Lo ngại Nga, Mỹ chi tỷ USD nâng cấp pháo tự hành Paladin

Theo thông tin được Bộ quốc phòng Mỹ xác nhận, quân đội nước này sẵn sàng chi 1,3 tỷ USD để nâng cấp 177 hệ thống pháo tự hành M109A5 của nước này lên phiên bản M109A6 Paladin. Nguồn ảnh: Sina. So với phiên bản cũ, pháo tự hành M109A6 Paladin có hệ thống giáp được nâng cấp, khu vực chứa đạn pháo được cải tiến để an toàn hơn cho kíp lái trong quá trình chiến đấu và di chuyển. Ngoài ra, hệ thống động cơ và truyền động cũng được cải tiến. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất của M109A6 Paladin lại nằm hở hệ thống định vị, hệ thống cảm biến điện tử và hệ thống tự động ngắm bắn, tự động phản pháo. Các hệ thống này được coi là sử dụng công nghệ hiện đại với khả năng chống nhiễu và chống áp chế điện tử. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống máy tính của Paladin có thể vượt qua bức tường nhiễu áp chế điện tử của đối phương để gửi thông tin phần tử bắn của mục tiêu về trung tâm điều khiển hoả lực. Paladin cũng có khả năng lấy phần tử bắn của mục tiêu từ trung tâm điều khiển hoả lực để có thể triển khai hoả lực chính xác mà không cần phải liên lạc bằng "mồm" giữa các kíp chiến đấu với nhau, đảm bảo chính xác. Nguồn ảnh: Sina. Điều này cho phép một loạt các tổ hợp Paladin ở các vị trí khác nhau có thể cùng khai hoả vào một mục tiêu, đánh theo kiểu pháo bầy, khiến đối phương bị áp chế hoàn toàn bởi hỏa lực pháo binh. Nguồn ảnh: Sina. Cơ chế bắn mới cũng cho phép Paladin có thể chuyển trạng thái từ di chuyển sang khai hoả chỉ trong vòng 30 giây. Theo đó, các phần tử bắn sẽ được thay đổi và tính toán lại theo thời gian thực trong lúc xe di chuyển, ngay khi xe dừng, các phần tử bắn sẽ ngay lập tức được triển khai và điều khiển nòng pháo theo đúng góc chính xác nhất một cách tự động. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, kho đạn của M109A6 Paladin cũng được nâng cấp. Các phiên bản cũ của Paladin có cơ số đạn dự trữ là 36 viên, tuy nhiên Paladin không những cải tiến cho kho đạn này trở nên an toàn hơn mà còn nâng cấp cơ số đạn dự trữ lên tới 39 viên. Nguồn ảnh: Sina. Quá trình nâng cấp của quân đội Mỹ có thể tốn tới vài năm, tuy nhiên rõ ràng là những cải tiến của M109A6 Paladin vẫn chưa thể đủ để loại pháo tự hành này của Mỹ có thể so sánh được với những tổ hợp pháo tự hành hiện đại cực kỳ "khủng" của Nga ngày nay. Nguồn ảnh: Sina. Không chỉ nâng cấp cho các tổ hợp của mình, dự kiến Mỹ cũng sẽ bán khoảng 180 bộ phụ tùng thay thế cho phía Ả Rập Xê Út để nước này có thể tự nâng cấp pháo tự hành M109A5 lên phiên bản Paladin A6. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Bên trong pháo tự hành M109A6 Paladin khi khai hoả.

