055 có thể sẽ là các chương trình đóng mới các phiên bản như Type 055A, Type 055B và các phiên bản tiếp theo với những nâng cấp sâu hơn về tính năng. Ảnh: Các tàu chiến lớp Type 055 đang hoàn thiện tại nhà máy - Nguồn: PLAN Type 055 là nền tảng đa năng và có thể được triển khai thực hiện phòng không tầm xa, tác chiến chống tàu mặt nước, tác chiến chống máy bay đối phương và cả tác chiến chống ngầm. Tàu có chiều dài 180 m, rộng 20 m, mớn nước 6,6 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 11.500-12.000 tấn. Ảnh: Đồ họa tính năng Type 055 - Nguồn: Sina Tàu sử dụng hệ thống động lực COGAG thông dụng, gồm 4 động cơ tua-bin khí QC-280 công suất 28MW với 2 trục truyền động. Tàu không được trang bị hệ thống động lực điện tích hợp và các chi tiết cụ thể về chúng vẫn còn bí mật. Ảnh: Động cơ GT-25000 của Ucraina, tiền thân của QC-280 - Nguồn: Deagel Hệ thống trinh sát chính của Type 055 là một phiên bản mới của radar mạng pha chủ động H/LJG-346 hay còn có tên gọi Type 346B, hoạt động trên 2 băng tần S và C. Ngoài ra, trong thiết kế còn có radar H/LJG-347B, hoạt động trên băng tần X, bố trí trên 4 mặt của đài chỉ huy, giống như hệ thống Aegis của Mỹ. Ảnh: Radar trên tàu Nam Xương (khoanh vùng màu đỏ) - Nguồn: PLAN Type 055 được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) lên tới 112 ống phóng, các ống phóng có đường kính 0,85 m và phù hợp với nhiều kích thước dài khác nhau của tên lửa. Kích thước này lớn hơn so với VLS Mk-41 của tàu chiến Mỹ (0,635 m), thậm chí VLS của tàu Zumwalt là Mk-57 PVLS cũng chỉ có đường kính là 0,71 m. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN VLS của Type 055 là một hệ thống ống phóng đồng tâm (CCL), có thể phóng tên lửa theo cả hai phương thức là phóng nóng và phóng lạnh, điều đó cho thấy sẽ có nhiều loại tên lửa khác nhau có thể được trang bị trên tàu. Ảnh: Đồ họa tàu Nam Xương phóng tên lửa phòng không - Nguồn: PLAN VLS đa năng của Type 055 có 3 kích thước dài khác nhau, kích thước dài nhất là 9 m, vì thế có thể phóng các tên lửa có kích thước lớn hơn so với các đối thủ khác trên thế giới, bất kể là tên lửa phòng không, chống tàu mặt nước, tên lửa hành trình tấn công đất liền, chống ngầm hay thậm chí cả tên lửa đạn đạo. Ảnh: Đồ họa bố trí vũ khí trên Type 055 - Nguồn: Sina Việc phát triển và trang bị VLS của PLAN cho thấy tham vọng đưa vào trang bị các tên lửa mới trong tương lai và khả năng sử dụng tất cả các loại tên lửa phòng không và chống tàu hiện có trong trang bị của PLAN; bao gồm tên lửa chống tàu YJ-18 và các biến thể của tên lửa phòng không HHQ-9. Ảnh: Hệ thống VLS của Type 055 - Nguồn: Sina Lớp tàu Type 055 được trang bị pháo chính 130 mm H/PJ-38, giống với pháo chính trên tàu Type 052D. Ngoài ra còn được trang bị các hệ thống vũ khí tầm gần H/PJ-11 và HHQ-10 cùng các máy phóng nhiễu và các ống phóng ngư lôi 324 mm, bố trí theo cụm 3 ống phóng. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN Với lượng giãn nước lớn hơn gần một phần ba so với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ, Type 055 là những tàu chiến lớn nhất thế giới được đóng trong thời điểm hiện nay. Ảnh: Lễ hạ thủy Tàu Nam Xương - Nguồn: PLAN Cùng với việc liên tiếp đóng thêm tàu sân bay, thì việc phát triển lớp tàu Type 055 thể hiện tham vọng vươn xa của Hải quân Trung Quốc, là phương tiện giúp trực tiếp cạnh tranh vị trí siêu cường Hải quân với Mỹ của PLAN. Ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Nguồn: Sina. Video Các nước phản đối Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông - Nguồn: VTC1

Ngày 24/8/2018, chiếc tàu đầu tiên mang tên Nanchang (Nam Xương), số hiệu 101, thuộc lớp tàu khu trục Type 055 DDG của PLAN đã bắt đầu các giai đoạn thử nghiệm toàn diện trên biển; đến ngày 12/1 vừa qua, Nam Xương được biên chế cho Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Lễ hạ thủy tàu Nam Xương - Nguồn: PLAN Nam Xương là tàu đầu tiên trong số 6 tàu Type 055, PLAN dự định sẽ tăng lên 8 chiếc và hoàn thành trong giai đoạn 2018-2022. Hai chiếc khác của lớp tàu này đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên vào tháng 7/2018 và các mô-đun của một tàu khác gần như cũng đã hoàn thành tại nhà máy đóng tàu này. Ảnh: Tàu Nam Xương đang đóng tại xưởng - Nguồn: PLAN Theo Kế hoạch PLAN đóng mới 8 tàu Type 055, hiện tại đã có 4 tàu được hạ thủy đó là: Tàu thứ nhất và thứ 2 được đóng tại Nhà máy Giang Nam và hạ thủy lần lượt vào tháng 6/2017, tháng 4/2018 và đang bắt đầu thử nghiệm trên biển; 2 tàu thứ 3 và 4 được hạ thủy vào tháng 7/2018 tại Nhà máy Đại Liên và đang được hoàn thiện. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN Chi phí dự tính cho mỗi tàu đã được công khai, khoảng 903 triệu USD. The các chuyên gia quân sự, trong số 8 tàu đóng theo kế hoạch thì sẽ có 4 tàu được trang bị cho Đội tàu Khu trục số 1 thuộc Hạm đội Bắc Hải, 4 tàu còn lại sẽ biên chế cho Đội tàu Khu trục số 9 của Hạm đội Nam Hải. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm trên biển - Nguồn: PLAN Hiện nay, trong biên chế của PLAN có 6 đội tàu khu trục, và để trang bị đồng đều thì số tàu Type 055 cần đóng là 24 chiếc. Tuy nhiên, dự đoán này có thể không chính xác, nhưng PLAN đã nhấn mạnh tham vọng xây dựng một lực lượng tàu chiến đấu chủ lực với tốc độ nhanh nhất. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN Có thể PLAN đã lên kế hoạch trang bị 24 chiếc Type 055 nhằm thực hiện các chương trình nâng cấp liên tục. Những chương trình Type 055 có thể sẽ là các chương trình đóng mới các phiên bản như Type 055A, Type 055B và các phiên bản tiếp theo với những nâng cấp sâu hơn về tính năng. Ảnh: Các tàu chiến lớp Type 055 đang hoàn thiện tại nhà máy - Nguồn: PLAN Type 055 là nền tảng đa năng và có thể được triển khai thực hiện phòng không tầm xa, tác chiến chống tàu mặt nước, tác chiến chống máy bay đối phương và cả tác chiến chống ngầm. Tàu có chiều dài 180 m, rộng 20 m, mớn nước 6,6 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 11.500-12.000 tấn. Ảnh: Đồ họa tính năng Type 055 - Nguồn: Sina Tàu sử dụng hệ thống động lực COGAG thông dụng, gồm 4 động cơ tua-bin khí QC-280 công suất 28MW với 2 trục truyền động. Tàu không được trang bị hệ thống động lực điện tích hợp và các chi tiết cụ thể về chúng vẫn còn bí mật. Ảnh: Động cơ GT-25000 của Ucraina, tiền thân của QC-280 - Nguồn: Deagel Hệ thống trinh sát chính của Type 055 là một phiên bản mới của radar mạng pha chủ động H/LJG-346 hay còn có tên gọi Type 346B, hoạt động trên 2 băng tần S và C. Ngoài ra, trong thiết kế còn có radar H/LJG-347B, hoạt động trên băng tần X, bố trí trên 4 mặt của đài chỉ huy, giống như hệ thống Aegis của Mỹ. Ảnh: Radar trên tàu Nam Xương (khoanh vùng màu đỏ) - Nguồn: PLAN Type 055 được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) lên tới 112 ống phóng, các ống phóng có đường kính 0,85 m và phù hợp với nhiều kích thước dài khác nhau của tên lửa. Kích thước này lớn hơn so với VLS Mk-41 của tàu chiến Mỹ (0,635 m), thậm chí VLS của tàu Zumwalt là Mk-57 PVLS cũng chỉ có đường kính là 0,71 m. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN VLS của Type 055 là một hệ thống ống phóng đồng tâm (CCL), có thể phóng tên lửa theo cả hai phương thức là phóng nóng và phóng lạnh, điều đó cho thấy sẽ có nhiều loại tên lửa khác nhau có thể được trang bị trên tàu. Ảnh: Đồ họa tàu Nam Xương phóng tên lửa phòng không - Nguồn: PLAN VLS đa năng của Type 055 có 3 kích thước dài khác nhau, kích thước dài nhất là 9 m, vì thế có thể phóng các tên lửa có kích thước lớn hơn so với các đối thủ khác trên thế giới, bất kể là tên lửa phòng không, chống tàu mặt nước, tên lửa hành trình tấn công đất liền, chống ngầm hay thậm chí cả tên lửa đạn đạo. Ảnh: Đồ họa bố trí vũ khí trên Type 055 - Nguồn: Sina Việc phát triển và trang bị VLS của PLAN cho thấy tham vọng đưa vào trang bị các tên lửa mới trong tương lai và khả năng sử dụng tất cả các loại tên lửa phòng không và chống tàu hiện có trong trang bị của PLAN; bao gồm tên lửa chống tàu YJ-18 và các biến thể của tên lửa phòng không HHQ-9. Ảnh: Hệ thống VLS của Type 055 - Nguồn: Sina Lớp tàu Type 055 được trang bị pháo chính 130 mm H/PJ-38, giống với pháo chính trên tàu Type 052D. Ngoài ra còn được trang bị các hệ thống vũ khí tầm gần H/PJ-11 và HHQ-10 cùng các máy phóng nhiễu và các ống phóng ngư lôi 324 mm, bố trí theo cụm 3 ống phóng. Ảnh: Tàu Nam Xương đang thử nghiệm - Nguồn: PLAN Với lượng giãn nước lớn hơn gần một phần ba so với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ, Type 055 là những tàu chiến lớn nhất thế giới được đóng trong thời điểm hiện nay. Ảnh: Lễ hạ thủy Tàu Nam Xương - Nguồn: PLAN Cùng với việc liên tiếp đóng thêm tàu sân bay, thì việc phát triển lớp tàu Type 055 thể hiện tham vọng vươn xa của Hải quân Trung Quốc, là phương tiện giúp trực tiếp cạnh tranh vị trí siêu cường Hải quân với Mỹ của PLAN. Ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Nguồn: Sina. Video Các nước phản đối Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông - Nguồn: VTC1