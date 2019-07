Lô vũ khí Đài Loan mua từ Mỹ mạnh nhường nào?

Đầu tiên và cũng thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà Đài Loan nhận được trong hợp đồng vũ khí 2,2 tỷ USD này đó là 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2T Abrams do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Militarynews. Phiên bản M1A2T là bản cải biên được phát triển từ M1A2C dành riêng cho Đài Loan. Phiên bản này đã lộ diện từ tháng 3 năm nay và như một lẽ đương nhiên, Đài Loan chuẩn bị được sở hữu loại xe tăng này. Nguồn ảnh: Militarynews. Đây cũng có thể xem là thứ vũ khí mạnh nhất Đài Loan nhận được trong lô vũ khí 2,2 tỷ USD. Nếu hợp đồng này được hoàn thiện, Đài Loan sẽ là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á Thái Bình Dương sở hữu loại xe tăng này. Nguồn ảnh: Militarynews. Ngoài ra, trong lô hãng vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD này Mỹ còn cung cấp cho Đài Loan 250 tên lửa FIM-92 Stinger. Đây là loại tên lửa phòng không vác vai chuyên dùng để đánh các mục tiêu tầm thấp. Nguồn ảnh: Militarynews. Mỗi tên lửa FIM-92 có giá 38.000 USD và loại tên lửa này đã được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1981 tới nay. Nguồn ảnh: Militarynews. Điều khó hiểu là trong hợp đồng vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan còn có sự xuất hiện của một vài loại súng máy, bao gồm 216 khẩu súng máy đa dụng M240. Nguồn ảnh: Militarynews. Đáng nói ở đây đó là số lượng của các khẩu súng máy này là khá... "lẻ" và rất ít ỏi. Nguồn ảnh: Militarynews. Bên cạnh M240, Mỹ cũng cung cấp cho Đài Loan 122 khẩu súng máy hạng nặng Browning M2 - loại súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7mm rất phổ biến trong quân đội Mỹ hiện nay. Nguồn ảnh: Militarynews. Tuy nhiên thậm chí số lượng của Browning M2 còn ít hơn so với M240 và không hiểu với số lượng hơn một trăm khẩu súng máy hạng nặng này, Đài Loan có thể làm được gì. Nguồn ảnh: Militarynews. Để vận tải xe tăng M1A1, Đài Loan buộc phải chi thêm tiền để mua các phương tiện phụ trợ chính chủ do Mỹ sản xuất vì không mấy quốc gia trên thế giới sản xuất các phương tiện hỗ trợ hạng nặng dành cho một loại xe tăng trên 60 tấn như M1A1. Nguồn ảnh: Militarynews. Cụ thể trong hợp đồng mua bán với Mỹ, Đài Loan cũng đặt mua 16 xe vận chuyển thiết bị hạng nặng loại M1070A1. Nguồn ảnh: Militarynews. Ngoài ra còn có thêm 14 thiết giáp cứu hộ xe tăng M88A2 - loại phương tiện cứu hộ xe tăng có trọng lượng còn... lớn hơn cả xe tăng M1A2. Nguồn ảnh: Militarynews. Hiện tại, Bắc Kinh đang tỏ ra không hài lòng với quyết định bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan và yêu cầu Washington xem xét lại hợp đồng này. Trong khi đó Lầu Năm Góc lại khẳng định hợp đồng này "không liên quan đến Bắc Kinh". Nguồn ảnh: Militarynews. Mời độc giả xem Video: Xe tăng M1A2 của Mỹ.

